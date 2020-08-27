Глава TikTok Кевин Майер уволился из компании после четырёх месяцев работы на фоне запрета приложения в США Материал редакции
Майер объяснил своё решение «резким изменением политической обстановки» и роли гендиректора.
Гендиректор TikTok Кевин Майер покинул компанию спустя четыре месяца работы на фоне конфликта приложения с властями США и переговоров о продаже, сообщила Financial Times со ссылкой на письмо Майера сотрудникам компании
«В последние недели, в связи с резким изменением политической обстановки, я серьёзно задумался о том, что потребуются корпоративные структурные изменения, и что это значит для глобальной роли, на которую я подписался», — говорится в письме Майера. «На этом фоне и с тяжелым сердцем я хотел сообщить всем вам, что я решил уйти из компании».
«Мы понимаем, что политическая динамика последних нескольких месяцев существенно изменила масштаб роли Кевина, и полностью уважаем его решение», — заявил представитель TikTok изданию The Verge.
Должность гендиректора временно займёт генеральный менеджер Ванесса Паппас, передаёт Financial Times.
Майер пришёл в TikTok в мае 2020 года из Disney, где он возглавлял подразделение потокового видео и развивал Disney+, ESPN+ и Hulu. Он проработал в Disney 25 лет.
Похоже женщина разрулит политическую ситуацию с ТикТок?
Ну там уже бабала не будет, а семью кормить надо. А бабе че, пусть развлекается, всяко лучше чем жрачку готовить и стирать, а муж уж денег заработает.
"я вижу что у вас только 4 месяца работы на прошлом месте, вы знаете, работу нужно менять не реже чем хотя бы раз в год, нам не нужны такие ветренные сотрудники, мы вам перезвоним"
Может он подумал, что IPO будет не скоро из-за изменений в компании и в мире. А его акции он сможет продать только через 4 года так или иначе. Или почувствовал, что его уволят новые хозяева, и решил первый свалить. Мы с вами можем только догадываться...так как его слова, объясняющие уход из компании, очень размыты.
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