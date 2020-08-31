Исследование: большинство россиян связывает образ успешного человека с мужчинами Материал редакции
Участников опроса попросили вспомнить успешных современников: только 17% из названных — женщины.
Россияне связывают образ успешного человека в разных сферах деятельности, в основном, с мужчинами, выяснили в Аналитическом центре НАФИ. Исследователи опросили 1811 человек старше 14 лет из 46 российских регионов.
Участников исследования спрашивали об успешных современниках: 83% из названных — мужчины, 17% — женщины. Россияне могли называть несколько имён, всего исследователи записали 4351 ответ.
Мужские образы преобладают во всех сферах деятельности, отмечают аналитики: в бизнесе это 99% названных имён, в политике — 96%, в цифровой экономике — 99%. Успешных женщин чаще называли, говоря о шоу-бизнесе (33% имён), блогосфере (32%), искусстве (19%), журналистике (18%) и спорте (15%).
Исследование проводилось в мае-июне 2019 года при поддержке совета Евразийского женского форума при Совете Федерации и Google.
Я вот работаю в ИТ-сфере, работает достаточно женщин в разных отделах. И они все на голову хуже мужчин в профессиональном плане. Если я был бы директором, я бы вообще не брал женщин, потому что они банально гораздо хуже исполняют свои обязанности, истерят, обижаются и принимают неверные решения.
Даже в HR-отделе есть один парень, который гораздо толковее своих коллег-женщин.
Даже в отделе кадров\бухгалтерии бардак из-за женского коллектива.
Ну толковые есть, но их крайне мало и их обычно днем с огнем не найти. По своему опыту скажу, что на 10 знакомых девушек где-то 4 профессионально толковые, а остальные работают на отьебись.
мои знакомые не работают "на отъебись", они банально глупые. Это не лень, а просто какая-та неспособность работать качественно, "пробелы" по технологиям, неумение решать проблемы, дебажить. Страх перед всем.
Я раньше думал, что женщины преуспевают в менеджменте — но опять мимо, менеджер-мужчина в несколько раз быстрее, сообразительнее и толковее.
Многие коллеги-женщины бесполезны в целом, они на пятиминутную задачутратят по 2 часа. И реально ведь стараются, пытаются помочь. Но всё равно не могут.
в целом, это применимо ко всему рынку труда вне зависимости от гендерных предпочтений. В технических профессиях так и вообще опускается до 1-2 на 10 человек с профильным образованием
Еще и декрет уходят в самое неподходящее время, мымры!
У меня несколько иной опыт.
В одной из крупных компаний где я работал, руководителем одного из отделов была женщина. В основном в отделе преобладал женский коллектив.
И я смотрел как толково, порядочно и честно они выполняют свои обязанности, как они болеют делом компании.
И смотрел на своего начальника, который на работу ходит по праздникам, высасывает задания из пальца, вынося мозг из-за всякой ***** и банально транжирит деньги компании на пустоту.
ага, у нас тоже был такой отдел. Все там были мимимишные, "мотивированные" и ответственные. Приходили с горящими глазами и с гордостью заявляли, что приносят пользу и т.д.
Только вот через пол года туда добавили мужчину. Он поработал месяц, потом психанул и чуть модифицировал подход к работе, устроил совещание с некоторыми около-программистами-сисадминами. Они посидели пару недель и хопа — автоматизировали работу этого отдела!
И опачки, девушки с "горящими глазами" стали ненужными!
При том, что в мужских командах кривых процессов гораздо меньше. Женщины не любят что-то модернизировать, улучшать. Для них главное "найти тихий уголок" и получать за это стабильную оплату.
А мужчина не выдержит такого и будет пытаться избавиться от ненужной работы путём оптимизации рабочих процессов.
поддерживаю, в женском коллективе больше системности, несмотря на все стереотипы. Там реже происходят, по моему опыту, разного рода попытки хаотичного и сумбурного подхода к решению проблемы, например, попытка заниматься 10 делами одновременно, ускорять процессы там, где скорость не важна, а важно качество исполнения
Я работаю не в ИТ сфере, но в сфере, скажем так, сильно связанной со сложными интеллектуальными задачами. И по своему опыту могу сказать, что дебилизм по полам распределяется практически равномерно. Но при этом женщины лучше справляются с рутиной. Им легче её выносить.
Развешивание ярлыков и переход на личности - признак чего? :)
Насколько я знаю, женщина - не человек, ведь «молодой человек!» - не обращение у женщине 🦦
Молодая человек? Звучит не по-русски
Ну тут языковая особенность. Просто у нас не принято говорить молодой мужчина или молодая женщина, а в том же английском Young Man and Young Woman.
Зато все говорят девушка, но парень - это больше бытовое общение, свойственное больше дружеским отношениям.
Самые успешные белые гетеросексуальные мужчины
Просто конституция не под женщину написана
За каждым успешным мужчиной стоит женщина.
Что она там делает?
Исследование проводилось в мае-июне 2019 года...
Год чего-то ждали или так долго цифры складывали?
А если по делу, то так и будет получаться. Крайне мало людей способны совмещать карьеру и семью, а построить супер успешную карьеру получается вообще у единиц. Протаптывать карьеру на работе расталкивая всех локтями, потом тратить время на самообразование и развитие дома, кататься по различным курсам, слетам, повышениям квалификаций, тратить семейные деньги на "попробовать" новый бизнес... а на семью где время?
*да и навряд ли подавляющее количество мужчин будет устраивать, если их вторая половинка будет зарабатывать в 1,5-2 раза больше, постоянные насмешки друзей и психологическое давление общества будут вгонять депрессию.
Несколько раз в год Forbes Women устраивает посиделки для успешных женщин в различных ресторанчиках. Пару лет назад они подсчитали статистику, что за 5 лет таких мероприятий на них побывали женщины 28% которых в тот момент были "в поиске", т.е. получается почти каждая третья.
Посмотрите когда будет следующее подобное мероприятие, скидывайте свой семейный "балласт", если он конечно есть, и вперёд, к новой жизни!
Ой не надо всё так усложнять со временем :) Все эти слеты курсы итп фактически бесполезны и их посещает совсем уж упоротые ребята. Давайте возьмем среднестатистического мужика, который каждый день ходит на работу, проводит там время и набирается опыта, который в итоге кормит семью.
Ну и совсем очевидный пример - это ВУЗ. На технических факультетах у девушек такие же возможности как и у парней. Только почему-то к концу обучения от них остается процентов 10% и то, потому что семьи нет. Но как правило потом рожает и забивает на профессию, потому что и так норм.
Тему вообще хоть читали? Речь идёт далеко не о среднестатистических людях и должностях, а о тех, кто стоит у руля мега корпораций, является лицом индустрии, ведёт за собой прогресс и имеет состояние в банке равноценое ввп небольшой страны.
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Правильно, женщины тратят много времени на воспитание ребёнка. А у мужчины нет таких проблем, поэтому они успешнее на работе.
Нет, не правильно. Изначально женщин воспитывают так, чтобы она стала придатком мужчины (и это правильно!). Любая женщина выбирает мужика более сильного и умного чем она. Есть исключения, но это мизер и какие-то особенные отношения.
Как итог, женщине нужно распознать успех партнера умственный, но ещё чтобы он её сексуально радовал, а это ох как не просто. Поэтому женщины много времени тратят на межличностные познания и общения.
Ну и в качестве моей правоты :) могу привести пример первых курсов технических университетов, где женщины фактически равны по возможностям с парнями, но почему-то им как правило насрать на учебу и после учебы они рожают детей и забивают на профессию.
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Нет, это образ успешной женщины
Радость быть мужчиной!
На радостях аж умираем раньше?
Что бы с похоронами не хлопотать. Всё на женщин сваливаем.
Мне как-то кардиолог говорила, что у женщин до климакса просто нереален инфаркт, тогда как мужики сплошь и рядом зажмуриваются от него.
Здесь я не написал смешную шутку про то, что вы пропустили предлог "с" после слова "быть".
Прочитал. Понял, что не могу назвать ни одного реально успешного политика или спеца в цифровой экономике. Загрустил.
реально успешного политика
Овальный.
спеца в цифровой экономике
Сысоев.
Хмммм... Мдааа.
лол, а с кем можно еще связывать человеческую "успешность" — с рыбами, собаками, растениями?
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Статья о том, что образ успешного человека связывают с мужчинами, а коменты о том, что бабы дуры и плохо работают.
Вообще конечно вся эта мировая озабоченность гендерно-половыми вопросами это информационный шум. В 21 веке судить людей по половым признакам, это конечно сильно. Если достижений нет и гордиться нечем, то гордись половой принадлежностью (национальностью, гражданством, принадлежностью к социальному классу, и т.д.).
Умные женщины и мужчины заняты делом, и у них нет ни времени ни желания заниматься обсуждением всего этого бреда)
Женщина вполне может быть успешной в it индустрии. Если исчезнут стереотипы и предрассудки. Особенно в нашем российском обществе. Что место женщины исключительно на кухне и тд. Женщина в праве выбирать любую профессию. Почему много мужчин? Потому что им всегда созданы все условия. И открыты все дороги. Женщина же с рождения зажата в тиски. Со всех сторон на нее давят. Чем меньше этого будет, тем лучше. И тем нормальнее будет восприниматься обществом.
Я думаю, данное суждение слишком предвзято само по себе.
Говоря об успешности, мы представляем либо топ менеджера в идеальном костюме, либо кайфаря-миллиардера на яхте.
Женщины просто не вписываются в такой формат мысли.
Мы должны отдавать дань современному толерантному обществу, в котором у всех есть равные права. И глядя на вопрос с данной точки зрения, вывод напрашивается сам собой: женщины также успешны, как и мужчины, но в других сферах.
А именно – на кухне. И нечего придумывать что-то ещё😏
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