Вакансии для ИТ-специалистов — подборка на начало декабря Материал редакции
От «Яндекса», «Сбера», BlaBlaCar, Whisk и других компаний.
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Разработка и тестирование
- Go-разработчик в VenLab, от 200 тысяч рублей, удалённая работа.
- Full Stack Developer в К2, от 100 до 140 тысяч рублей, офис в Москве.
- Node.js/React Developer в Whisk, от 225 тысяч рублей, удалённая работа.
- Senior QA Engineer in Automation в Whisk, от 250 тысяч рублей, удалённая работа.
- Senior TypeScript-разработчик в Grabr, от 265 тысяч рублей, удалённая работа.
- Full Stack PHP-программист в QIP.ru, от 120 до 220 тысяч рублей, офис в Москве.
- Тестировщик в «Страховой дом ВСК», от 80 до 120 тысяч рублей, офис в Москве.
- Full Stack Developer в «Страховой дом ВСК», от 120 до 200 тысяч рублей, офис в Москве.
- Frontend Developer в DSR Corporation, от 105 до 230 тысяч рублей, удалённая работа.
- Senior Golang Developer в Mobalytics, от 200 до 400 тысяч рублей, удалённая работа.
- Middle Backend Developer (Python) в JetLend, от 150 до 200 тысяч рублей, удалённая работа.
- Backend Team Lead в Smile Bright Media, от 190 до 300 тысяч рублей, удалённая работа.
- Фронтенд-разработчик (Lead/Senior) в Solves.pro, от 180 до 250 тысяч рублей, удалённая работа.
- iOS-разработчик (Swift UI) в «Сбер», офис в Москве.
- QA-инженер в «Первую грузовую компанию», офис в Москве.
- Senior Golang Developer в «Открытую мобильную платформу», офис в Москве.
Менеджмент и аналитика
- Product Manager в Timeweb, от 130 тысяч рублей, удалённая работа.
- Бизнес-аналитик в «Страховой дом ВСК», от 100 до 150 тысяч рублей, офис в Москве.
- Менеджер по развитию бизнеса (Enterprise) в Voximplant, от 120 тысяч рублей, офис в Москве.
- Медиаменеджер в Yota, офис в Москве.
- Исследователь, UX-ресёчер в justfood.pro, офис в Москве.
- Product Manager (Marketplace Supply) в Insense, удалённая работа.
- Product Owner, Product Manager в Blogman, офис в Санкт-Петербурге.
- Системный аналитик в «Первую грузовую компанию», офис в Москве.
- Chief Product Officer в «Открытую мобильную платформу», офис в Москве.
Маркетинг
- Head of Digital Marketing в Legalbet, от 150 тысяч рублей, офис в Риге.
- Маркетолог (таргет, контекст) в Unspot, от 100 до 150 тысяч рублей, удалённая работа.
- YouTube-маркетолог в Movavi, удалённая работа.
- Conversion Rate Optimization Specialist в EnglishDom, удалённая работа.
Дизайн
- Главный дизайнер в «Академию йоги», от 80 тысяч рублей, удалённая работа.
- Senior UX/UI Designer в Space307, от 130 тысяч рублей, офис в Санкт-Петербурге.
- Motion Designer в Сlay, офис в Санкт-Петербурге.
- Дизайнер продукта в «Яндекс.Поиск» («Яндекс»), офис в Москве.
Геймдев
- 2D-художник, колорист в Zavod Games, от 50 до 70 тысяч рублей, офис в Москве.
- Художник по персонажам в Zavod Games, от 70 до 90 тысяч рублей, офис в Москве.
- 2D-художник, иллюстратор в Zavod Games, от 70 до 90 тысяч рублей, офис в Москве.
- Art Manager в RJ Games, удалённая работа.
- Operating Producer в RJ Games, удалённая работа.
- Production Producer в RJ Games, удалённая работа.
- Lead Project Manager в RJ Games, удалённая работа.
Продажи
- Менеджер по оптовым продажам горнолыжной экипировки в Actiondist, от 40 до 150 тысяч рублей, офис в Москве.
- Sales Director (ecommerce) в Upmarket, офис в Москве.
- Head of Distribution в BlaBlaCar, офис в Москве, предусмотрены командировки по России.
- Business Development Manager в «Открытую мобильную платформу», офис в Москве.
Клиентский сервис
- Customer Success Manager в Gurucan, от 35 до 55 тысяч рублей, удалённая работа.
- Специалист поддержки со знанием корейского языка в Zavod Games, от 60 до 80 тысяч рублей, удалённая работа.
Больше вакансий — на vc.ru/job. Укажите почту, чтобы получать уведомления о новых вакансиях, или подпишитесь на бота в Telegram: @vcjob_bot.
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