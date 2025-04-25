Китайское издание рассказало, что некоторые команды в Xiaomi должны работать по 10-15 часов в день

Официально это якобы нигде не прописано, но за невыполнение требований могут последовать санкции.Сообщение о том, что компания просит сотрудников работать сверхурочно, появилось в китайском сервисе Maimai, пишет Gizmochina со ссылкой на местное издание Jiupai News. Несколько работников подтвердили ему эти данные.По информации издания, требования отличаются в зависимости от отдела. В одних минимальная продолжительность рабочего дня составляет 10,5 часа, в других она достигает 14-15 часов. Команда одного из собеседников работает по 12,5 часа в день.Официально это не прописано, пишет Jiupai News, менеджеры передают требования устно. При этом издание отмечает, что выходные могут сократить среднесуточное количество рабочих часов, что может повлечь за собой проверки. По словам одного из работников, длинные рабочие дни — не новость, в Xiaomi работают так почти два года.Сотрудник из Пекина отметил, что те, кто показывают низкие результаты по количеству отработанных часов, получают предупреждения. Если ситуация не меняется, это может повлиять на оценку их производительности. Xiaomi пока не комментировала информацию.#новости #xiaomi