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Карьера
Лиана Липанова
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Глава TikTok Кевин Майер уволился из компании после четырёх месяцев работы на фоне запрета приложения в США Материал редакции

Майер объяснил своё решение «резким изменением политической обстановки» и роли гендиректора.

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Гендиректор TikTok Кевин Майер покинул компанию спустя четыре месяца работы на фоне конфликта приложения с властями США и переговоров о продаже, сообщила Financial Times со ссылкой на письмо Майера сотрудникам компании

Кевин Майер

«В последние недели, в связи с резким изменением политической обстановки, я серьёзно задумался о том, что потребуются корпоративные структурные изменения, и что это значит для глобальной роли, на которую я подписался», — говорится в письме Майера. «На этом фоне и с тяжелым сердцем я хотел сообщить всем вам, что я решил уйти из компании».

«Мы понимаем, что политическая динамика последних нескольких месяцев существенно изменила масштаб роли Кевина, и полностью уважаем его решение», — заявил представитель TikTok изданию The Verge.

Должность гендиректора временно займёт генеральный менеджер Ванесса Паппас, передаёт Financial Times.

Майер пришёл в TikTok в мае 2020 года из Disney, где он возглавлял подразделение потокового видео и развивал Disney+, ESPN+ и Hulu. Он проработал в Disney 25 лет.

#новость #tiktok

Лиана Липанова
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9 комментариев
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Руслан Яцукевич

2

Похоже женщина разрулит политическую ситуацию с ТикТок?

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Мария Завьялова

Руслан
0

Мужчина не смог)

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Сергей Подливчук

Руслан
0

Ну там уже бабала не будет, а семью кормить надо. А бабе че, пусть развлекается,  всяко лучше чем жрачку готовить и стирать, а муж уж денег заработает.

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Saucedo Puetz

1

Короче дядя решил свалить пока тоже не попал под санкции

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Constantine Bondaletov

1

"я вижу что у вас только 4 месяца работы на прошлом месте, вы знаете, работу нужно менять не реже чем хотя бы раз в год, нам не нужны такие ветренные сотрудники, мы вам перезвоним"

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Александр Прилипко

0

Обожаю когда топы, уходят во время кризиса. Сколько раз такое видел. 

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Niko Nick

0

Может он подумал, что IPO будет не скоро из-за изменений в компании и в мире. А его акции он сможет продать только через 4 года так или иначе. Или почувствовал, что его уволят новые хозяева, и решил первый свалить. Мы с вами можем только догадываться...так как его слова, объясняющие уход из компании, очень размыты.

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Я не скажу свое имя машине

0

А цвет кожи у неё какой? А то ж BLM... 

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