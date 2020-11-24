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Карьера
Лиана Липанова
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«Яндекс» возглавил рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes в 2020 году Материал редакции

Forbes изменил методику составления рейтинга, благодаря чему «Тинькофф» поднялся с 25-го на третье место.

17 комментариев
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«Яндекс» поднялся с четвертого места в 2019 году до первого в 2020 году в рейтинге 50 лучших работодателей России по версии Forbes. Сотрудники компании могут рассчитывать на высокие зарплаты и доступ ко всем необходимым бытовым услугам в офисе в БЦ «Красная роза» — от душевых до химчисток, пишет издание.

По данным на 31 августа 2020 года, в компании работает 10 227 человек, выручка в 2019 году составила 175,4 млрд рублей, напоминает Forbes.

Это второй рейтинг журнала. В 2020 году Forbes изменил методику составления рейтинга: разослал анкеты в 200 компаний с максимальным количеством поисковых запросов на вакансии.

Затем журнал расставил баллы компаниям за зарплату сотрудников, их обучение, соцпакет, условия труда, благотворительность, инвестиции в инфраструктуру и так далее. В конце Forbes попросил членов своего совета директоров и руководителей авторитетных вузов выбрать из шорт-листа десять самых социально-ответственных компаний.

Так прошлогодний лидер ГМК «Норильский никель» выбыл из первой десятки и занял 14-е место — во многом, из-за низких экологических показателей, пишет издание.

На второй месте — алмазодобывающая компания «Алроса» с 32 732 сотрудниками и средней зарплатой 124 тысячи рублей. «Тинькофф» поднялся с 25 места в 2019 году на третье место в 2020-м. В банке 25641 сотрудник, выручка за прошлый год составила 164,96 млрд рублей. Средний возраст сотрудников — 28 лет, выяснил Forbes.

  • На четвертом месте — «СИБУР Холдинг».
  • На пятом — «Газпромбанк».
  • На шестом месте Splat — новичок рейтинга. В компании работает 989 человек. Splat поддержала программу CO2-нейтральности, высадив вместе с партнерами 45,2 га деревьев, а также финансирует ремонт больницы и строительство школы в Окуловском районе Нижегородской области, где находится завод компании.
  • На седьмом месте — банк ВТБ.
  • На восьмом — «Сбербанк».
  • На девятом — МТС. По данным Forbes, в 2019 году компания потратила на благотворительность и социальные проекты почти 860 млн рублей: оператор собирал средства для пострадавших при наводнении в Иркутской области, обеспечивал формой пожарных, тушивших тайгу в Сибири, подключал армянские села к системам экономного освещения.
  • Закрывает десятки золотодобывающая компания «Полюс».

#новость #рейтинг #работодатели

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17 комментариев
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Stanislav Savvinykh

13

В большинстве небольших айти компаний работать гораздо интереснее, а это все-таки основной критерий для выбора работы. А вот такие зашкварные рейтинги сбивают с пути выпускников и молодых специалистов.

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Boris Nikolaenko

9

Как человек, работавший в Яндекс могу сказать, что Яндекс - отличное место работы для молодых спецов, потому что можно получить хороший опыт, и деньги не важны. и для топов. Для мидлов - считаю, что это плохой вариант. Денег сильно ниже рынка, куча политики и интриг, куча бездарностей на разных должностях, с которыми приходится мириться, непрозрачная система мотивации ну и остальные "прелести" крупной корпорации.

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Сергей Милосердов

Boris
5

Вместо слова *Яндекс* можно подставить любую крупную известную компанию из почти любой сферы, всякие кока-колы и юнилеверы, консалтинговые и аудиторские компании из большой тройки/четверки, операторы связи, банки и т.д.

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Nikolay Vavilov

Boris
3

"куча бездарностей на разных должностях" - а как они там могли появится? 
дай угадаю "нетворкинг" ?)))

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Boris Nikolaenko

Nikolay
4

не без этого. но главная их суперспособность в другом - они как-то невероятно круто могут отмазываться от своих неудач в работе.

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Максимальный Мурод

Boris
5

Ну, судя по личному опыту общения с поддержкой или представителями сервиса с точки зрения вебмастера, умение отмазываться и называть черное белым у них просто в крови)

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Для Сохранения

Nikolay
0

Кумовство

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Wera Ferat

Boris
0

Скорее всего тут должен быть такой план для новичка - устраиваться в Яндекс, набираться опыта, стажа и профессионализма и уже с хорошим портфолио искать более  оплачиваемую работу. 

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Boris Nikolaenko

Wera
0

так и делают и не только новички. 

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Владислав Королев

3

SPLAT находится в Новгородской области, а не в НИжегородской. )) 

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евгений аношин

Владислав
0

Форбсу пофиг. У него так работает практически все включая фактчекинг... Хотя пишут и редактируют же статьи в основном приезжие = регионалы, которые должны лучше знать за мкадье... Но тут или тупизм, или заговор против читателей или полный пофигизм...

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Сергей Милосердов

0

Интересно, что у Тинькофф в 2.5 раза больше сотрудников, чем у Яндекса, у которого больше продуктов. С учетом, что у них (Тинькофф) нет офиса, подавляющее большинство наверное операторы, потом курьеры?

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Тинькофф

Сергей
1

Сотрудники первой линии и представители, да, их много :)

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Nikolay Vavilov

0

Хороший наверное рейтинг, где сбер на 8 месте.

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Юрий Глотов

0

У Полюса поди московский офис считали только, уж явно не месторождения в Красноярском крае или Магадан)

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Ronan Hardman

0

Просто потому что больше никого не осталось?)

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Алексей Левин

0

У Тинькофф выручка уже подбирается к показателям Яндекса при соизмеримом росте. При этом Тинькофф более прибыльный и платит дивиденды. Так в шутке про покупку гавноЯндекса есть доля шутки =)

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