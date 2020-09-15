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ИТ-вакансии с предложением удалённой работы Материал редакции
От vc.ru, Whisk, GeekBrains, Embacy и других компаний.
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Разработка и тестирование
- iOS-разработчик в vc.ru.
- Android-разработчик в vc.ru.
- Android-разработчик в Coub.
- Ruby-разработчик в Convead.
- Backend-разработчик (PHP) в vc.ru.
- QA Engineer в Mirafox, от 80 до 100 тысяч рублей.
- Фронтенд-разработчик в Donatty, от 80 тысяч рублей.
- Фронтенд-разработчик в AMZScout, от 150 тысяч рублей.
- Senior Scala Developer в Whisk, от 300 до 450 тысяч рублей.
- Senior JavaScript-разработчик в Grabr, от 280 тысяч рублей.
- iOS Developer в сервис «Где мои дети», от 120 тысяч рублей.
- Backend Engineer (Scala) в Whisk, от 180 до 300 тысяч рублей.
- JavaScript-разработчик в Sociaro, от 100 до 150 тысяч рублей.
- Python Backend Engineer в Bugout, от 100 до 160 тысяч рублей.
Маркетинг и продажи
- Менеджер по партнерам в AMZScout.
- Руководитель b2b-направления в Alter.
- SEO-специалист в Timeweb, от 70 тысяч рублей.
- Трафик-менеджер в Timeweb, от 60 тысяч рублей.
- SEO-специалист в «Умназию», от 70 тысяч рублей.
- Influence Manager в «Умназию», от 60 тысяч рублей.
- Интернет-маркетолог в Timeweb, от 120 тысяч рублей.
- Senior Traffic Manager в Bitpapa.com, от 77 тысяч рублей.
- Трафик-менеджер, менеджер по контекстной рекламе в AMZScout.
- Business Development & Sales Manager в Embacy, от 80 до 220 тысяч рублей.
- Performance Marketing Specialist (таргетолог) в «Умназию», от 70 тысяч рублей.
- Специалист по таргетированной рекламе в Jam Agency, от 40 до 120 тысяч рублей.
Дизайн
- 3D Designer в Сlay.
- Продуктовый дизайнер в N1.
- Продуктовый дизайнер в vc.ru.
- Дизайнер в Embacy, от 60 тысяч рублей.
- UI/UX-дизайнер в Ridgebox, от 90 тысяч рублей.
- Дизайнер продукта, UX/UI-дизайнер в AMZScout.
Аналитика и менеджмент
- Аналитик в «Вибум».
- Product Manager в NovaKid, от 200 тысяч рублей.
- Network Traffic Reverser в BrainShells, от 220 до 370 тысяч рублей.
- Преподаватель на курс-тренажер по продуктовой аналитике в GeekBrains.
- Руководитель команды внедрений BI-систем в IT-Agency, от 150 до 300 тысяч рублей.
Контент
- Обозреватель в vc.ru.
- Head of Content в myClass, от 60 до 120 тысяч рублей.
Больше вакансий — на vc.ru/job. Укажите на странице почту, чтобы получать уведомления о новых вакансиях, или подпишитесь на бота в Telegram: @vcjob_bot.
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