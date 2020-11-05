Обсуждение: как выбрать гендиректора в стартапе с двумя основателями Материал редакции
Если оба не рвутся к этой должности, но и отдавать её не хотят.
Венчурный инвестор и основатель хостинг-провайдера Timeweb Александр Бойков на своей странице в Facebook поднял вопрос выбора гендиректора в стартапе, в котором два основателя с долями по 50%.
Кто-то один должен возглавить компанию — таково условие инвесторов, но ни один из партнёров не решается, однако и «делиться заслугами CEO» тоже никто не хочет.
Своими вариантами решения поделились инвесторы и предприниматели. Кроме перечисленных решений Бойкову посоветовали привлечь медиатора, который выслушает обе стороны. Без специалиста договориться будет тяжело.
Обоим стать CEO
Несколько предпринимателей и инвесторов предложили модель соруководства, когда в компании два гендиректора с разными зонами ответственности. Инвестиционный директор Runa Capital Константин Виноградов отметил, что два гендиректора есть, например, в Sweatcoin — портфельной компании фонда.
«Но обычно это сложная модель, где требуется очень хорошее взаимопонимание и разделение обязанностей между фаундерами», — добавил Виноградов.
Нанять гендиректора
Были предложения нанять гендиректора со стороны, а основателям занять места в совете директоров и управлять процессами оттуда. Однако такую схему в дискуссии посчитали перегруженной и непрактичной.
Более того, наёмный гендиректор захочет принимать решения и управлять, заметил Бойков.
Обменять должность на долю
Один из основателей становится гендиректором и отдаёт «золотую» акцию или часть своей доли втором. Например, один сооснователь — гендиректор с 49%, а второй — операционный директор с 51%.
Такой вариант Бойков назвал работающим.
Разойтись
Некоторые участники обсуждения заметили, что если основатели не могут выбрать формального гендиректора, то в будущем у них вряд ли получится решать более сложные вопросы.
Оставить только одного из основателей
Пару участников высказали мнение, что лучше одному из основателей выйти из бизнеса, иначе ничего не получится.
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Если серьёзно, основатели должны задать честный вопрос самим себе: Какие перспективы у бизнеса если они даже в этом не могут договориться? Явно уж один из двух хотя бы чуть больше подходит для должности. Второй должен это понять и уступить. И из таких мелочей и складывается успех. Нужно думать как начать деньги зарабатывать, а не о должности CEO в ноунейм-стартапе беспокоиться.
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