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Карьера
Галина Мубаракшина
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Benchmark Executive: в августе количество запросов белорусских ИТ-специалистов на работу в России выросло в пять раз Материал редакции

Однако Россия — не приоритетная страна для переезда, считают участники рынка.

  • С начала августа 2020 года доля запросов на поиск работы в российских ИТ-компаниях со стороны разработчиков из Белоруссии выросла с 5% до 25%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные рекрутинговой компании Benchmark Executive.
  • Поиску работы за границей способствуют не только политический кризис и беспорядки в стране, но и давление именно на ИТ-компании, рассказал газете один из сотрудников в Белоруссии. В числе других причин один из собеседников издания указал периодическое отключение интернета.
  • Белорусские разработчики также опасаются закрытия в стране платёжной платформы Payoneer, через которую многие получают зарплату в валюте: с 27 мая она прекратила обслуживать карты пользователей из России, но продолжила работать на белорусском рынке, пояснила изданию гендиректор Benchmark Executive Екатерина Бахарева.
  • В первую очередь белорусские ИТ-специалисты рассматривают возможность переезда в Литву, Эстонию и Польшу, сообщил изданию управляющий директор инвестиционной компании founders.ai Михаил Румянцев. В России спорный инвестиционный климат и не совсем понятные правила игры, уточнил гендиректор Avanpost Андрей Конусов. Обе компании российские, но работают и в Белоруссии.
  • В августе в офисах «Яндекс» и Uber в Минске прошли обыски, в начале сентября силовики пришли с проверкой в офис PandaDoc. Ранее сооснователь сервиса Микита Микадо предложил финансовую помощь сотрудникам правоохранительных органов, которые захотят уволиться на фоне протестов против результатов выборов в Белоруссии.
  • По данным опроса среди руководителей, основателей и сотрудников белорусских ИТ-комапний в конце августа 2020 года, 12 ИТ-компаний начали полностью переносить бизнес за границу, 59 — частично, ещё 112 задумались о такой возможности.

#новость #ит #белоруссия

Галина Мубаракшина
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7 комментариев
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Бухой Пикачу

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Идиотизм. Сами у себя режим подрывают, поэтому теперь бегут в Россию? Пусть прекращают бастовать и начинают нормально работать.

В России вообще никто в валюте не платит, евро счета платные и конские банковские комиссии за любую операцию.  На руки будут меньше получать, чем на родине.

Почему вообще Россия, на удалёнке можно на любую мировую компанию работать.

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Elijah Garrison

Бухой
0

Идиотизм. Сами у себя режим подрывают,

Идиотизм - это сидеть и ничего не делать, когда обоссавшийся диктатор тащит твою страну в пропасть. 
конские банковские комиссии за любую операцию

Не конские, от банка зависит, я вообще комиссии не замечаю 

удалёнке можно на любую мировую компанию работать

Не все могут работать из дома и не все компании готовы брать удаленщиков

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Алексей Кравцов

0

Жыве Беларусь!

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Бухой Пикачу

Алексей
–1

ты радуешься тому, что они придут у тебя хлеб отнимать? Пусть где жыве, там и остаются жыве.

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Бухой Пикачу

–1

IT-гастарбайтеры

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Бухой Пикачу

0

На HH IT-Вакансий в Беларусь

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Бухой Пикачу

Бухой
0

за 5000 долларов, в России зарплату хрен они себе найдут

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