Карьера
Таня Боброва

Платформа развития карьеры Careerist выходцев из России и Украины привлекла $1,25 млн Статьи редакции

Основанный в 2019 году стартап помогает людям без опыта найти работу в ИТ-компаниях США.

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Американский стартап Careerist привлёк $1,25 млн в посевном раунде при оценке в $21 млн, сообщили vc.ru в компании. Инвесторами стали Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), ранний инвестор Богдан Яровой и его синдикат SmartHub, а также другие бизнес-ангелы из Кремниевой долины. Деньги Careerist планирует потратить на развитие продукта и его рост.

Careerist основали Иван Цыбаев, Максим Глубочанский и Максим Гусаков в 2019 году. Тогда проект назывался JobEasy.

Стартап позволяет любому человеку, не имеющему опыта в области технологий и программирования, получить работу в американской ИТ-компании, например, Apple или Google. В обмен Careerist берёт процент от будущей зарплаты. Обычно это 15% в течение двух лет, а также первоначальный взнос, который зависит от скидок и программ.

Студенты оплачивают первоначальный взнос и подписывают соглашение о разделе доходов, чтобы оплатить полную плату за обучение, только если они получат работу.

Основатели провели ребрендинг, чтобы показать стремление компании стать не только образовательной платформой, но и «постоянным партнёром в карьере», отметили в стартапе. Помимо обучения простой профессии вроде тестировщика ПО стартап помогает торговаться за лучшую зарплату, а затем — осваивать продвинутые программы без отрыва от работы, пояснил Цыбаев.

По собственным данным, у Careerist свыше 1000 выпускников. Активный кредитный портфель, то есть сколько выпускники должны выплатить после выхода на работу, на конец 2020 года составил $16 млн. Выручка, по данным стартапа, выросла на 500% за год — до $2 млн.

#новость #инвестиции #стартапы

2 2 комментария
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Комментарий удален

Густой колос

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Весьма любопытный подход 🤔

А это работает в обратную сторону — в смысле, можно ли у стартапа «заказывать» выпускников определённых ВУЗов или с определёнными специальностями?

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vic smirnoff

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 В обмен Careerist берёт процент от будущей зарплаты

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