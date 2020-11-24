«Яндекс» возглавил рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes в 2020 году Материал редакции
Forbes изменил методику составления рейтинга, благодаря чему «Тинькофф» поднялся с 25-го на третье место.
«Яндекс» поднялся с четвертого места в 2019 году до первого в 2020 году в рейтинге 50 лучших работодателей России по версии Forbes. Сотрудники компании могут рассчитывать на высокие зарплаты и доступ ко всем необходимым бытовым услугам в офисе в БЦ «Красная роза» — от душевых до химчисток, пишет издание.
По данным на 31 августа 2020 года, в компании работает 10 227 человек, выручка в 2019 году составила 175,4 млрд рублей, напоминает Forbes.
Это второй рейтинг журнала. В 2020 году Forbes изменил методику составления рейтинга: разослал анкеты в 200 компаний с максимальным количеством поисковых запросов на вакансии.
Затем журнал расставил баллы компаниям за зарплату сотрудников, их обучение, соцпакет, условия труда, благотворительность, инвестиции в инфраструктуру и так далее. В конце Forbes попросил членов своего совета директоров и руководителей авторитетных вузов выбрать из шорт-листа десять самых социально-ответственных компаний.
Так прошлогодний лидер ГМК «Норильский никель» выбыл из первой десятки и занял 14-е место — во многом, из-за низких экологических показателей, пишет издание.
На второй месте — алмазодобывающая компания «Алроса» с 32 732 сотрудниками и средней зарплатой 124 тысячи рублей. «Тинькофф» поднялся с 25 места в 2019 году на третье место в 2020-м. В банке 25641 сотрудник, выручка за прошлый год составила 164,96 млрд рублей. Средний возраст сотрудников — 28 лет, выяснил Forbes.
- На четвертом месте — «СИБУР Холдинг».
- На пятом — «Газпромбанк».
- На шестом месте Splat — новичок рейтинга. В компании работает 989 человек. Splat поддержала программу CO2-нейтральности, высадив вместе с партнерами 45,2 га деревьев, а также финансирует ремонт больницы и строительство школы в Окуловском районе Нижегородской области, где находится завод компании.
- На седьмом месте — банк ВТБ.
- На восьмом — «Сбербанк».
- На девятом — МТС. По данным Forbes, в 2019 году компания потратила на благотворительность и социальные проекты почти 860 млн рублей: оператор собирал средства для пострадавших при наводнении в Иркутской области, обеспечивал формой пожарных, тушивших тайгу в Сибири, подключал армянские села к системам экономного освещения.
- Закрывает десятки золотодобывающая компания «Полюс».
В большинстве небольших айти компаний работать гораздо интереснее, а это все-таки основной критерий для выбора работы. А вот такие зашкварные рейтинги сбивают с пути выпускников и молодых специалистов.
Как человек, работавший в Яндекс могу сказать, что Яндекс - отличное место работы для молодых спецов, потому что можно получить хороший опыт, и деньги не важны. и для топов. Для мидлов - считаю, что это плохой вариант. Денег сильно ниже рынка, куча политики и интриг, куча бездарностей на разных должностях, с которыми приходится мириться, непрозрачная система мотивации ну и остальные "прелести" крупной корпорации.
Вместо слова *Яндекс* можно подставить любую крупную известную компанию из почти любой сферы, всякие кока-колы и юнилеверы, консалтинговые и аудиторские компании из большой тройки/четверки, операторы связи, банки и т.д.
"куча бездарностей на разных должностях" - а как они там могли появится?
дай угадаю "нетворкинг" ?)))
не без этого. но главная их суперспособность в другом - они как-то невероятно круто могут отмазываться от своих неудач в работе.
Максимальный Мурод
Ну, судя по личному опыту общения с поддержкой или представителями сервиса с точки зрения вебмастера, умение отмазываться и называть черное белым у них просто в крови)
Скорее всего тут должен быть такой план для новичка - устраиваться в Яндекс, набираться опыта, стажа и профессионализма и уже с хорошим портфолио искать более оплачиваемую работу.
SPLAT находится в Новгородской области, а не в НИжегородской. ))
Форбсу пофиг. У него так работает практически все включая фактчекинг... Хотя пишут и редактируют же статьи в основном приезжие = регионалы, которые должны лучше знать за мкадье... Но тут или тупизм, или заговор против читателей или полный пофигизм...
Интересно, что у Тинькофф в 2.5 раза больше сотрудников, чем у Яндекса, у которого больше продуктов. С учетом, что у них (Тинькофф) нет офиса, подавляющее большинство наверное операторы, потом курьеры?
У Полюса поди московский офис считали только, уж явно не месторождения в Красноярском крае или Магадан)
У Тинькофф выручка уже подбирается к показателям Яндекса при соизмеримом росте. При этом Тинькофф более прибыльный и платит дивиденды. Так в шутке про покупку гавноЯндекса есть доля шутки =)
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