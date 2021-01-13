Карьера
Таня Боброва

«Тинькофф» открыл набор студентов на бесплатные курсы по разработке и аналитике Статьи редакции

Для участия в трёхмесячной программе надо успешно сдать экзамены.

«Тинькофф Образование» запускает для студентов и выпускников вузов бесплатные трёхмесячные курсы по программе «Тинькофф Финтех», рассказал vc.ru в компании.

В программу входит 11 направлений, в том числе впервые по Performance marketing (курс посвящён навыкам онлайн-привлечения клиентов), прикладной статистике (анализ данных) и программированию на Java для специалистов с опытом промышленной разработки.

Курсы будут вести техлиды и ведущие разработчики «Тинькофф». Программа рассчитана на студентов технических вузов, которые интересуются программированием, аналитикой, математикой и физикой.

Заявку можно подать до 27 января на сайте, там же есть описание всех направлений. Чтобы принять участие в программе, нужно сдать онлайн-экзамены, которые пройдут с 20 по 27 января. Лучших выпускников «Тинькофф» обещает пригласить на собеседование с командами компании.

На время пандемии курсы будут проходить в онлайне, но если ситуация улучшится, их переведут в офлайн-формат: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Рязани, Ижевске, Казани и Сочи.

#тинькофф

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Николай Западный

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Почему именно студенты? А если мне 38 и я хочу работать в Тинькове (150тр оклад, меньше мне не интересно), то почему я не могу? И при этом я возможно принесу пользу компании, а не буду для нее балластом!

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