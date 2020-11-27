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Альберт Хабибрахимов
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Coinbase заявила, что NYT пишет плохую статью о компании, и заранее отвергла обвинения в дискриминации сотрудников Материал редакции

Журналист газеты может исказить факты и проигнорировать контекст, предупредили в компании.

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Криптовалютная биржа Coinbase опубликовала в блоге внутреннее письмо, которое прежде разослала сотрудникам. Компания предупредила, что The New York Times готовит статью о «негативном опыте» нескольких чернокожих сотрудников во время работы в Coinbase.

The New York Times планирует опубликовать негативную историю о Coinbase в ближайшие дни. Газета сообщила нам, что печатная версия выйдет в воскресенье, а онлайн-публикация незадолго до неё.

Учитывая, что публикацию могут прочитать ваши друзья, родные и коллеги, мы хотим вас предупредить и прояснить контекст.

из блога Coinbase

В письме компания рассказала, что журналист NYT Натаниэль Поппер (Nathaniel Popper) несколько недель общался с бывшими и нынешними сотрудниками и в своём материале «будет утверждать»: часть чернокожих сотрудников сталкивалась с дискриминацией и жаловалась на Coinbase.

Скорее всего, в истории процитируют трёх бывших сотрудников Coinbase и одного бывшего подрядчика. Все четверо покинули компанию к середине 2019 года.

История также опирается на информацию от других нынешних и бывших сотрудников, в том числе на утечку переписки из Slack, внутренние собрания и документы компании.

из блога Coinbase

В компании указали, что только три человека обращались с жалобами во время работы, их заявления были «тщательно расследованы»: одно в рамках внутреннего расследования, два — сторонними следователями. Однако никаких доказательств противоправных действий не найдено.

Представители Coinbase поделились этой информацией с NYT и направили несколько письменных разъяснений. Но компания ожидает, что публикация исказит реальное положение дел, проигнорирует часть информации и контекста.

Медиа не показывают черновики статей перед публикацией. NYT дала нам 48 часов, чтобы проверить ключевые утверждения истории и ответить на них. Многие из них были ложными или неточными, мы сообщили об этом репортёру.

Издание получило от нас несколько письменных, открытых для печати заявлений. Мы не можем повлиять, как и в какой мере NYT использует эти сведения в материале — частично или полностью.

Чтобы дать дополнительные факты и контекст, мы решили опубликовать наше внутреннее письмо для сотрудников.

из блога Coinbase

Письмо не подписано, хотя в некоторых местах написано от первого лица. Coindesk предполагает, что его публикация — это попытка смягчить последствия от выхода материала NYT и взять под контроль обсуждение ещё до того, как оно началось.

Фраза "The New York Times is planning to publish a negative story about Coinbase" успела стать поводом для шуток в англоязычном сегменте Twitter.

Sasha Perigo @sashaperigo
"The New York Times is planning to publish a negative story about Coinbase at some point in the next few days[.]"

Thanks, @coinbase, I'll be sure to keep an eye out! https://twitter.com/coinbase/status/1331806060080996352 https://t.co/csRLX6hXTe
«NYT планирует опубликовать негативную историю о Coinbase в ближайшие дни». Спасибо, Coinbase, я обязательно посмотрю!
James Mishra @rishmishra
The New York Times is planning to publish a negative story about me at some point in the next few days. The article claims that all of my gfs left me over my obsession with the TV show Stargate SG-1. Given that your friends and family may read, I wanted to give y’all a heads-up.
NYT планирует опубликовать негативную историю обо мне в ближайшие дни. Статья утверждает, что все мои девушки бросили меня из-за моей одержимости телешоу «Звёздные врата: SG-1». Учитывая, что ваши друзья и родные могут прочитать её, хочу вас предупредить

Для Coinbase публикация NYT может стать очередным ударом по имиджу за последние несколько месяцев. В конце сентября гендиректор Брайан Армстронг объявил о новой миссии компании, в которой нет места обсуждению политических и социальных вопросов, не связанных с отраслью криптовалют.

Несогласным с изменениями глава Coinbase предложил уволиться, после этого из компании ушли 60 сотрудников, примерно 5% штата.

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