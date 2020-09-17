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Лиана Липанова
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Facebook создала должность директора по «удалёнке» на фоне перехода сотрудников на работу из дома Материал редакции

В мае Цукерберг прогнозировал перевод половины сотрудников компании на «удалёнку» в ближайшие 5-10 лет.

  • Facebook открыла вакансию директора удалённой работы — он должен будет разработать долгосрочную стратегию дистанционной работы в компании.
  • Кроме этого, в его обязанности войдёт руководство многопрофильной командой, ответственной за переход компании на «удалёнку», разработка и мониторинг глобальной программы ценностей в дистанционной работе, включая стандарты, оплату труда и различные льготы.
  • При этом обязательно иметь от 15 лет опыта в руководстве командами, удаленным персоналом или отделом кадров, желательно — более пяти лет работы на «удалёнке» или управление распределёнными или удалёнными командами.
  • Сотрудники соцсети в США работают на «удалёнке» с марта 2020 года. Компания планировала вернуть их в офисы в июле 2020 года, но продлила «удалёнку» до июля 2021 года, сообщали источники Business Insider. Facebook также заявила, что выделит по $1000 сотрудникам для обустройства домашнего офиса.
  • Гендиректор Facebook Марк Цукерберг в мае говорил, что в течение 5-10 лет не менее половины работников компании по всему миру перейдут на «удалёнку» на постоянной основе. По состоянию на март 2020 года в соцсети работало более 48 тысяч человек, напоминает Business Insider.

#новость #facebook

Лиана Липанова
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