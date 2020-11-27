Coinbase публично сообщила о подготовке негативной статьи в NYT и заранее отвергла обвинения в дискриминации сотрудников Материал редакции
Журналист газеты может исказить факты и проигнорировать контекст, предупредили в компании.
Криптовалютная биржа Coinbase опубликовала в блоге внутреннее письмо, которое прежде разослала сотрудникам. Компания предупредила, что The New York Times готовит статью о «негативном опыте» нескольких чернокожих сотрудников во время работы в Coinbase.
В письме компания рассказала, что журналист NYT Натаниэль Поппер (Nathaniel Popper) несколько недель общался с бывшими и нынешними сотрудниками и в своём материале «будет утверждать»: часть чернокожих сотрудников сталкивалась с дискриминацией и жаловалась на Coinbase.
В компании указали, что только три человека обращались с жалобами во время работы, их заявления были «тщательно расследованы»: одно в рамках внутреннего расследования, два — сторонними следователями. Однако никаких доказательств противоправных действий не найдено.
Представители Coinbase поделились этой информацией с NYT и направили несколько письменных разъяснений. Но компания ожидает, что публикация исказит реальное положение дел, проигнорирует часть информации и контекста.
Письмо не подписано, хотя в некоторых местах написано от первого лица. Coindesk предполагает, что его публикация — это попытка смягчить последствия от выхода материала NYT и взять под контроль обсуждение ещё до того, как оно началось.
Фраза "The New York Times is planning to publish a negative story about Coinbase" успела стать поводом для шуток в англоязычном сегменте Twitter.
Для Coinbase публикация NYT может стать очередным ударом по имиджу за последние несколько месяцев. В конце сентября гендиректор Брайан Армстронг объявил о новой миссии компании, в которой нет места обсуждению политических и социальных вопросов, не связанных с отраслью криптовалют.
Несогласным с изменениями глава Coinbase предложил уволиться, после этого из компании ушли 60 сотрудников, примерно 5% штата.
Блоги компаний
Показать еще