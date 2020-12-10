Карьера
Vladislava Rakhmanova

Вакансии для ИТ-специалистов — подборка на начало декабря Материал редакции

От «Яндекса», «Сбера», BlaBlaCar, Whisk и других компаний.

2 комментария
138 просмотров

Разработка и тестирование

  1. Go-разработчик в VenLab, от 200 тысяч рублей, удалённая работа.
  2. Full Stack Developer в К2, от 100 до 140 тысяч рублей, офис в Москве.
  3. Node.js/React Developer в Whisk, от 225 тысяч рублей, удалённая работа.
  4. Senior QA Engineer in Automation в Whisk, от 250 тысяч рублей, удалённая работа.
  5. Senior TypeScript-разработчик в Grabr, от 265 тысяч рублей, удалённая работа.
  6. Full Stack PHP-программист в QIP.ru, от 120 до 220 тысяч рублей, офис в Москве.
  7. Тестировщик в «Страховой дом ВСК», от 80 до 120 тысяч рублей, офис в Москве.
  8. Full Stack Developer в «Страховой дом ВСК», от 120 до 200 тысяч рублей, офис в Москве.
  9. Frontend Developer в DSR Corporation, от 105 до 230 тысяч рублей, удалённая работа.
  10. Senior Golang Developer в Mobalytics, от 200 до 400 тысяч рублей, удалённая работа.
  11. Middle Backend Developer (Python) в JetLend, от 150 до 200 тысяч рублей, удалённая работа.
  12. Backend Team Lead в Smile Bright Media, от 190 до 300 тысяч рублей, удалённая работа.
  13. Фронтенд-разработчик (Lead/Senior) в Solves.pro, от 180 до 250 тысяч рублей, удалённая работа.
  14. iOS-разработчик (Swift UI) в «Сбер», офис в Москве.
  15. QA-инженер в «Первую грузовую компанию», офис в Москве.
  16. Senior Golang Developer в «Открытую мобильную платформу», офис в Москве.

Менеджмент и аналитика

  1. Product Manager в Timeweb, от 130 тысяч рублей, удалённая работа.
  2. Бизнес-аналитик в «Страховой дом ВСК», от 100 до 150 тысяч рублей, офис в Москве.
  3. Менеджер по развитию бизнеса (Enterprise) в Voximplant, от 120 тысяч рублей, офис в Москве.
  4. Медиаменеджер в Yota, офис в Москве.
  5. Исследователь, UX-ресёчер в justfood.pro, офис в Москве.
  6. Product Manager (Marketplace Supply) в Insense, удалённая работа.
  7. Product Owner, Product Manager в Blogman, офис в Санкт-Петербурге.
  8. Системный аналитик в «Первую грузовую компанию», офис в Москве.
  9. Chief Product Officer в «Открытую мобильную платформу», офис в Москве.

Маркетинг

  1. Head of Digital Marketing в Legalbet, от 150 тысяч рублей, офис в Риге.
  2. Маркетолог (таргет, контекст) в Unspot, от 100 до 150 тысяч рублей, удалённая работа.
  3. YouTube-маркетолог в Movavi, удалённая работа.
  4. Conversion Rate Optimization Specialist в EnglishDom, удалённая работа.

Дизайн

  1. Главный дизайнер в «Академию йоги», от 80 тысяч рублей, удалённая работа.
  2. Senior UX/UI Designer в Space307, от 130 тысяч рублей, офис в Санкт-Петербурге.
  3. Motion Designer в Сlay, офис в Санкт-Петербурге.
  4. Дизайнер продукта в «Яндекс.Поиск» («Яндекс»), офис в Москве.

Геймдев

  1. 2D-художник, колорист в Zavod Games, от 50 до 70 тысяч рублей, офис в Москве.
  2. Художник по персонажам в Zavod Games, от 70 до 90 тысяч рублей, офис в Москве.
  3. 2D-художник, иллюстратор в Zavod Games, от 70 до 90 тысяч рублей, офис в Москве.
  4. Art Manager в RJ Games, удалённая работа.
  5. Operating Producer в RJ Games, удалённая работа.
  6. Production Producer в RJ Games, удалённая работа.
  7. Lead Project Manager в RJ Games, удалённая работа.

Продажи

  1. Менеджер по оптовым продажам горнолыжной экипировки в Actiondist, от 40 до 150 тысяч рублей, офис в Москве.
  2. Sales Director (ecommerce) в Upmarket, офис в Москве.
  3. Head of Distribution в BlaBlaCar, офис в Москве, предусмотрены командировки по России.
  4. Business Development Manager в «Открытую мобильную платформу», офис в Москве.

Клиентский сервис

  1. Customer Success Manager в Gurucan, от 35 до 55 тысяч рублей, удалённая работа.
  2. Специалист поддержки со знанием корейского языка в Zavod Games, от 60 до 80 тысяч рублей, удалённая работа.

Больше вакансий — на vc.ru/job. Укажите почту, чтобы получать уведомления о новых вакансиях, или подпишитесь на бота в Telegram: @vcjob_bot.

#вакансии

Разместить вакансию
2 комментария
1
{ "author_name": "Vladislava Rakhmanova", "author_type": "editor", "tags": ["\u0432\u0430\u043a\u0430\u043d\u0441\u0438\u0438"], "comments": 2, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "hr", "id": 185496, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 10 Dec 2020 18:34:30 +0300", "is_special": false }
Объявления на vc.ru Отключить рекламу
Техника
Программа для томографической реконструкции Smart Tomo Engine: разработка и тестирование на «Эльбрусе»
Сегодня расскажу сразу о двух любимых темах: компьютерной томографии (КТ) и отечественном процессоре «Эльбрус». Если…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
2 комментария Накачай стартап
Популярные
По порядку

-=SinX=-

0

https://vc.ru/s/whisk/185002-node-js-react-developer

Будут долго искать. Почта указанная в контактах не работает.

Вакансия Node.js/React Developer компании Whisk…
Whisk — это продуктовая команда (нас уже больше 100), входящая в состав компании Samsung Next. В…
vc.ru
Ответить

Vladislava Rakhmanova

-=SinX=-
1

Спасибо за сигнал, передадим компании и попросим заменить.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Стартапы Якутии
Подписан
Отписаться
Якутия поддержит women in tech Дальнего Востока и Арктики
В декабре в Якутии при поддержке Фонда развития инноваций прошел первый Форум женщин-лидеров Дальнего Востока и Арктики…
0
Selectel
Подписан
Отписаться
Суперкомпьютер поможет подготовиться NASA к высадке на Луну
NASA использует суперкомпьютер Aitken при моделировании будущего полета и высадки на Луну астронавтов. Компьютер разраб…
5
Okko
Подписан
Отписаться
Мультимедийный сервис Okko вошёл в ТОП-20 самых привлекательных отечественных компаний для IT-специалистов
Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, вошел в ТОП-20 самых привлекательных отечественных компаний с…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Артём Трубович
за день
Вот они реалии комментаторов ВЦ.ру Все жестко хейтят Вайлдберриз, который предоставляет (пусть и не всегда идеально) сотням тысяч поставщиков возможность заработать реальные, честные деньги, а миллионам покупателей в…
«Звёзды носят их символику, а владельцев никто не знает»: главное из текста Forbes об основателях букмекера 1xBet
Airat Kafman
за неделю
Запускаю Яндекс.Еду на эмуляторе на компе с Windows XP и Celeron. Яндекс мне еще доплачивает.
«Яндекс» повышает цену в своих сервисах на iPhone

Комментарии

Андрей Крамарь

Разработчик создал аналог…

Mike Platonov

Петербургский Политех и «КамАЗ…

Artem Medvedev

Уведомление КИК: кому, когда и…

Artem Medvedev

Уведомление КИК: кому, когда и…

Михаил Качалов

Danone выпустит линейку…

Илья

Гендиректор онлайн-магазина…

Василий

Гендиректор онлайн-магазина…

Михаил Качалов

Danone выпустит линейку…

Онлайн-Аптека

Боты атакуют! Странная накрутка…

Артём Вечера

Петербургский Политех и «КамАЗ…

FRII

Чего добиваются выпускники…

Matteos Babenko

Рейды и уголовные дела: что…

Denis Bystruev

Испытания прототипа Starship…

Matteos Babenko

Рейды и уголовные дела: что…

Юрий Белоножкин

Тинькофф и зарплаты: банк…

Артём Вечера

Петербургский Политех и «КамАЗ…

Михаил Похеров

Что делать с доменами .РФ…

Юрий Белоножкин

Власть услышала бизнес: авторы…

Andrey Shevtsov

Danone выпустит линейку…

Юрий Белоножкин

Гендиректор онлайн-магазина…
null