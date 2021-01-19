Руководитель «Яндекс.Вертикалей» Антон Забанных покинет пост и займётся развитием новых сервисов внутри «Яндекса» Статьи редакции
Его место займёт заместитель Павел Алёшин.
Руководитель «Яндекс.Вертикалей» («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и другие) Антон Забанных сообщил на своей странице в Facebook, что покинет должность. Его место займёт его заместитель Павел Алёшин, который вернулся в «Яндекс» в апреле 2020 года.
Забанных пояснил, что решил поменять направление деятельности внутри «Яндекса». «Потому что это сложно — пройти заново весь путь с нуля, когда ничего не ясно. Абсолютное непонимание того, что впереди будоражит, завораживает, заставляет развиваться. Хочу доказать себе, что могу ещё», — написал он.
В «Яндексе» подтвердили vc.ru изменения, добавив, что Забанных «займется развитием новых сервисов, которые должны стать важной частью экосистемы ”Яндекса”». О каких сервисах идёт речь, в компании не уточнили. Он также останется в роли председателя совета директоров «Вертикалей».
Антон Забанных возглавил «Вертикали» в начале 2016 года, когда «Яндекс» выделил направление в отдельную компанию. «Мы проделали огромный путь — кто обращает внимание, тот знает, насколько сильно за это время поменялись эти сервисы. Кто следит за отчётностью “Яндекса” знает, во сколько раз за это время нам удалось увеличить бизнес-показатели», — отметил Забанных. В третьем квартале 2020 года выручка сервисов объявлений выросла на 16%, до 1,58 млрд рублей.
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
"О каких сервисах идёт речь, в компании не уточнили."
Пойдет поднимать Яндекс.Горизонтали
Покинул пост из-за того, что повседневная рутина добавила в его фамилию букву Ё
2 посредственные копипасты без юзеров и 1 купленный->погубленный сервисы. ну покинул... потеря... бида... больше пушей!
ну да, если грубо, то так и есть. А в ФБ расписал так, будто они реально занимались it искусством))
Что ж, людям свойственно превозносить свои заслуги и их вклад в социум.
Акела промахнулся? Когда человек говорит про будущее в терминах "будоражит и заставляет развиваться" с акцентом на "заставляет" понимаю, что настоящую версию кадрового перехода мы не узнаем.
А вдруг там высокий спрос и за стрижку придется платить в 2 раза больше
Недовольный ключ
Поговаривают, что при подписке на Яндекс.Порно как раз 50% скидка в Яндекс.Парикмахерских.
Блоги компаний
Показать еще