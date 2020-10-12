The Wall Street Journal: ИТ-компании снижают зарплаты сотрудникам на удалёнке в зависимости от места проживания Материал редакции
Изменение зарплаты в зависимости от местной стоимости жизни — стандартная практика для многих организаций, говорят компании.
Работники ИТ-сферы, переезжающие из Кремниевой долины для работы на удалёнке, сталкиваются с новой реальностью — снижением зарплаты, сообщает The Wall Street Journal.
В Кремниевой долине с относительно высокой стоимостью жизни и сотрудниками с доступом к современным инструментам для дистанционной работы компании разрабатывают планы на будущее с децентрализованным персоналом, пишет издание.
В некоторых случаях компании снижают зарплаты на 15% и более в зависимости от места переезда. Зарождающееся движение по сокращению заработной платы создает напряженность между некоторыми из самых прибыльных компаний в мире и квалифицированными сотрудниками, которым нравится высокая заработная плата, отмечает WSJ.
Компании говорят, что изменение зарплаты в зависимости от местной стоимости жизни — стандартная практика для многих организаций, включая федеральное правительство. При этом компании Кремниевой долины потратили годы, выходя за рамки стандартных корпоративных норм, чтобы привлечь квалифицированных работников, напоминает WSJ. В эпоху, когда компании предлагают сотрудникам бесплатную еду, массаж и студии йоги, холодная рациональность оплаты труда, основанная на географии, рискует оттолкнуть работников, отмечает издание.
В большинстве опрошенных американских городов заработная плата ИТ-работников была ближе к зарплате их коллег в Сан-Франциско, чем в целом к зарплате местных, выяснило WSJ.
«Если кто-то и должен отстаивать высокую зарплату, равную оплату труда и большие таланты, то это должны быть именно эти компании — я нахожу это довольно лицемерным», — говорит Джейсон Фрид, глава Basecamp. ИТ-компании настолько прибыльны, что могут себе позволить делать то, что правильно, заявил он.
В мае 2020 года глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что планирует перевести на удалённую работу половину сотрудников в ближайшие 5-10 лет. Пресс-секретарь компании не стал раскрывать подробности о зарплате сотрудников.
Twitter также одной из первых объявила о переходе некоторых сотрудников на удалёнку на постоянной основе и заявила, что у компании есть конкурентный подход к локализации оплаты труда, напоминает The Wall Street Journal.
В октябре Microsoft разрешила некоторым сотрудникам навсегда перейти на полную удалёнку и заявила, что компенсация и бонусы за переезд будут зависеть от конкретного места переезда.
Payments Stripe начала предлагать сотрудникам, покидающим Сан-Франциско, Нью-Йорк или Сиэтл, единовременный бонус в $20 тысяч для переезда, но им придется сократить зарплату на 10%.
Для сотрудников VMware, поставщика программного обеспечения для облачных вычислений, переезд из района залива в Денвер может означать снижение заработной платы на 18%.
Корректировка заработной платы в зависимости от места проживания уже давно является политикой, например, GitLab, персонал которой работал на удалёнке и до пандемии. Компания позволяет сотрудникам подсчитать на своем сайте, какую зарплату они будут получать зарплату в определенном городе.
Свежая инфа от 2 моих товарищей работающих в Гугле и Амазоне.
1. Обе конторы сохранят текущие ЗП до лета 2021 года.
2. Летом 2021 года ЗП каждого сотрудника будет скорректирована на основе штата проживания. Основной пункт корректировки, это цена недвижимости/аренды и расходы компании на мед.страхование сотрудника и его семьи.
3. Очень многие IT чуваки реально покинули Калифорнию и Вашингтон. Кто-то как раз до лета 2021го, а кто-то и на совсем, ибо многие согласны на урезание ЗП, в пользу удалёнки и проживания в более "приятном" штате, в виду последних событий в WA и CA.
Сейчас набегут защитники прав айтишников, но в целом это нормальная практика - важен не абсолютный размер оклада, а его покупательная способность в конкретном месте.
Что не очень понятно из из статьи WSJ:
1) насколько работает обратная практика - будут ли повышать оклады удаленным сотрудникам, которые решат перебраться поближе к офису. Это в принципе обычная практика, но каждый такой релокейшн рассматривается индивидуально, нет прозрачности
2) непростой вопрос по размеру опционов - вместе с окладом некоторые компании режут опционы, а это уже странное решение imho
А что учитывается в покупательной способности? Только стоимость еды?
А то мне детям нужно покупать лего и другие игрушки, домой бытовую технику от стиральной машины с холодильником до макбука и айфона, еще автомобиль и прочее. На все это ценники по всему миру примерно одинаковы.
Кстати еда у нас по стоимости на уровне европы в отличие от, например, Турции, где киндерсюрприз стоит 1 лиру, макарошки барилла стоят 2 лиры, и какие-то другие продукты дешевле и детские игрушки нереально дешевле.
Или там только учитывается покупательная способность жилья?
Еда на уровне европы по стоимости? Ну например сходите в пресловутый макдак в Стокгольме и в Питере, и посмотрите разницу
Макдаки сравнивать это такое себе. Я сравниваю обычную еду вроде макарошек, молока, сыра, хлеба, фруктов. В Германии в Мюнхене мне было дешевле покупать все тоже самое покушать чем в Самаре. В Турции в Алании еще дешевле. В Окленде в НЗ цены на еду как в Сан-Франциско. Много где бывал я чтобы иметь хоть какое-то свое представление.
бытовую технику от стиральной машины с холодильником до макбука и айфона, еще автомобиль и прочее. На все это ценники по всему миру примерно одинаковы.
Вы давно сравнивали российские цены и европейские? Те же макбуки сейчас в России существенно дешевле европейских. Немецкие авто у нас тоже существенно дешевле, отчасти благодаря местной сборке.
Автор что-то говорил про европейские цены на технику? В Европе технику покупать ещё надо додуматься, у нас дешевле выйдет, не говоря уже про США и ОАЭ. Еда в Европе местами дешевле, особенно мясо. А игрушки, лего всякие — вообще шок! Там они в полтора, два раза дешевле стоят, чем у нас. Откуда такая разница, я не понял.
Автор говорил про весь мир, а Европа пока еще часть мира:
На все это ценники по всему миру примерно одинаковы.
В развитых регионах (мы же говорим сейчас про Silicon Valley) основные затраты семейного бюджета после уплаты налогов - это аренда/ипотека, образование детей и предметы роскоши (международные путешествия, дорогие гаджеты включая теслы вместо фиесты) и иногда медицинские расходы, включая стоматологию и косметологию.
Аренда/ипотека - самая большая статья расходов, сжирающая 2/3 дохода после налогов. Более того, этот рынок очень эффективен - стоимость недвижки включает в себя близость к IT хабам, наличие инфраструктуры, хороших школ и тд и тп.
Айфоны и макарошки - это копейки в Долине, сори.
Развитый регион это который без общественного транспорта и с какашками на тротуарах?
Вы меня с Дудем перепутали, я тут не диферамбы Долине пою, а про конкретное явление коррекции окладов пишу.
Ниже специально расписал на примере рынка, который знаю хорошо, тк живу в нем.
Если какашки, то СФ, и там ОТ норм. Если ОТ не норм, то это субурбия Долины, но там нет какашек на тротуаре, да и тротуаров не особо много, разве что местный sidewalk)
Вам письмо от Apple:
Уважаемый Майк, мы гордимся, что в нашей компании работает такой сотрудник, как Вы. Сейчас, в связи с эпидемиологической ситуацией, мы вынуждены становится более эффективными, развиваться и идти в ногу со временем. Поэтому, предлагаем Вам релокейшн в деревню Грязилупино в Жопинской области. Компания экономит, Ваша покупательская способность растет! С оклада в 8700$ в месяц Вы переводитесь на оклад 15 тыс. воздушных рублей, с которыми ваш уровень жизни среди местных жителей будет недосягаемо высок. Вы теперь вельможа, Майкл — цените это!
Тем временем в пресс релизе Apple:
Наши сотрудники гордятся компанией, в которой работают! (с) Apple. 😂
Кому важна покупательная способность оклада в конкретном месте?
Работодателю или сотруднику?
Найм сотрудника это вин - вин партнерство, обмен времени работника на деньги компании, с предоставлением дополнительных плюшек, чтобы выиграть конкуренцию за сотрудника.
По вашей логике, я могу вне пандемии платить меньше сотруднику, который ездит на работу из Тулы в Москву, аргументируя это более низким уровнем жизни в Туле.
Как заметили ниже, единственный адекватный аругмент снижения средней зарплаты - повышение количества компетентных сотрудников на рынке, готовых работать удаленно и готовность компаний нанимать этих сотрудников.
Ниже написал на примере города, в котором живу:
https://vc.ru/hr/166324-the-wall-street-journal-it-kompanii-snizhayut-zarplaty-sotrudnikam-na-udalenke-v-zavisimosti-ot-mesta-prozhivaniya?comment=2130718
Сотруднику, который коммьютится к вам в офис из Тулы - надо доплачивать по хорошему, по 4 часа в сутки в дороге - это ад.
Вот на примере Лондона - тут нормальный оклад для айтишника - 60к фунтов + опционный пакет. Это уровень сильного миддла/сеньора, есть конечно предложения и выше и ниже, но это то что в принципе позволяет достойно жить.
После налогов 5к в месяц превращаются в 4к (прогрессивная ставка, чем выше ЗП - тем больше налог).
Более-менее приличная трехкомнатная квартира в 1-2 зоне (это как в пределах Садового для дефолтных) будет стоить 2-3к в месяц, включая умеренную коммуналку. Метро/убер - пара сотен на семью, можно кататься на велике. Айфон и мобильная связь - ну еще сотню. Приличные продукты - 100-150 фунтов в неделю.
Пусть повезло попасть в хорошую гос школу - это условно бесплатно. Если нет - готовьте 2-2.5к фунтов в месяц только на 1 ребенка.
Итого на руках - 300-1300 фунтов, это до затрат на развлечения, рестораны, театры и "помочь маме".
А теперь представляем что у меня есть возможность переехать из Лондона в деревню в Суррее, где за 1.5к фунтов я сниму уже небольшой опрятный домик с тремя спальнями, садиком и грилем, вместо метро возьму кредит на электромобильчик, почти с гарантией отдам детей в неплохую школу и перестану тратить по 2 часа в день только на дорогу в офис и обратно.
Готов ли я поступиться частью оклада? Да вполне, учитывая что качество моей жизни вырастает, а на руках вполне может оставаться большая сумма - жизнь вдали от больших городов банально дешевле, пусть и скучнее - вместо клубов и модных ресторанов у тебя парки и трехсотлетние пабы, кофе стоит 1.5 фунта, а не 3, зато везде свежий воздух и благодать.
Так что да - там где раньше приходилось нанимать специалистов в офис и платить им выше крыши только потому что рынок высасывал лучшие кадры и конкуренция за них была безумной, сейчас можно разговаривать с сотрудниками и договариваться. Появился простор для обсуждения - это прекрасно.
Это хреновая логика. Потому что она не нова. Но почему-то никто не спешит оставаться в условном Нижнем Новгороде, Ноттингеме или Неаполе. По-прежнему большинство прется в Мск, Лондон и Милан.
Не буду про Мск и Милан, но в Лондоне сейчас реальный отток. Цены на недвижку в приятных графствах выросли на 10% с начала года, при этом в большинстве районов столицы - стоят на месте или показывают 1-2%
И для понимания - это не прихоть "пережду карантин", тут контракты заключаются минимум на пол-года, а основной коммитмент - это перетащить детей в новую школу.
Но опять таки, в UK достаточно хабов, включая IT, за пределами Лондона, поэтому выбор был всегда, а сейчас к списку "60к в Шордиче или 45к в Бристоле" добавился вариант "50к удаленно". Больше выбора - всем на пользу.
Цены на недвижку растут не потому что туда массово переезжают, а потому что на рынке стало много денег, а в регионах мало объектов для инвестирования. Это как раз побочный продукт роста денежной массы на финрынках. Тоже самое наблюдается в других странах, например, в РФ ценник на недвижку в Магнитогорске вырос в 2 раза сильнее, чем в Мск (сложно представить, что кто-то в здравом уме поедет на ПМЖ в Магнитогорск). В центральных штатах США рост опередил традиционно инвест-привлекательное побережье.
Возможно ваши рассуждения актуальны для Европы и США, где можно жить вполне себе комфортно хоть в Лондоне, хоть в условном Сурее. В России в 100 км от МКАД цивилизация заканчивается. Мне ещё не встречались люди, которые бы искали возможность переехать из Москвы в Тулу.
В России цивилизация заканчивается прямо за МКАДом, а потом снова начинается в приличной неокраинной части большинства крупных городов. И жить там можно вполне комфортно. Вот только климат.
А зачем им вообще специалист в британии? В бангалоре полно отличных спецов, за четверть этой суммы.
Шутка шуткой, но наличие схожей ментальности, единый часовой пояс и возможность в неформальной обстановке обсудить дела - очень трудно заменяются слаком, зумом и прочими резиновыми женщинами.
Проверено не только бизнесом, но и онлайн обучением в школах :)
Зачем в пределах 1-2 зоны тратить 2 часа на дорогу?
Туда-обратно обычно час в сумме и получается, 5-7 минут до метро, дальше 10-20 минут сама поездка, плюс доковылять до рабочего места еще 5-7.
Это если не в самый час пик, а то можно в метро встрять надолго.
Два часа - это конечно перебор, хотя у меня знакомые живут в St Jonh's Wood из-за хороших школ и отец семейства каждый день катался на канарейку, а это как раз час door to door.
Ну час это ближе к реальности. Не вижу тут никакой трагедии. Зато живёшь в мегаполисе. Это нельзя в лоб сравнивать, т.к. сразу масса других параметров всплывает, в т.ч. логистических и прочих
Это минимум 20 часов в месяц, потраченных на перевоз одной тушки. Грета не одобряе.
Думаю, что сейчас большинству тех, кто решает жилвопрос, пофиг на Грету. Собственно, офстатистика это подтверждает: за 3 квартал Лондон снова в лидерах по росту цен, лишь доли % уступая части соседних локаций. Это нам говорит о том, что как только паника спадает, то появляется аппетит к риску
https://www.nationwide.co.uk/-/media/MainSite/documents/about/house-price-index/2020/Sep_Q3_2020.pdf
Ну, наконец-то! Мы теперь начинаем узнавать правду о том, нахуя нужна была вся эта истерия.
Разве з.п. не определяется отношением спроса и предложения?
Охват удалёнкой позволяет задействовать более дешевую рабочую силу «из регионов». Получается, предложение возрастает.
Менее квалифицированные - точно нет, сильные кадры есть везде, особенно в городах с техническими вузами.
А вот уметь себя продавать - нет, не умеют.
Плюс менее мобильные, реже прыгают между местами - поэтому их банально труднее найти чем столичных ребят с отполированными резюме.
Смотри, тут как работодателю удобно. В твоём кейсе может решать спрос и предложение, в моем - местоположение.
Зависит от кандидата, задач, бюджетов, нехватки и прочего
Случилось то что предсказывал капитан очевидность
Было очевидно что зарплаты удаленщикам уехавшим из дорогой долины порежут
Разработчики разъезжаются, долина получается пустеет.
Так скоро все поймут, что долина и нафиг не нужна была на самом деле.
Вовсе нет.
1. Исторические причины, когда не было удаленной работы.
2. Есть много инженерных вещей, где не возможно работать удаленно нужно физическое присутсвие.
Хз, но по-моему интерпретация тут немного другая. Многие компании из Кремниевой Долины имеют офисы в других городах и работают там не первый год. Если человек переводится в другую локацию, то и его ставка меняется. Иначе я не слишком понимаю, что имеется ввиду под удаленкой. Как компания узнает где человек живёт и работает, он же не обязан сообщать свою локацию. Возможно речь идёт об отмене субсидий на аренду
Не-не, там все как написано - переезжаешь в другой город, получаешь минус в оклад. Локацию ты наверное можешь не сообщаться, но proof of address быть у тебя обязан, без него ничего работать не будет.
Так я и говорю, он лишается доплаты на жилье. С другой стороны, ему ничего не мешает оставить адрес для получения корреспонденции у коллеги в Долине.
Я не знаком с практикой доплаты за жилье, если честно. Насколько я знаю, в основном в контрактах указывается сумма гросс плюс опционы если есть. Доплата за жилье - видимо не мейнстрим.
А иметь псевдо-адрес - это уже попахивет фродом, но не лойер.
Уже слышу крики московских HR-ов о районных коэффициентах, снижающих зп мидла с 200 для Москвы до 25 для Пскова
Ну вроде бы очевидно. Так всегда было, просто неприятно, когда тебе режут, чувство потери возникает. Но в их случае и потери нет, так как расходы то падают. Просто жаба, демонстрирует командность того или иного сотрудника.
Если будут переезжать в более дорогое для проживания место — будут повышать? 🧐
В штатах дороже долины, разве что манхеттен, но тут им посоветуют переселиться в брайтон.
Не могу сейчас найти, но в свое время Егор Бугаенко в своей Zerocracy на тему хайринга писал - что им важны только твои навыки, но не локация. И разработчикам из Бангладеш и Калифорнии они платят одинаково при равных скилах. Если ты решил жить в более дорогом месте, купить тачку подороже, дом пороскошнее - это твой выбор и компания не собирается за него платить. Т.е. они изначально избежали этой проблемы.
Работникам, в ответ осталось снизить кол-во рабочих часов, в зависимости от места проживания, времен года и положения луны.
Вообще-то зарплата должна определяться спросом и предложением, а не местом работы сотрудника, просто если часть разработчиков реллокирутеся на Филиппины, они готовы будут работать меньшие деньги при тех же самых скилах вот и все.
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