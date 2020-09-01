В симуляторе для продакт-менеджеров Go Practice появились консультации создателя термина Growth Hacking Шона Эллиса Материал редакции
Эллис помогал с развитием Dropbox и других компаний.
Создатель симулятора для продакт-менеджеров Go Practice Олег Якубенков рассказал на своей странице в Facebook о партнёрстве с Шоном Эллисом, основателем сообщества GrowthHackers и создателем термина Growth Hacking.
По словам Якубенкова, он вместе с Эллисом обновил английскую версию симулятора. «Главное изменение в новой версии симулятора — еженедельные звонки со студентами первой когорты с Шоном и мной для обсуждения материала, вопросов, перекладывания знаний на свой продукт», — пояснил Якубенков.
Курс рассчитан на 12 недель, проект опубликован на Product Hunt.
«Симулятор» — образовательный проект для подготовки продакт-менеджеров, в котором студенты участся на ошибках в тестовой среде. По собственным данным, у проекта более 4000 выпускников.
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