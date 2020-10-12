Изменение зарплаты в зависимости от местной стоимости жизни — стандартная практика для многих организаций, говорят компании.

В закладки

Работники ИТ-сферы, переезжающие из Кремниевой долины для работы на удалёнке, сталкиваются с новой реальностью — снижением зарплаты, сообщает The Wall Street Journal.

В Кремниевой долине с относительно высокой стоимостью жизни и сотрудниками с доступом к современным инструментам для дистанционной работы компании разрабатывают планы на будущее с децентрализованным персоналом, пишет издание.

В некоторых случаях компании снижают зарплаты на 15% и более в зависимости от места переезда. Зарождающееся движение по сокращению заработной платы создает напряженность между некоторыми из самых прибыльных компаний в мире и квалифицированными сотрудниками, которым нравится высокая заработная плата, отмечает WSJ.

Компании говорят, что изменение зарплаты в зависимости от местной стоимости жизни — стандартная практика для многих организаций, включая федеральное правительство. При этом компании Кремниевой долины потратили годы, выходя за рамки стандартных корпоративных норм, чтобы привлечь квалифицированных работников, напоминает WSJ. В эпоху, когда компании предлагают сотрудникам бесплатную еду, массаж и студии йоги, холодная рациональность оплаты труда, основанная на географии, рискует оттолкнуть работников, отмечает издание.

Объявление на vc.ru Масштабная конференция 2020 Как бизнес пережил «холодный 2020 год»? Узнайте на Callday 2020 Узнать

В большинстве опрошенных американских городов заработная плата ИТ-работников была ближе к зарплате их коллег в Сан-Франциско, чем в целом к зарплате местных, выяснило WSJ.

«Если кто-то и должен отстаивать высокую зарплату, равную оплату труда и большие таланты, то это должны быть именно эти компании — я нахожу это довольно лицемерным», — говорит Джейсон Фрид, глава Basecamp. ИТ-компании настолько прибыльны, что могут себе позволить делать то, что правильно, заявил он.

В мае 2020 года глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что планирует перевести на удалённую работу половину сотрудников в ближайшие 5-10 лет. Пресс-секретарь компании не стал раскрывать подробности о зарплате сотрудников.

Twitter также одной из первых объявила о переходе некоторых сотрудников на удалёнку на постоянной основе и заявила, что у компании есть конкурентный подход к локализации оплаты труда, напоминает The Wall Street Journal.

В октябре Microsoft разрешила некоторым сотрудникам навсегда перейти на полную удалёнку и заявила, что компенсация и бонусы за переезд будут зависеть от конкретного места переезда.

Payments Stripe начала предлагать сотрудникам, покидающим Сан-Франциско, Нью-Йорк или Сиэтл, единовременный бонус в $20 тысяч для переезда, но им придется сократить зарплату на 10%.

Для сотрудников VMware, поставщика программного обеспечения для облачных вычислений, переезд из района залива в Денвер может означать снижение заработной платы на 18%.