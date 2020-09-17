Масштабная трансформация
Сбербанка в прямом эфире
Сбербанка в прямом эфире
LIVE
Facebook создала должность директора по «удалёнке» на фоне перехода сотрудников на работу из дома Материал редакции
В мае Цукерберг прогнозировал перевод половины сотрудников компании на «удалёнку» в ближайшие 5-10 лет.
- Facebook открыла вакансию директора удалённой работы — он должен будет разработать долгосрочную стратегию дистанционной работы в компании.
- Кроме этого, в его обязанности войдёт руководство многопрофильной командой, ответственной за переход компании на «удалёнку», разработка и мониторинг глобальной программы ценностей в дистанционной работе, включая стандарты, оплату труда и различные льготы.
- При этом обязательно иметь от 15 лет опыта в руководстве командами, удаленным персоналом или отделом кадров, желательно — более пяти лет работы на «удалёнке» или управление распределёнными или удалёнными командами.
- Сотрудники соцсети в США работают на «удалёнке» с марта 2020 года. Компания планировала вернуть их в офисы в июле 2020 года, но продлила «удалёнку» до июля 2021 года, сообщали источники Business Insider. Facebook также заявила, что выделит по $1000 сотрудникам для обустройства домашнего офиса.
- Гендиректор Facebook Марк Цукерберг в мае говорил, что в течение 5-10 лет не менее половины работников компании по всему миру перейдут на «удалёнку» на постоянной основе. По состоянию на март 2020 года в соцсети работало более 48 тысяч человек, напоминает Business Insider.
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","facebook"], "comments": 1, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "hr", "id": 159247, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 17 Sep 2020 16:16:44 +0300", "is_special": false }
Блоги компаний
Стажировки в 2020 году: что изменила пандемия?
Как построить бренд в e-commerce
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
«Вас ожидает белый…
Кейс «ПолиКап»: как в России…
«Яндекс.Деньги» сменят название…
«Вас ожидает белый…
Почему цена бензина постоянно…
«Яндекс.Деньги» сменят название…
Российские издательства…
«Вас ожидает белый…
«Вас ожидает белый…
«Вас ожидает белый…
Какие сайты рухнут в выдаче…
«Ведомости»: структура…
Как работать с…
Facebook создала должность…
«Вас ожидает белый…
«Яндекс.Деньги» сменят название…
Илитный Иксперт
Facebook открыла вакансию директора удалённой работы
С обязательным присутствием в офисе