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Функциональная структура вместо продуктовой и один главный управляющий — Тим Кук: как организованы процессы в Apple Материал редакции

И почему компания больше доверяет экспертам, чем менеджерам — Harvard Business Review собрал основные принципы, которые помогают Apple одновременно выпускать инновационные продукты и не вязнуть в бюрократии.

6 комментариев
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Единая вертикаль управления

Реорганизацию компании начал ещё Стив Джобс в 1997 году — сразу после своего возвращения. В первый год на посту гендиректора он уволил генеральных менеджеров всех бизнес-подразделений, объединил разрозненные отделы в одну функциональную организацию.

Также ранее каждое бизнес-подразделение вело собственный отчёт о прибылях и убытках. Джобс оставил один общий P&L для компании.

Функциональная организация Apple в 1996 году и в 2019-м

С такой структурой компания разбита на сотни специализированных команд. Десятки групп могут работать над одним компонентом нового продукта. Например, над двухобъективной камерой с портретным режимом работали не менее 40 команд: по программному обеспечению для датчика движения, разработке сенсора и другим аспектам.

Старшие вице-президенты отвечают за функции, а не за продукты.

Тим Кук сейчас, как и Джобс прежде, занимает единственную управляющую позицию во всей организации. Он контролирует дизайн, разработку, маркетинг, торговлю и любые другие процессы в Apple. В остальном в компании нет генеральных менеджеров, которые могли бы так прямо влиять на процессы.

Эксперты важнее менеджеров

Решения в компании принимают только сотрудники с наибольшим опытом и экспертизой в конкретной области:

  • Apple конкурирует на рынках с высоким темпом технологических изменений. Поэтому важно полагаться на решения сотрудников с глубокими знаниями. Компания делает ставку на технологии, которые должны быть успешными ещё до того, как они станут популярными на рынке — эксперты повышают вероятность удачного продукта.
  • Если бы компания полагалась в первую очередь на финансовые показатели, это бы замедлило работу над инновационными продуктами. К примеру, топам исследовательских подразделений выплачивают премии по показателям эффективности всей компании, а не по финансовым результатам отдельных продуктов. Также финансовая команда не участвует в совещаниях команд разработчиков, а инженерные команды не определяют цену продуктов.

Репутация влияет на решения в компании — и наоборот

В функциональной организации репутация отдельного сотрудника и команды — механизм контроля над решениями. Пример такого подхода — введение портретного режима в iPhone 7 Plus в 2016 году.

Старший руководитель этого подразделения Пол Хьюбел и его команда сильно рисковали: было неясно, сможет ли функция убедить клиентов купить новую дорогую модель — или её будет недостаточно.

Если пользователи не захотят доплачивать за камеру, команде будут меньше доверять во время выхода нового смартфона и в целом отдавать ей меньший приоритет. Но камера оказалась главной особенностью iPhone 7 Plus — и её успех ещё больше укрепил репутацию Хьюбела и команды.

Менеджеры должны быть экспертами в своей области

После внедрения функциональной организации Стивом Джобсом менеджеры Apple на всех уровнях должны были обладать тремя ключевыми характеристиками:

  1. Глубокий опыт, который позволяет осмысленно участвовать во всех процессах вокруг конкретной функции.
  2. Погружение в детали этих функций.
  3. Готовность к дискуссии о других функциях во время коллективного принятия решений. Так на действия компании влияют только квалифицированные сотрудники.

Apple считает, что легче обучить эксперта хорошо управлять, чем обучить менеджера быть экспертом.

В Apple мы подумали: «О, мы станем большой компанией, давайте наймём профессиональных менеджеров». Это вообще не сработало... Они знали, как управлять, но не знали, как сделать хоть что-нибудь.

Стив Джобс
в интервью в 1984 году

Также Apple сохраняет минимальное количество топ-менеджеров: в 2006 году в компании было 17 тысяч сотрудников и 50 топ-менеджеров. В 2019 году — 137 тысяч сотрудников и 96 менеджеров.

#apple #стивджобс #тимкук

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Max Okhrimenko

0

Apple: Мы не нанимаем менеджеров, мы нанимаем экспертов которых делаем менеджерами.
Так же Apple: Тим Кук, всю жизнь был только менеджером - глава компании.

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Aleksei Motin

Max
0

Так он менеджер-эксперт. Такой тоже должен быть.

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Сергей Подливчук

0

Так это, у нас же Путин так и делает - руководит сам и вникает во все процессы. Только раньше это называлось "ручное управление", а теперь "функциональная структура". Блин, не перестаю удивляться тому, как Владимир Владимирович опережает время.

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Mika Rasulov

Сергей
0

Он вне времени!

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Сергей Подливчук

Mika
0

Ну вообще да, люди не меняются, меняются порядки. За порядками проследят менеджеры, а за людьми - он сам.

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Stepan Korobeinikov

0

Описанные принципы применяются сейчас почти в любой организации. Магия точно не в организации, а, вероятно, в уровне тех самых экспертов и максимальном внимании к UX

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