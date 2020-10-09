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Карьера
Рая Хачатрян
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Из Coinbase уволились 60 сотрудников после того, как глава компании запретил активизм и обсуждение политики на работе Материал редакции

Не все согласились с новой миссией компании.

8 комментариев
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Из Coinbase уволились 60 сотрудников, не согласных с новой миссией компании, сообщает CoinDesk. В ней говорится, что компания аполитична, а социальный активизм сотрудников мешает ей идти к цели.

Уволившиеся сотрудники получили выходные пособия, сказал глава компании Брайан Армстронг. Один из сотрудников рассказал CoinDesk, что пособие получили в основном разработчикам, но не служба поддержки клиентов. Другой источник назвал пособие «слишком хорошим».

В сентябре Армстронг заявил, что его компания сосредоточится на своей миссии и больше не будет поддерживать социальный активизм. Например, сотрудникам запретили обсуждать политику в общих каналах Slack.

Сам Армстронг пояснил, что новая миссия не означает, что работникам нужно «делать вид, что политики не существует».

«Было много сложных разговоров, чтобы помочь прояснить, что наша аполитичная культура означает на практике. Было здорово видеть, как вся команда собралась, чтобы достичь взаимопонимания и поддержать друг друга. Это непросто, но я думаю, что в результате у нас будет более сильная и сплочённая команда».

Брайн Армстронг
глава Coinbase

Всего в Coinbase работает 1200 человек. Уволившиеся сотрудники — это 5% всей команды.

#новость #coinbase

Рая Хачатрян
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8 комментариев
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Viacheslav Semenchuk

6

И правильно, что запретили!

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Константин Рогов

2

Всем пофиг. Вопросы политики, религии и половых предпочтений следует оставлять дома.

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Evgeniy Kiyanov

Константин
1

Щя пидары-негры-вегано-республиканцы набегут и начнут писать про де-скре-ме-на-ци-Ю

Ответить

Mark Khil

3

Мне одному интересно зачем криптокошельку 1200 человек в штате? 🤔

Ответить

ЯжПрограммист

Mark
0

Это большой и старый криптокошелек :) нагулял жирок

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Папа Римский

0

А путриотизм поощрить?

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Oleksii Sidorov

0

Вся суть американцев, на работу ходят не работать, а доказывать свои политические взгляды

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Shlomo Goldenberg

0

туда им и дорога. почему то sjw вообразили, что только они могут другими помыкать и условия им выставлять, как себя вести. а тут ответные действия и вот они уже недовольны

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