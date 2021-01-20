Работа по два часа в день без постоянных совещаний: сервис Gumroad рассказал о своих процессах с почасовой оплатой труда Статьи редакции
Gumroad помогает авторам продавать, например, онлайн-курсы или книги. После того как основатель Сахил Лавиния выгорел, он решил не тягаться с крупными компаниями, а растить стабильный бизнес. Конспект колонки о том, как он организовал процессы.
Бывший сотрудник Pinterest Сахил Лавиния основал Gumroad в 2011 году и получил $1,1 млн инвестиций на старте, но стартап рос слишком медленно и не смог привлечь деньги в серии B. Основателю пришлось сократить штат и найти новый офис: в 2015 году от 23 сотрудников осталось пять.
Лавиния решил продолжить сокращать расходы — и сейчас у компании нет штатных сотрудников и офиса. При этом авторы на Gumroad за 2020 год получили более $175 млн, а компания выручила $11 млн, на 85% больше по сравнению с 2019-м. Вот как предприниматель трансформировал процессы.
Наём подрядчиков и хобби
Сокращения в 2015 году не повлияли на рост бизнеса. Вместо штатных сотрудников Сахил нашёл индийскую фирму BigBinary и нанял разработчиков как подрядчиков. Они исправляли ошибки и поддерживали сайт, пока основатель отвечал на репорты в службе поддержки, разрабатывал функции и продумывал идеи.
После Сахил нанял бывшего сотрудника службы поддержки на почасовую оплату. Сам же уехал в штат Юта и занялся творчеством: ходил на уроки письма и рисования. Он был морально истощён и не хотел думать о работе больше, чем нужно. Поэтому отказался от встреч и дедлайнов.
Так компания продолжала расти, пока основатель взял перерыв, чтобы посвятить себя хобби, а продукт улучшали подрядчики.
Организация работы
Работа в Gumroad напоминает работу над проектом с открытым исходным кодом, пишет основатель.
- Вместо встреч люди «разговаривают» друг с другом через GitHub, Notion и Slack.
- На каждый ответ даётся 24 часа.
- При таком подходе важно качество обратной связи — сотрудники пишут понятно и подробно.
- Нет конкретных сроков. Новые продукты выпускают тогда, когда то, что в разработке, лучше того, что в производстве.
- Бывают исключения — когда подходит срок уплаты налогов и нужно успеть до этого времени выполнить работу. «Но я стараюсь никому не указывать, что делать и как быстро», — добавляет основатель.
- Новички в компании подключаются к рабочей среде в Notion, выбирают задачу и приступают к работе. При необходимости спрашивают разъяснения.
- Главная задача для проекта — максимизировать заработок авторов на платформе. Gumroad не ставит себе ежеквартальные цели и не использует метод для управления проектами OKR. Это позволяет работнику самому решить, сколько может стоить разработка функции или исправление ошибки.
- Разработчики могут сами выбрать, над чем им работать, могут полагаться на интуицию, пока проект прибылен. У компании есть публичный roadmap, где каждый может оценить уровень работы над проектами. К примеру, компания выпустила функцию подписки на авторов Gumroad Memberships. Её используют сотни авторов и зарабатывают более $1,5 млн в месяц.
Так устроены все отделы: поддержка, команды роста, риск-менеджмент, дизайн-команды, контент-менеджмент.
«Такой способ помогает сосредоточиться на реальной работе и приносит пользу как компании, так и работникам. Фирме не нужно платить разработчикам за то, чтобы они сидели на бесконечных и бесполезных собраниях. А сотрудники могут больше работать и обучаться, что принесет им пользу в перспективе», — отмечает Крис Максимин из Gumroad.
У компании есть публичный документ, где подробно описаны все принципы работы.
Для наглядности Сахил Лавиния записал часовое видео о том, как запустили Gumroad Memberships в Notion.
Можно работать по два часа в день
Основатель признаёт, что не может конкурировать с крупными ИТ-компаниями в широте предоставляемых услуг. Но может в гибкости. Лавиния предлагает сотрудникам работать столько, сколько им хватает энергии. Учитывается занятость человека: сколько он хочет уделять времени на семью и творчество.
Так работают многие в компании: инженер Натан Чан параллельно разработке занят воспитанием детей, а руководитель продукта Даниэля Вассалло, бывший сотрудник Amazon, работает десять часов в неделю и получает $120 тысяч в год. Тогда как в Amazon он зарабатывал более $400 тысяч, но за полный день.
Как происходит оплата
Gumroad платит каждому наёмному сотруднику почасово в зависимости от роли. Диапазон — от $50 (поддержка клиентов) до $250 (руководитель отдела продукта) в час.
Недавно Лавиния стандартизировал ставки по всему миру.
Оплату компания согласовывает с каждым сотрудником во время собеседования:
- Работник подаёт заявку через форму.
- Ему присылают тестовое задание, которое нужно выполнить за несколько часов. Обычно это задачи высокого уровня, которые встречаются в практике Gumroad: нужно разбить большой продукт, допустим Gumroad Memberships, на небольшие части, составить схему новой функции или написать статью для руководства компании.
- После сотрудника принимают на пробный период в несколько недель — в это время он занимается типичной работой в Gumroad: исправляет ошибки, разрабатывает функции или отвечает на письма в службе поддержки.
В компании есть документ с открытой информацией о зарплатах и среднем рабочем времени. Так сотрудники знают о выплатах столько же, сколько основатель — прозрачность помогает им установить ставку для себя.
Также есть тариф «анти-сверхурочной работы». Если человек работает более 20 часов в неделю, дальнейшие часы оплачиваются на 50% меньше. Это снижает дополнительные расходы для компании и при этом позволяет сотрудникам заработать больше, если они пожелают.
Gumroad не предоставляет сотрудникам льготы по здоровью, не оплачивает интернет, технику и прочее. Компания переложила ответственность на самих работников.
У этой системы есть недостаток: люди должны отслеживать время работы. Некоторые выставляют компании счёт примерно за 20 часов в неделю — хотя они могут работать немного больше или меньше. Другие внимательно отслеживают его с интервалом в 15 минут и каждую неделю отправляют подробный счёт.
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