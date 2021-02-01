Основанный в 2019 году стартап помогает людям без опыта найти работу в ИТ-компаниях США.

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Американский стартап Careerist привлёк $1,25 млн в посевном раунде при оценке в $21 млн, сообщили vc.ru в компании. Инвесторами стали Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), ранний инвестор Богдан Яровой и его синдикат SmartHub, а также другие бизнес-ангелы из Кремниевой долины. Деньги Careerist планирует потратить на развитие продукта и его рост.

Careerist основали Иван Цыбаев, Максим Глубочанский и Максим Гусаков в 2019 году. Тогда проект назывался JobEasy.

Стартап позволяет любому человеку, не имеющему опыта в области технологий и программирования, получить работу в американской ИТ-компании, например, Apple или Google. В обмен Careerist берёт процент от будущей зарплаты. Обычно это 15% в течение двух лет, а также первоначальный взнос, который зависит от скидок и программ.

Студенты оплачивают первоначальный взнос и подписывают соглашение о разделе доходов, чтобы оплатить полную плату за обучение, только если они получат работу.

Основатели провели ребрендинг, чтобы показать стремление компании стать не только образовательной платформой, но и «постоянным партнёром в карьере», отметили в стартапе. Помимо обучения простой профессии вроде тестировщика ПО стартап помогает торговаться за лучшую зарплату, а затем — осваивать продвинутые программы без отрыва от работы, пояснил Цыбаев.