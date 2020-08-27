Гендиректор TikTok Кевин Майер покинул компанию спустя четыре месяца работы на фоне конфликта приложения с властями США и переговоров о продаже, сообщила Financial Times со ссылкой на письмо Майера сотрудникам компании

«В последние недели, в связи с резким изменением политической обстановки, я серьёзно задумался о том, что потребуются корпоративные структурные изменения, и что это значит для глобальной роли, на которую я подписался», — говорится в письме Майера. «На этом фоне и с тяжелым сердцем я хотел сообщить всем вам, что я решил уйти из компании».