Для участия в трёхмесячной программе надо успешно сдать экзамены.

«Тинькофф Образование» запускает бесплатные трёхмесячные курсы по программе «Тинькофф Финтех», рассказал vc.ru в компании.

В программу входит 11 направлений, в том числе впервые по Performance marketing (курс посвящён навыкам онлайн-привлечения клиентов), прикладной статистике (анализ данных) и программированию на Java для специалистов с опытом промышленной разработки.

Курсы будут вести техлиды и ведущие разработчики «Тинькофф».

Заявку можно подать до 27 января на сайте, там же есть описание всех направлений. Чтобы принять участие в программе, нужно сдать онлайн-экзамены, которые пройдут с 20 по 27 января. Лучших выпускников «Тинькофф» обещает пригласить на собеседование с командами компании.

На время пандемии курсы будут проходить в онлайне, но если ситуация улучшится, их переведут в офлайн-формат: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Рязани, Ижевске, Казани и Сочи.