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Карьера
Альберт Хабибрахимов
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Обсуждение: как выбрать гендиректора в стартапе с двумя основателями Материал редакции

Если оба не рвутся к этой должности, но и отдавать её не хотят.

4 комментария
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Венчурный инвестор и основатель хостинг-провайдера Timeweb Александр Бойков на своей странице в Facebook поднял вопрос выбора гендиректора в стартапе, в котором два основателя с долями по 50%.

Кто-то один должен возглавить компанию — таково условие инвесторов, но ни один из партнёров не решается, однако и «делиться заслугами CEO» тоже никто не хочет.

Задачка про стартапы.

Встречаются два фаундера, равные по уровню, опыту и с успехами в прошлом. Договорились про 50/50 (да-да, все в курсе про десижн лок, но здесь всё норм). Друг друга драйвят и дополняют.

Но кто-то должен стать CEO. Никто не тянет одеяло на себя, но и отдавать лавры целиком не хочет. Потому что медиа и общество присудит заслуги CEO. А инвесторы категорически против двух CEO.

Старт проекта под угрозой срыва.

Как бы вы разрешили ситуацию? И есть ли решение?

Александр Бойков

Своими вариантами решения поделились инвесторы и предприниматели. Кроме перечисленных решений Бойкову посоветовали привлечь медиатора, который выслушает обе стороны. Без специалиста договориться будет тяжело.

Обоим стать CEO

Несколько предпринимателей и инвесторов предложили модель соруководства, когда в компании два гендиректора с разными зонами ответственности. Инвестиционный директор Runa Capital Константин Виноградов отметил, что два гендиректора есть, например, в Sweatcoin — портфельной компании фонда.

«Но обычно это сложная модель, где требуется очень хорошее взаимопонимание и разделение обязанностей между фаундерами», — добавил Виноградов.

Нанять гендиректора

Были предложения нанять гендиректора со стороны, а основателям занять места в совете директоров и управлять процессами оттуда. Однако такую схему в дискуссии посчитали перегруженной и непрактичной.

Получится перегруженная структура: во-первых, в early-stage стартапах совет не нужен (если нет инвестора, который обязательно хочет сунуть палец в этот пирог).

Во-вторых, если совет будет принимать все решения, а CEO — их исполнять, то это сильно замедлит процесс и создаст риск недопонимания задач или контекста.

Макс Крайнов
гендиректор Aviasales

Более того, наёмный гендиректор захочет принимать решения и управлять, заметил Бойков.

Обменять должность на долю

Один из основателей становится гендиректором и отдаёт «золотую» акцию или часть своей доли втором. Например, один сооснователь — гендиректор с 49%, а второй — операционный директор с 51%.

Такой вариант Бойков назвал работающим.

СЕО назначается тот, кто готов часть своих дивидендов, или чего там ещё есть формально приятного, передавать безвозмездно в реинвестиции компании.

Сколько по размеру? Ну вот пусть сядут два кандидата и начинают с 10 процентов играть. Типа аукциона — кто готов больше безвозмездно реинвестировать свою часть заработанных шекелей, тот и СЕО на определённый период. Так найдётся баланс, ведь у каждого есть потолок, выше которого прыгать не будет желания.

Александр Колосовский
юрисконсульт «Мегабонуса»

Разойтись

Некоторые участники обсуждения заметили, что если основатели не могут выбрать формального гендиректора, то в будущем у них вряд ли получится решать более сложные вопросы.

Значит, не готовы, раз начинают за это драться. Если на берегу не могут договориться, то незачем и начинать. Это не партнёрство — это видимость получается.

Потом денежные вопросы пойдут. Один захочет вывести дивиденды, второй реинвестировать. Тут на такой мелочи договориться не могут, а дальше решения сильно сложнее принимать придётся.

Валерий Иванов
руководитель стартап-студии и фонда Embria Labs

В процессе роста компании принимаются и более сложные решения. Если первый вопрос о том, кто будет CEO, решается только с привлечением внешних ребят, как они остальные решения будут принимать, в случае если у них будут разные точки зрения на этот счёт?

Ольга Бортникова
соосновательница и гендиректор YouTravel.me

Оставить только одного из основателей

Пару участников высказали мнение, что лучше одному из основателей выйти из бизнеса, иначе ничего не получится.

Тут две проблемы: просто эго и вред эго относительно принимаемых решений.

Первое решается промыванием мозгов одного из фаундеров или выкидыванием его из компании с non-compete.

Второе решается акционерным соглашением или прописанными правилами игры. В долгосроке в растущей компании два CEO — это абсурд, так как банка слишком маленькая для двух жадных пауков.

Макс Крайнов
гендиректор Aviasales

«Камень, ножницы, бумага»

#стартапы

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4 комментария
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badResistor

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Valeratal Val

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Как выбрать из двух мороженных
как выбрать из двух пирогов

Почему чужие проблемы должны интересовать посторонних людей?

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Максим Федоров

Valeratal
0

потому что "чужой" — это "я" ... в некотором контексте

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Егор Орлов

0

Один по чётным, другой по нечётным дням )  

Если серьёзно, основатели должны задать честный вопрос самим себе: Какие перспективы у бизнеса если они даже в этом не могут договориться? Явно уж один из двух хотя бы чуть больше подходит для должности. Второй должен это понять и уступить. И из таких мелочей и складывается успех. Нужно думать как начать деньги зарабатывать, а не о должности CEO в ноунейм-стартапе беспокоиться.  

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