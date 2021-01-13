Карьера
Таня Боброва

«Тинькофф» открыл набор на бесплатные курсы по разработке и аналитике Статьи редакции

Для участия в трёхмесячной программе надо успешно сдать экзамены.

«Тинькофф Образование» запускает бесплатные трёхмесячные курсы по программе «Тинькофф Финтех», рассказал vc.ru в компании.

В программу входит 11 направлений, в том числе впервые по Performance marketing (курс посвящён навыкам онлайн-привлечения клиентов), прикладной статистике (анализ данных) и программированию на Java для специалистов с опытом промышленной разработки.

Курсы будут вести техлиды и ведущие разработчики «Тинькофф».

Заявку можно подать до 27 января на сайте, там же есть описание всех направлений. Чтобы принять участие в программе, нужно сдать онлайн-экзамены, которые пройдут с 20 по 27 января. Лучших выпускников «Тинькофф» обещает пригласить на собеседование с командами компании.

На время пандемии курсы будут проходить в онлайне, но если ситуация улучшится, их переведут в офлайн-формат: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Рязани, Ижевске, Казани и Сочи.

#тинькофф

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Николай Западный

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Почему именно студенты? А если мне 38 и я хочу работать в Тинькове (150тр оклад, меньше мне не интересно), то почему я не могу? И при этом я возможно принесу пользу компании, а не буду для нее балластом!

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Oleg Garvin

Николай
5

Может, и можете, но молодые мозги быстрее обучаются, плюс не требуют 150тр со старта.

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Д Хб

Oleg
2

Уверен, вопрос был про смену направления. Типа был опыт дотнета, а Николай теперь хочет в пайтон и ML.
И правильнее не молодые быстрее обучаются, это не так имхо, а взрослые сложнее переучиваются.

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Supergundos

Николай
4

Смотрел их презентацию. Там руководителям направлений 30 плюс-минус лет. Им джуны в 38 не нужны.

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Харламов

Николай
2

Потому что студенту достаточно 50 тыс оклад, а вам -  150)) Экономия.

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Николай Западный

Николай
0

Да на сайте Тинькоф Финтех у них написано что для студентов и выпускников 2020
(например Управление образовательными проектами)
Из своего 15 летнего опыта скажу. Ни один студент и даже выпускник (да и некоторые преподы) не сможет разработать образовательную программу :)
Пока он сам не будет преподом в вузе и не отстоит у доски лет 5 хотя бы.

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Oleg Krasikov

Николай
0

Управление образовательными проектами != создание образованительной программы

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Николай Западный

Oleg
0

Я упростил, да естественно это не одно и тоже.

Ответить

Aleksandra Martyanova

Николай
0

на Финтехе нет такого направления, это вы скорее всего имеете в виду стажировку (Тинькофф Старт), задачки соответствуют джуновской позиции, разработкой обр программ ребята не будут заниматься)

Ответить

Yusif Nasirli

Николай
0

Работать в Тинькове вы вряд ли сможете, да и болеет он

Ответить

Анастасия Дьяченко

Николай
0

так устраивайтесь напрямую. студенты как раз для того и нужны чтобы меньше можно было платить, вот обучение и бесплатное

Ответить

ilia

1

Тинькофф как-то странно борется с дефицитом специалистов отсекая по возрасту и по направлению специальности - выходит уже большая конкуренция за способных, не то что за хороших готовых. Вместо этого мог бы брать всех: тестирование на логику - подготовительные короткие - основной курс...Но ничего - "пылесос" Сбера, видимо, работает, потому что раньше для Тинькофф нужно было быть не только молодым и "технарем", но и выпускником только конкретных вузов, теперь вот "мягче" стали... И, думается, дальше будут еще мягче

Ответить

Д Хб

0

А если подать заявку на два курса? 

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Aleksandra Martyanova

Д
1

можно, но в анкете (будет открыта в ЛК вместе с экзаменами) необходимо указать приоритетное направление, тк учиться можно только на 1 направлении 

Ответить

Капитал Калыч

0

Эти люди будут рассказывать про приложение инвестиции и как там надо применять функцию disable?

Ответить

Aleksandra Martyanova

0

Так нужно внести ясность: ограничений для Финтеха по возрасту по верхней границе нет, только 18+ и по вузу тоже нет, можно подавать заявку

Ответить

Aleksandra Martyanova

0

Поняла, что наверно смутил заголовок, имелось в виду студенты Финтеха 

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Николай Западный

0

объективно говоря народ вымирает и это факт! еще пару лет и конкуренция будет дикая за специалистов а не за теми кто сейчас как бы учится как бы в вузах. даже представители средней азии которые скоро все переедут сюда не смогут заместить вакантные должности.

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Sergei Bakharev

0

 Лучших выпускников «Тинькофф» обещает пригласить на собеседование с командами компании.

  на собеседование

Ору, ЧСВ у российских конторок как обычно зашкаливает. 

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