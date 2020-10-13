Димитров будет отвечать за музыкальный и видеоконтент во «ВКонтакте», в «Одноклассниках» и на «Смотри Mail.ru».

В закладки

Mail.ru Group создала должность вице-президента по видеоконтенту и музыкальным сервисам и назначила на неё бывшего гендиректора российского медиахолдинга «ЮТВ Холдинг» Андрея Димитрова.

Андрей Димитров Mail.ru Group

Он будет курировать музыкальное направление на уровне бизнеса, работы с авторами и маркетинга и направление видео на уровне контента и работы с правообладателями. В сфере его ответсвенности — музыкальный и видеоконтент на всех сервисах Mail.ru Group: во «ВКонтакте», в «Одноклассниках» и на «Смотри Mail.ru».

«Мы планируем расширять музыкальное и видеонаправление. Для удобства слушателей и зрителей будем пополнять библиотеку контента, а авторам предложим новые способы взаимодействия с аудиторией», — говорит глава Mail.ru Group Борис Добродеев.