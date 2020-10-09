Не все согласились с новой миссией компании.

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Из Coinbase уволились 60 сотрудников, не согласных с новой миссией компании, сообщает CoinDesk. В ней говорится, что компания аполитична, а социальный активизм сотрудников мешает ей идти к цели.

Уволившиеся сотрудники получили выходные пособия, сказал глава компании Брайан Армстронг. Один из сотрудников рассказал CoinDesk, что пособие получили в основном разработчикам, но не служба поддержки клиентов. Другой источник назвал пособие «слишком хорошим».

В сентябре Армстронг заявил, что его компания сосредоточится на своей миссии и больше не будет поддерживать социальный активизм. Например, сотрудникам запретили обсуждать политику в общих каналах Slack.

Сам Армстронг пояснил, что новая миссия не означает, что работникам нужно «делать вид, что политики не существует».

«Было много сложных разговоров, чтобы помочь прояснить, что наша аполитичная культура означает на практике. Было здорово видеть, как вся команда собралась, чтобы достичь взаимопонимания и поддержать друг друга. Это непросто, но я думаю, что в результате у нас будет более сильная и сплочённая команда». Брайн Армстронг глава Coinbase