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Карьера
Рая Хачатрян
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Бывший глава «Яндекс.Облака» Ян Лещинский вернулся в Amazon и стал вице-президентом облачного подразделения AWS Материал редакции

Он работал в Amazon с 2010 по 2015 год: был техдиром AWS и отвечал за разработку облачного решения для баз данных Amazon Aurora.

7 комментариев
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Бывший глава «Яндекс.Облака» Ян Лещинский стал вице-президентом облачного подразделения Amazon — AWS, следует из его профиля в LinkedIn.

«Яндекс»

В 1992 году Лещинский переехал в США из Киева, а в 1998 году начал работать в Microsoft, написано в профиле в LinkedIn. С 2004 года он участвовал в развитии облачной платформы Azure.

С 2010 по 2015 года он работал в Amazon Web Services, а с 2012 года был техническим директором компании и отвечал за разработку облачного решения для баз данных Amazon Aurora.

Лещинский отвечал за развитие «Яндекс.Облака» со старта проекта в 2017 году. Он ушел из компании в июне 2020 года. Тогда в компании объяснили, что он вернулся в США к семье, но продолжит консультировать новое руководство в течение нескольких месяцев.

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Рая Хачатрян
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alex twit

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Хватит витать в облаках

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Антон Штадлер

1

Собрал опционы и вышел

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Arthur Niazyan

0

Крутой дядька. Наладил Я.Облако, и пора двигаться дальше.

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Maxim Petrukhin

Arthur
0

Дальше назад. В AWS. 

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Arthur Niazyan

Maxim
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По всей видимости AWS ещё развивается.

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Кирилл Гуськов

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О! Постоянство...важная добродетель...

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Roman Kamushken

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