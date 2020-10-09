Из Coinbase уволились 60 сотрудников после того, как глава компании запретил активизм и обсуждение политики на работе Материал редакции
Не все согласились с новой миссией компании.
Из Coinbase уволились 60 сотрудников, не согласных с новой миссией компании, сообщает CoinDesk. В ней говорится, что компания аполитична, а социальный активизм сотрудников мешает ей идти к цели.
Уволившиеся сотрудники получили выходные пособия, сказал глава компании Брайан Армстронг. Один из сотрудников рассказал CoinDesk, что пособие получили в основном разработчикам, но не служба поддержки клиентов. Другой источник назвал пособие «слишком хорошим».
В сентябре Армстронг заявил, что его компания сосредоточится на своей миссии и больше не будет поддерживать социальный активизм. Например, сотрудникам запретили обсуждать политику в общих каналах Slack.
Сам Армстронг пояснил, что новая миссия не означает, что работникам нужно «делать вид, что политики не существует».
Всего в Coinbase работает 1200 человек. Уволившиеся сотрудники — это 5% всей команды.
Всем пофиг. Вопросы политики, религии и половых предпочтений следует оставлять дома.
Щя пидары-негры-вегано-республиканцы набегут и начнут писать про де-скре-ме-на-ци-Ю
Мне одному интересно зачем криптокошельку 1200 человек в штате? 🤔
Вся суть американцев, на работу ходят не работать, а доказывать свои политические взгляды
туда им и дорога. почему то sjw вообразили, что только они могут другими помыкать и условия им выставлять, как себя вести. а тут ответные действия и вот они уже недовольны
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