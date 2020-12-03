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Лиана Липанова
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«Сбер» и 500 Startups открыли набор на третью волну акселератора и позволили участвовать ИТ-стартапам из других стран Материал редакции

Кроме российских участников ждут команды из Израиля, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы и Эстонии.

17 комментариев
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«Сбер» и 500 Startups запустили третью волну международного акселератора ИТ-стартапов, рассказал vc.ru представитель банка. Подать заявку можно на сайте.

Заявки на участие принимаются до 10 января 2021 года. По итогам программы стартапы могут получить инвестиции от фонда Fort Ross Seed Fund и более десяти фондов-партнеров. Объем инвестиций будет обсуждаться с каждым индивидуально, исходя из его рыночной оценки, говорят в компании.

По словам представителя «Сбера», третья программа значительно отличается от предыдущих: теперь могут участвовать стартапы не только из России, но и из Израиля, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы и Эстонии.

Для участия в программе стартап уже должен иметь юрлицо, первые продажи и MVP (работающая версия продукта) в следующих отраслях: маркетинг и реклама, геосервисы, образование и карьера, медицинские сервисы, решения для «умного» дома, сервисы для анализа данных и прочие.

Теперь программа состоит из двух этапов: двухнедельных онлайн-буткемпов для 500 лучших стартапов и основного акселератора для 25 «сильнейших», рассказали в компании.

Во время буткемпов компании узнают, как и когда выстраивать коммуникацию с разными целевыми сегментами, научатся стимулировать клиента к покупке и «проработают ценностное предложение», обещают в «Сбере».

Менторами программы станут эксперты из Кремниевой долины и международные эксперты, говорит представитель банка. В завершение акселератора стартапы представят свои проекты более 500 инвесторам, бизнес-ангелам и представителям крупнейших компаний.

#новость #сбербанк

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17 комментариев
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Andrei Smirnovsky

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Пылесос идей чтобы потом сделать свою версию, но уже без фаундеров?)
P.s. если бы идеи ничего не стоили, то не нужно было бы подписывать кучу NDA

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TL

Andrei
0

Чувак, идея без реализации не стоит вообще ничего. У нас в стране всегда трясутся, мол, «идею украдут», лол

Ответить

Alexey Bondarev

TL
2

Стоит, если идея - что-то принципиально новаторское, а когда ремейк одного на тему другого, тут да, стоимость без реализации стремится к нулю.

Ответить

Петр Иванов

TL
1

далеко не всегда. и если у вас есть акселератор то из потока идей доступных вам далеко не все будут подходить под "идея ничего не стоит"

Ответить

Andrei Smirnovsky

TL
0

Зачем тогда всегда нужно столько nda, раз она ничего не стоит? 

Ответить

Sergei Timofeyev

Andrei
0

Больше бумаги, чище совесть

Ответить

Ol Ka

Andrei
2

Фразу «идея без реализации ничего не стоит» придумал и запустил в народные массы тот, у кого не было идей, но были деньги на реализацию.

А теперь её подхватили и повторяют все, кому не лень — просто потому, что им нечего терять, кроме своей идеи 😏

И Греф, кажется, начинает это понимать — так что всё идёт по плану 🤭

Ответить

Артур

Ol
0

Идея действительно ничего не стоит, оссобенно если речь идет об IT

Все всегда стоит за реализацией и маркетингом

Ответить

Ol Ka

Артур
2

Тогда тем более никогда и нигде не сто́ит озвучивать свою идею до того, пока не реализуешь её самостоятельно — просто чтобы тебя не опередили те, у кого есть и безлимитные бюджеты, и маркетинговые инструменты.

👉 Делись своей идеей тогда, когда готов с ней расстаться навсегда.

Ответить

Артур

Ol
0

А вдруг реализую ее потом и кто то сдеанонит меня по этому комментарию, так что нет

Ответить

Петр Иванов

Артур
0

ну как сказать, идея о том что именно надо сделать - не абстрактная "еще один solomo маркетплейс" а более конкретная - вполне себе ценная.
если сидишь в акселераторе видишь целый поток идей,можно выбрать нужную.
другой вопрос что чисто российский подход "отжать бизнес, отдать своим людям" в стартапах не особо подходит т.к. там много работать надо))) своим не отдашь, свои отдыхать хотят.

Ответить

Вадим Чиняев

Ol
0

все очень просто, если стоит - патентуй. А так и оливье съесть и на волге покататься, твою гипотезу проверят за не твой счет и еще бабла отсыпят заранее и потом долю - отличный план, но не работающий.

идея это то что макс за вечер набросал на листе, если там проектная документация на человекомесяцы, то как бы глупо отваливать это без защиты.

Ответить

new_comment

Andrei
0

Да какие там идеи? Вы победителей этих акселераторов видели? Шлак один, а не идеи! Вкладываться просто некуда. Поэтому и расширили географию участников.

Ответить

Sergei Timofeyev

1

ждут команды из Израиля

Приедут ли? Я так понимаю, что денег тут не так много на seed

Ответить

Ol Ka

Sergei
0

В Кали со всего мира едут. А тут коллаба такая — грех не воспользоваться.

Но набор стран и правда странный. Хоть бы объяснили это каким-то анализом предварительным для правдоподобности, что ли.

Ответить

Michael Goryachev

Sergei
–1

Приедем ))

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Игорь Крафт

0

3 500 000 лямов дадут и заберут 70% доли вот и вертись потом как хочешь

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