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Карьера
Алина Окунева
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Всё в открытом доступе, калькулятор зарплат и 7100 страниц инструкций: принципы работы полностью удалённой GitLab​ Материал редакции

Пересказ материала Fast Company о том, как организована GitLab — крупнейшая компания, все сотрудники которой работают удалённо.

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Скриншот видео на YouTube-канале GitLab Unfiltered

У сервиса для разработчиков GitLab нет офиса — более 1300 сотрудников работают в 67 странах из своих домов или (в отсутствие пандемии) коворкинг-пространств. Исследования показывают, что обсуждение повседневных тем на работе создаёт доверие между сотрудниками, помогает избавиться от разобщённости между отделами и способствует продуктивности.

Поэтому GitLab устраивает регулярные получасовые созвоны, во время которых сотрудники делятся планами на выходные, новостями и обсуждают, например, настольные игры. Цель таких разговоров — воссоздать непринуждённую офисную беседу, которой сотрудники лишены на удалённой работе.

Компания серьёзно относится к таким звонкам. В «Руководстве сотрудника» даже существует специальный раздел под названием «Неформальное общение в удалённой среде работы», в котором скрупулёзно перечисляются различные способы общения.

Например, члены канала #donut_be_strangers в Slack случайным образом определяются в пары и могут поболтать в чате. Существует также чат Juice Box для членов семьи сотрудников, в котором они могут познакомиться поближе. Компания также устраивает международные вечеринки с пиццей и виртуальные квесты. Само «Руководство сотрудника» находится в свободном онлайн-доступе и занимает 7100 печатных страниц.

До введения режима самоизоляции лишь 2% штатных сотрудников в США работали удалённо. Но уже в мае более 2/3 офисных работников перебрались в домашние офисы. В июле компания Lenovo провела исследование, в ходе которого выяснилось, что из 20 тысяч сотрудников компании почти 2/3 заявили, что несмотря на стресс, вызванный пандемией, они работают продуктивнее из дома. Многие компании, например Facebook, Twitter, Square, предложили сотрудникам работать из дома и после окончания пандемии.

Но, как утверждает Сид Сиджбрандиж, сооснователь и генеральный директор GitLab, сейчас компании «просто переносят рабочие процессы в онлайн». Следующим шагом, по его мнению, должно стать «извлечение выгод удалённой работы».

Компания также организовала все рабочие процессы в онлайне. Во многом это удалось за счёт максимальной прозрачности. Например, записи всех встреч, сообщений, объявлений и прочего доступны всем в компании.

Начиная с марта, GitLab помогает таким компаниям, как Twitter, T-Mobile и Sanofi, управлять удалённым офисом. Даррен Мерф, ответственный за организацию дистанционной работы в GitLab, вместе с коллегами создал 38-страничный документ, описывающий основные принципы организации дистанционной работы. На сегодня его скачали более 30 тысяч раз.

Мерф с энтузиазмом отозвался на возможность помочь другим компаниям, утверждая, что «Covid-19 ускорил понимание важности и развитие удалённой работы по крайней мере на 10 лет».

Вот как начинается работа в компании GitLab у новых сотрудников: им присылают компьютер Mac, после включения они запускают свой первый «выпуск». «Выпусками» в компании называют блоки процессов и информации, которые организовывают работу. Первый выпуск — это список дел, состоящий из более чем ста пунктов: от настройки двухфакторной аутентификации до организации нерабочего созвона.

Прежде чем приступить к работе, первые две недели новые сотрудники пункт за пунктом выполняют дела из этого выпуска. Это помогает им привыкнуть не только к корпоративной культуре компании, но и к самому продукту GitLab.

В компании поощряют запись всех дел сотрудников. Из-за разницы в часовых поясах необязательно подключаться к совещаниям — их можно посмотреть позже на открытом YouTube-канале GitLab Unfiltered. К тому же сотрудники делают записи во время совещания, которые тоже находятся в открытом доступе.

Все процессы записываются в руководство компании, в котором описано всё: от бизнес-модели и философии GitLab до коммуникации — когда лучше использовать Google Docs, а когда Slack, сколько писем стоит отправить друг другу, прежде чем договориться о созвоне. Руководство не только регулярно обновляется, но и находится в открытом доступе.

У компании не было планов становиться полностью удалённой. После участия GitLab в стартап-инкубаторе Y Combinator и получении $1,5 млн во время посевного раунда Сиджбрандиж подписал договор аренды на лофт в Сан-Франциско, но в какой-то момент сотрудники просто перестали туда приходить.

Вся работа проводилась с помощью Zoom и Slack, и никакой пользы от нахождения в офисе коллеги не получали. Сейчас наш корпоративный адрес — это почтовый ящик в Сан-Франциско.

Сид Сиджбрандиж
сооснователь и генеральный директор GitLab

Зарплаты сотрудников также зависят от их места жительства. К примеру, инженер, живущий в Лондоне, получает больше, чем инженер с таким же опытом и навыками, живущий в Небраске. Калькулятор зарплаты GitLab (который также находится в открытом доступе) учитывает такие факторы, как должность, регион проживания и стаж работы. «Не всем нужна зарплата уровня Сан-Франциско и не всем нужен офис в Сан-Франциско», — утверждает Сиджбрандиж.

При этом он не считает, что удалённая работа подходит всем и каждому. Для digital-компаний, таких как GitLab, это идеальный вариант. Но, например, производство физического продукта или работа в творческой сфере требуют другого подхода. GitLab и сама проводит ежегодные офлайн-конференции для сотрудников, а также оплачивает часть расходов на дружеские визиты коллег друг к другу в гости или на праздники, например, свадьбы.

Сиджбрандиж считает, что самая большая проблема в том, что компании переходят на удалённую работу частично, а после постараются побыстрее вернуть всех в офис. Когда только часть команды работает из дома, они будут чувствовать себя оторванными от офисной команды. Как следствие, продуктивность снизится, и руководство решит вернуть всех в офис. А надо поступить наоборот.

Дейв Муничиелло, главный партнёр венчурной фирмы GV, в январе 2017 года размышлял об инвестировании в GitLab, когда его друг написал ему о странном происшествии в компании.

Из-за ошибки сотрудника упал сайт компании gitlab.com. И работники компании пытались решить проблему публично, делясь информацией в Google-документе, Twitter и с помощью прямого эфира на YouTube. Видео с трансляцией на несколько часов стало самым популярным эфиром сайта, обогнав пресс-конференцию Белого дома.

Муничиелло вспоминает скепсис, с которым отнеслись к такому подходу его коллеги. Но когда он сам пообщался с Сиджбрандижем, генеральный директор объяснил ему принцип радикальной прозрачности и то, что в его глазах это помогает компании стать сильнее. Муничиелло и GV стали главными инвесторами GitLab в раунде С, вложив в компанию $20 млн.

Несмотря на плюсы удалённой работы, и у GitLab, и у других компаний есть важная проблема — корпоративная культура. Например, Facebook инвестировала в развитие «кампус-культуры», когда место работы — важный плюс и мотиватор для потенциального сотрудника. Как создать и поддержать корпоративную культуру удалённо и сделать так, чтоб каждый сотрудник чувствовал себя частью коллектива — этот вопрос ещё предстоит решить.

Притвираж Чаудхури, профессор Гарвардской бизнес-школы, считает, что модель дистанционной работы будет успешной, только если и генеральный директор, и весь топ-менеджмент той или иной обладают такой же приверженностью к прозрачности, как и Сиджбрандиж.

Разница между GitLab и остальными компаниями в том, что Сид не просто говорит о важности руководства, он сам его пишет. Но даже 7100 страниц — это внушительная книга. В GitLab работает 1300 человек, а как быть компаниям, в которых работает 50 тысяч?

Притвираж Чаудхури
профессор Гарвардской бизнес-школы

#gitlab #удалённаяработа

Алина Окунева
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