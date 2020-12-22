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«Сбер» сменил гендиректора Rambler Group и назначил на этот пост своего вице-президента Материал редакции
Она будет совмещать обе должности.
На должность гендиректора Rambler Group назначена Татьяна Доброхвалова, старший вице-президент «Сбера», руководитель индустрий медиа, рекламы и развлечений. Она будет совмещать обе должности.
Рафаэль Абрамян, который ранее возглавлял Rambler Group, принял решение продолжить свою карьеру вне компании, сообщили в «Сбере».
Татьяна Доброхвалова начала работать в «Сбербанке» в 2020 году. До этого она была заместителем гендиректора «Газпром-медиа». А перед этим занимала пост первого вице-президента АНО «Организационный комитет "Сочи-2014"», первого заместителя гендиректора заявочного комитета «Сочи-2014», возглавляла маркетинговые коммуникации в МТС.
Рафаэль Абрамян начал работать в Rambler Group в 2015 году исполнительным директором, в 2019 году его назначили гендиректором компании. За время работы Абрамяна медиаактивы компании — «Лента.ру», «Газета.ru», «Чемпионат», «Афиша Daily» — вышли на ежемесячную аудиторию более чем в 66 млн человек, сообщили в «Сбере». Под его руководством Rambler Group приобрёл видеосервис Okko в 2018 году.
В октябре 2020 года «Сбер» выкупил 45% Rambler Group у Александра Мамута и стал единственным владельцем компании. В ноябре основным владельцем интернет-изданий Rambler Group стал бывший топ-менеджер «Газпром-медиа» Сергей Шишкин.
И как ты будешь работать на нескольких работах, Таня!
-Ох, я устала... На работе.. В Рабмлере и СберБанке...
На пол ставки?)
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