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Татьяна Боброва
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В симуляторе для продакт-менеджеров Go Practice появились консультации создателя термина Growth Hacking Шона Эллиса Материал редакции

Эллис помогал с развитием Dropbox и других компаний.

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Создатель симулятора для продакт-менеджеров Go Practice Олег Якубенков рассказал на своей странице в Facebook о партнёрстве с Шоном Эллисом, основателем сообщества GrowthHackers и создателем термина Growth Hacking.

По словам Якубенкова, он вместе с Эллисом обновил английскую версию симулятора. «Главное изменение в новой версии симулятора — еженедельные звонки со студентами первой когорты с Шоном и мной для обсуждения материала, вопросов, перекладывания знаний на свой продукт», — пояснил Якубенков.

Курс рассчитан на 12 недель, проект опубликован на Product Hunt.

«Симулятор» — образовательный проект для подготовки продакт-менеджеров, в котором студенты участся на ошибках в тестовой среде. По собственным данным, у проекта более 4000 выпускников.

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