Участников опроса попросили вспомнить успешных современников: только 17% из названных — женщины.

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Россияне связывают образ успешного человека в разных сферах деятельности, в основном, с мужчинами, выяснили в Аналитическом центре НАФИ. Исследователи опросили 1811 человек старше 14 лет из 46 российских регионов.

Участников исследования спрашивали об успешных современниках: 83% из названных — мужчины, 17% — женщины. Россияне могли называть несколько имён, всего исследователи записали 4351 ответ.

Мужские образы преобладают во всех сферах деятельности, отмечают аналитики: в бизнесе это 99% названных имён, в политике — 96%, в цифровой экономике — 99%. Успешных женщин чаще называли, говоря о шоу-бизнесе (33% имён), блогосфере (32%), искусстве (19%), журналистике (18%) и спорте (15%).