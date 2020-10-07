Бывший глава «Яндекс.Облака» Ян Лещинский вернулся в Amazon и стал вице-президентом облачного подразделения AWS Материал редакции
Он работал в Amazon с 2010 по 2015 год: был техдиром AWS и отвечал за разработку облачного решения для баз данных Amazon Aurora.
Бывший глава «Яндекс.Облака» Ян Лещинский стал вице-президентом облачного подразделения Amazon — AWS, следует из его профиля в LinkedIn.
В 1992 году Лещинский переехал в США из Киева, а в 1998 году начал работать в Microsoft, написано в профиле в LinkedIn. С 2004 года он участвовал в развитии облачной платформы Azure.
С 2010 по 2015 года он работал в Amazon Web Services, а с 2012 года был техническим директором компании и отвечал за разработку облачного решения для баз данных Amazon Aurora.
Лещинский отвечал за развитие «Яндекс.Облака» со старта проекта в 2017 году. Он ушел из компании в июне 2020 года. Тогда в компании объяснили, что он вернулся в США к семье, но продолжит консультировать новое руководство в течение нескольких месяцев.
Крутой дядька. Наладил Я.Облако, и пора двигаться дальше.
Дальше назад. В AWS.
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