Как удалённая работа лишает нас социального капитала и что с этим делать

Глава Microsoft Сатья Наделла считает, что при удалённой работе сотрудники «сжигают» социальный капитал — и исследования подтверждают это. Reminder приводит основные тезисы обзора таких исследований от New Scientist.

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В своем недавнем интервью гендиректор Microsoft Сатья Наделла сказал, что компания без особых проблем перешла на удаленный режим во время пандемии. Эффективность сотрудников даже выросла.

Но он не видит здесь поводов для особой радости. С переходом на удаленную работу все меняется, и в первую очередь — способы общения с другими людьми. Такие незаметные вещи, как разговоры с коллегами в перерывах, неформальное общение перед встречей, уходят в прошлое.

«Я скучаю по той паре минут общения до и после встречи, которые были возможны, когда встречи были физическими», — говорит Наделла и отмечает, что время видеозвонков, как правило, регламентировано.

Из таких двухминутных разговоров складывается наш социальный капитал. И, как говорит Наделла, сейчас мы его «сжигаем». У этого процесса могут быть гораздо более значительные последствия, чем кажется на первый взгляд.

Что такое социальный капитал?

Речь не только о количестве подписчиков в социальных сетях или способности вызвать симпатию у окружающих. Это более широкое понятие: по сути, общая совокупность связей (знакомств) конкретного человека, с помощью которых он получает доступ к определенным ресурсам — к эмоциональной поддержке, важной информации, практической помощи.

Отличительная черта людей с большим социальным капиталом в том, что они активно участвуют в создании своего сообщества.

Когда ученые хотят измерить социальный капитал, они прибегают к разным способам. Например, спрашивают, как часто респондент участвует в мероприятиях внутри сообщества или как сильно он доверяет окружающим. Ну и, конечно, просто оценивают количество связей.

Ученые изучают социальный капитал последние 20 лет и за это время множество раз убедились, как сильно он влияет на работу. Люди с большим количеством связей не только легче находят себе новое место, но и просто работают эффективнее — видимо, дело в навыке кооперации. Менее очевидный эффект социального капитала: влияние на здоровье.

В 2017 году вышла статья американского психолога Джулианны Холт-Ластанг, которую обсуждали по всему миру и даже зачитывали перед американским сенатом. Она подвела в ней итоги нескольких лет работы и описала результаты метаанализа исследований с участием в общей сложности 3,4 млн человек.

Главный вывод: общение важно не только для нашей психики, это биологическая потребность. Недостаток общения — это риск для здоровья, сравнимый с малоподвижным образом жизни, курением 15 сигарет в день или проживанием на экологически неблагополучных территориях.

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Как мы теряем социальный капитал?

New Scientist выделяет три причины, по которым мы теряем связи.

Отсутствие общего опыта

Ученые знают, что совершение каких-то действий одновременно вместе с кем-то очень важно для нас. Вместе поесть или поиграть в настольный футбол — это именно то, что помогает создавать связи. Особенно, как показывают исследования, среди мужчин.

А планерки в Zoom и Skype не создают значимого совместного опыта. Британский психолог Самуэль Робертс отмечает, что во время онлайн-разговоров люди смеются реже, чем во время личного общения. Кроме того, онлайн-конференции кажутся совсем не подходящим местом, чтобы сказать какую-то шутку.

Отсутствие невербальной коммуникации

Несексуальный физический контакт — например, когда кто-то приятный поглаживает нашу руку, когда мы грустим, — вызывает неврологические и физиологические реакции в организме, например, выброс эндорфинов. Это поднимает настроение и мы начинаем чувствовать, что находимся в дружественной нам среде: доверие — лучший помощник в укреплении связей.

Отсутствие общения с малознакомыми людьми

Например, с бариста из ближайшей кофейни или с коллегой из соседнего отдела, с которым привыкли каждый день перебрасываться парой фраз у кулера. До пандемии у людей было в среднем от 11 до 16 таких взаимодействий в день, и, как ни странно, они тоже вносили вклад в наше самочувствие.

Сила слабых связей

В серии исследований, опубликованных канадскими учеными, было установлено, что сильные связи (с родственниками, партнерами, друзьями, важными коллегами) и слабые связи (контакты с малознакомыми, а то и вовсе незнакомыми людьми) независимо друг от друга влияют на наше благополучие и повышают чувство включенности в сообщество. Когда участников исследований поощряли инициировать светскую беседу с незнакомцами, они становились счастливее на 17%.

Кроме того, cлучайные контакты оказываются очень важны для продуктивной работы. Несколько лет назад Бернардо Монечи из парижской лаборатории компьютерных наук Sony провел такой эксперимент: установил инсталляцию в Выставочном дворце в Риме — три платформы с почти безграничным запасом кубиков Lego, из которых посетители могли строить различные скульптуры.

Им выдавали RFID-метки, которые отслеживали, как они взаимодействовали друг с другом. Выяснилось, что самые сложные и впечатляющие конструкции были построены группами, в которые входило много едва знакомых между собой людей.

Монечи объясняет это тем, что у малознакомых людей часто разный жизненный опыт и это позволяет посмотреть на задачу с разных перспектив и генерировать больше свежих идей. По его оценкам, оптимальное соотношение сильных и слабых связей в жизни каждого из нас должно составлять примерно 50:50. В наше время, когда мы лишены возможности общаться с окружающими в очередях в столовой или во время кофе-брейков на совещаниях, нам стало гораздо труднее заводить такие знакомства.

Что делать?

Чтобы сохранить положительные эффекты от совместной деятельности, старайтесь не просто болтать с друзьями, а придумывать общие дела и развлечения — так вы получите больше совместного опыта.

Например, если раньше вы ходили друг с другом в кино по выходным, то сейчас можете договориться о том, чтобы посмотреть один и тот же фильм в одно и то же время, а потом обсудить его в Zoom. Или если раньше вы ходили в ресторан по пятницам, то теперь можете собраться у кого-то в гостях и вместе приготовить что-нибудь вкусное.

Найти полноценную замену физическим прикосновениям на удаленке сложнее. Но можно попробовать воспользоваться их суррогатами. По предварительным данным одного исследования, просмотр видеозаписей с людьми, держащимися за руки или гладящими кошек и собак , помог некоторым людям снизить тревожность в самый разгар пандемии.

Чтобы остановить снижение числа слабых связей, используйте возможности вступить в контакт с незнакомцами . Завязывайте разговор с людьми, которых часто встречаете в парке.

Напишите сообщение коллеге, чьей работой давно восхищаетесь. Организуйте видеоконференцию с людьми, которые работают в той же области, что и вы. Все эти действия могут поначалу вызывать у вас стресс. Но не позволяйте ему себя остановить: обычно люди положительно реагируют на доброжелательные попытки пообщаться с ними.

Статья подготовлена онлайн-изданием Reminder, которое посвящено здоровью, психологии и практической философии. Больше полезной информации можно найти на наших страницах в Facebook, Telegram или в рассылке.