The New York Times планирует опубликовать негативную историю о Coinbase в ближайшие дни. Газета сообщила нам, что печатная версия выйдет в воскресенье, а онлайн-публикация незадолго до неё.



Учитывая, что публикацию могут прочитать ваши друзья, родные и коллеги, мы хотим вас предупредить и прояснить контекст.

