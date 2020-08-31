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Татьяна Боброва
2115

Исследование: большинство россиян связывает образ успешного человека с мужчинами Материал редакции

Участников опроса попросили вспомнить успешных современников: только 17% из названных — женщины.

68 комментариев
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Россияне связывают образ успешного человека в разных сферах деятельности, в основном, с мужчинами, выяснили в Аналитическом центре НАФИ. Исследователи опросили 1811 человек старше 14 лет из 46 российских регионов.

Участников исследования спрашивали об успешных современниках: 83% из названных — мужчины, 17% — женщины. Россияне могли называть несколько имён, всего исследователи записали 4351 ответ.

Мужские образы преобладают во всех сферах деятельности, отмечают аналитики: в бизнесе это 99% названных имён, в политике — 96%, в цифровой экономике — 99%. Успешных женщин чаще называли, говоря о шоу-бизнесе (33% имён), блогосфере (32%), искусстве (19%), журналистике (18%) и спорте (15%).

Исследование проводилось в мае-июне 2019 года при поддержке совета Евразийского женского форума при Совете Федерации и Google.

#новость #исследование

Татьяна Боброва
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6
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0
68 комментариев
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Илья Волочков

16

Я вот работаю в ИТ-сфере, работает достаточно женщин в разных отделах. И они все на голову хуже мужчин в профессиональном плане. Если я был бы директором, я бы вообще не брал женщин, потому что они банально гораздо хуже исполняют свои обязанности, истерят, обижаются и принимают неверные решения.

Даже в HR-отделе есть один парень, который гораздо толковее своих коллег-женщин.

Даже в отделе кадров\бухгалтерии бардак из-за женского коллектива.

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Vitold Sedyshev

Илья
6

Ну толковые есть, но их крайне мало и их обычно днем с огнем не найти. По своему опыту скажу, что на 10 знакомых девушек где-то 4 профессионально толковые, а остальные работают на отьебись.

Ответить

Илья Волочков

Vitold
5

мои знакомые не работают "на отъебись", они банально глупые. Это не лень, а просто какая-та неспособность работать качественно, "пробелы" по технологиям, неумение решать проблемы, дебажить. Страх перед всем.

Я раньше думал, что женщины преуспевают в менеджменте — но опять мимо, менеджер-мужчина в несколько раз быстрее, сообразительнее и толковее.

Многие коллеги-женщины бесполезны в целом, они на пятиминутную задачутратят по 2 часа. И реально ведь стараются, пытаются помочь. Но всё равно не могут.

Ответить

Kelerius

Илья
0

Везет вам, у вас женщины есть. А у нас их ти нет почти.

Ответить

Антон Штадлер

Vitold
1

в целом, это применимо ко всему рынку труда вне зависимости от гендерных предпочтений. В технических профессиях так и вообще опускается до 1-2 на 10 человек с профильным образованием

Ответить

Василий Степанов

Илья
6

Еще и декрет уходят в самое неподходящее время, мымры!

Ответить

Kelerius

Василий
3

Причем хитро - рожают одного,а через полтора года еще одного! И так до бесконечности!
Бесконечно им завидую.

Ответить

Сергей Подливчук

Kelerius
3

Зато их мужикам не позавидуешь.

Ответить

Mikhail Tatsky

Илья
5

 У меня несколько иной опыт.
В одной из крупных компаний где я работал, руководителем одного из отделов была женщина. В основном в отделе преобладал женский коллектив.
И я смотрел как толково, порядочно и честно они выполняют свои обязанности, как они болеют делом компании.
И смотрел на своего начальника, который на работу ходит по праздникам, высасывает задания из пальца, вынося мозг из-за всякой ***** и банально транжирит деньги компании на пустоту.

Ответить

Илья Волочков

Mikhail
3

ага, у нас тоже был такой отдел. Все там были мимимишные, "мотивированные" и ответственные. Приходили с горящими глазами и с гордостью заявляли, что приносят пользу и т.д.

Только вот через пол года туда добавили мужчину. Он поработал месяц, потом психанул и чуть модифицировал подход к работе, устроил совещание с некоторыми около-программистами-сисадминами. Они посидели пару недель и хопа — автоматизировали работу этого отдела!

И опачки, девушки с "горящими глазами" стали ненужными!

Ответить

Max Max

Илья
4

Так проблема была в кривых процессах. Этот пример о чем?

Ответить

Илья Волочков

Max
–1

При том, что в мужских командах кривых процессов гораздо меньше. Женщины не любят что-то модернизировать, улучшать. Для них главное "найти тихий уголок" и получать за это стабильную оплату.

А мужчина не выдержит такого и будет пытаться избавиться от ненужной работы путём оптимизации рабочих процессов.

Ответить

Max Max

Илья
3

Обобщение- признак дилетантства 😉

Ответить

Антон Штадлер

Илья
0

Это профсексизм. 

Ответить

Max Max

Антон
4

Да нет, судя по характеру комментов автор просто максимально молод 😂😂😂

Ответить

Kelerius

Илья
1

Ну  и тварь же он! 
Нанес ущерб отделу мимишек, а также их мужьям! Ведь теперь мужьям придется менять работы,чтоб прокормить семью.

Ответить

Антон Штадлер

Mikhail
0

поддерживаю, в женском коллективе больше системности, несмотря на все стереотипы. Там реже происходят, по моему опыту, разного рода попытки хаотичного и сумбурного подхода к решению проблемы, например, попытка заниматься 10 делами одновременно, ускорять процессы там, где скорость не важна, а важно качество исполнения 

Ответить

Kelerius

Илья
4

Набросил сильно))) Будет что почитать))

Ответить

Maxim Petrukhin

Илья
3

Я работаю не в ИТ сфере, но в сфере, скажем так, сильно связанной со сложными интеллектуальными задачами. И по своему опыту могу сказать, что дебилизм по полам распределяется практически равномерно. Но при этом женщины лучше справляются с рутиной. Им легче её выносить. 

Ответить

Anatoly

Илья
2

Просто вы не умеете их готовить!

Ответить

Max Max

Илья
1

Сразу видно, нет у Вас будущего в руководящем звене.

Ответить

Maxim Petrukhin

Max
3

Развешивание ярлыков и переход на личности - признак чего? :) 

Ответить

Юрий Белоножкин

Maxim
0

Признак того, что вы ещё в российском сегменте интернета!

Ответить

Василий Степанов

Илья
0

А как же дочка Байрона?

Ответить

Анна Григорьева

9

Насколько я знаю, женщина - не человек, ведь «молодой человек!» - не обращение у женщине 🦦

Ответить

Наташа Гаврилова

Анна
1

Молодая человек? Звучит не по-русски

Ответить

Vitold Sedyshev

Наташа
2

Милая государыня, но чего это значит непонятно ...

Ответить

Роман Пшеничный

Наташа
0

Молодая человечка

Ответить

Макс Сноу

Анна
1

а может, это значит, что женщина не может быть молодой?
хмммм

Ответить

Сергей Подливчук

Анна
0

Ну тут языковая особенность. Просто у нас не принято говорить молодой мужчина или молодая женщина, а в том же английском Young Man and Young Woman. 
Зато все говорят девушка, но парень - это больше бытовое общение, свойственное больше дружеским отношениям.

Ответить

alex twit

7

Ах вы сексисты! Сволочи...

Ответить

Георгий Беглорян

6

Самые успешные белые гетеросексуальные мужчины 

Ответить

Kelerius

Георгий
3

А Счина куда дели?

Ответить

Arthur Niazyan

Kelerius
1

В отдел мимимишек.

Ответить

Vladislav S

5

Просто конституция не под женщину написана

Ответить

Георгий Беглорян

Vladislav
4

Красавчик

Ответить

Лучезарный Смех

4

За каждым успешным мужчиной стоит женщина.

Ответить

Роман Романов

Лучезарный
2

Что она там делает?

Ответить

Денис Демидов

Роман
5

Стимулирует распиздяя 

Ответить

Лучезарный Смех

Роман
0

Направляет, как серый кардинал.

Ответить

Ринат Г.

Роман
–1

Создаёт проблемы 

Ответить

Иванка Сегодина

4

Исследование проводилось в мае-июне 2019 года...

Год чего-то ждали или так долго цифры складывали?
А если по делу, то так и будет получаться. Крайне мало людей способны совмещать карьеру и семью, а построить супер успешную карьеру получается вообще у единиц. Протаптывать карьеру на работе расталкивая всех локтями, потом тратить время на самообразование и развитие дома, кататься по различным курсам, слетам, повышениям квалификаций, тратить семейные деньги на "попробовать" новый бизнес... а на семью где время? 
*да и навряд ли подавляющее количество мужчин будет устраивать, если их вторая половинка будет зарабатывать в 1,5-2 раза больше, постоянные насмешки друзей и психологическое давление общества будут вгонять депрессию.  

Ответить

Kelerius

Иванка
2

Меня будет устраивать! Лучше,конечно, чтоб раза в 3.

Ответить

Иванка Сегодина

Kelerius
0

Несколько раз в год Forbes Women устраивает посиделки для успешных женщин в различных ресторанчиках. Пару лет назад они подсчитали статистику, что за 5 лет таких мероприятий на них побывали женщины 28% которых в тот момент были "в поиске", т.е. получается почти каждая третья. 
Посмотрите когда будет следующее подобное мероприятие, скидывайте свой семейный "балласт", если он конечно есть, и вперёд, к новой жизни!

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Ответить

Артур

Иванка
0

вторая половинка будет зарабатывать в 1,5-2 раза больше

не будет, ведь как правило наоборот

Ответить

Сергей Подливчук

Иванка
0

Ой не надо всё так усложнять со временем :) Все эти слеты курсы итп фактически бесполезны и их посещает совсем уж упоротые ребята. Давайте возьмем среднестатистического  мужика, который каждый день ходит на работу, проводит там время и набирается опыта, который в итоге кормит семью.
Ну и совсем очевидный пример - это ВУЗ. На технических факультетах у девушек такие же возможности как и у парней. Только почему-то к концу обучения от них остается процентов 10% и то, потому что семьи нет. Но как правило потом рожает и забивает на профессию, потому что и так норм.

Ответить

Иванка Сегодина

Сергей
0

Тему вообще хоть читали? Речь идёт далеко не о среднестатистических людях и должностях, а о тех, кто стоит у руля мега корпораций, является лицом индустрии, ведёт за собой прогресс и имеет состояние в банке равноценое ввп небольшой страны.

Ответить

Комментарий удален

Dmitry Chudinovskikh

Larini
10

О, аудитория одноклассников добралась и до vc

Ответить

Max Max

Larini
1

Милейший, тут песочница повыше Вашего уровня. Вы ресурсом ошиблись, Вам - в комментарии Яндекса под статьями о Единой России.

Ответить

Илья Волочков

3

Правильно, женщины тратят много времени на воспитание ребёнка. А у мужчины нет таких проблем, поэтому они успешнее на работе.

Ответить

Сергей Подливчук

Илья
0

Нет, не правильно. Изначально женщин воспитывают так, чтобы она стала придатком мужчины (и это правильно!). Любая женщина выбирает мужика более сильного и умного чем она. Есть исключения, но это мизер и какие-то особенные отношения.
Как итог, женщине нужно распознать успех партнера умственный, но ещё чтобы он её сексуально радовал, а это ох как не просто. Поэтому женщины много времени тратят на межличностные познания и общения.  
Ну и в качестве моей правоты :) могу привести пример первых курсов технических университетов, где женщины фактически равны по возможностям с парнями, но почему-то им как правило насрать на учебу и после учебы они рожают детей и забивают на профессию.

Ответить

Комментарий удален

Георгий Беглорян

Бухой
2

Нет, это образ успешной женщины 

Ответить

Arthur Niazyan

Георгий
2

Это успешная бабушка.

Ответить

Сослан Сакшин

1

Радость быть мужчиной!

Ответить

Денис Демидов

Сослан
1

На радостях аж умираем раньше?

Ответить

Arthur Niazyan

Денис
1

Что бы с похоронами не хлопотать. Всё на женщин сваливаем.

Ответить

Денис Демидов

Arthur
0

Мне как-то кардиолог говорила, что у женщин до климакса просто нереален инфаркт, тогда как мужики сплошь и рядом зажмуриваются от него.

Ответить

Сослан Сакшин

Денис
1

живем ярче, горим быстрее
лучшая половина человечества

Ответить

Maxim Petrukhin

Сослан
0

Здесь я не написал смешную шутку про то, что вы пропустили предлог "с" после слова "быть". 

Ответить

Макс Сноу

0

Прочитал. Понял, что не могу назвать ни одного реально успешного политика или спеца в цифровой экономике. Загрустил.

Ответить

Александр Привалов

Макс
1

реально успешного политика

Овальный.
спеца в цифровой экономике

Сысоев.
Хмммм... Мдааа.

Ответить

Макс Сноу

Александр
0

ну такое...

Ответить

Аркадий Алексеевич

Макс
1

Ликсутов? Ну или любой вице мэр мск ?

Ответить

Bobo Momo

1

лол, а с кем можно еще связывать человеческую "успешность" — с рыбами, собаками, растениями? 

Ответить

Arthur Niazyan

1

А как же Мариса Мейер и Элизабет Холмс? М?

Ответить

Комментарий удален

Alexandr Leibowitz

0

Статья о том, что образ успешного человека связывают с мужчинами, а коменты о том, что бабы дуры и плохо работают.

Вообще конечно вся эта мировая озабоченность гендерно-половыми вопросами это информационный шум. В 21 веке судить людей по половым признакам, это конечно сильно. Если достижений нет и гордиться нечем, то гордись половой принадлежностью (национальностью, гражданством, принадлежностью к социальному классу, и т.д.).

Умные женщины и мужчины заняты делом, и у них нет ни времени ни желания заниматься обсуждением всего этого бреда)

Ответить

Anna Kostroma

0

Женщина вполне может быть успешной в it индустрии. Если исчезнут стереотипы и предрассудки. Особенно в нашем российском обществе. Что место женщины исключительно на кухне и тд. Женщина в праве выбирать любую профессию. Почему много мужчин? Потому что им всегда созданы все условия. И открыты все дороги. Женщина же с рождения зажата в тиски. Со всех сторон на нее давят.  Чем меньше этого будет, тем лучше. И тем нормальнее будет восприниматься обществом.

Ответить

Valeriy Serdyukov

–2

Я думаю, данное суждение слишком предвзято само по себе.

Говоря об успешности, мы представляем либо топ менеджера в идеальном костюме, либо кайфаря-миллиардера на яхте.

Женщины просто не вписываются в такой формат мысли.

Мы должны отдавать дань современному толерантному обществу, в котором у всех есть равные права. И глядя на вопрос с данной точки зрения, вывод напрашивается сам собой: женщины также успешны, как и мужчины, но в других сферах.

А именно – на кухне. И нечего придумывать что-то ещё😏

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