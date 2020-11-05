Задачка про стартапы.



Встречаются два фаундера, равные по уровню, опыту и с успехами в прошлом. Договорились про 50/50 (да-да, все в курсе про десижн лок, но здесь всё норм). Друг друга драйвят и дополняют.



Но кто-то должен стать CEO. Никто не тянет одеяло на себя, но и отдавать лавры целиком не хочет. Потому что медиа и общество присудит заслуги CEO. А инвесторы категорически против двух CEO.

Старт проекта под угрозой срыва.



Как бы вы разрешили ситуацию? И есть ли решение?