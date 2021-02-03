Карьера
Альберт Хабибрахимов

«Продолжайте изобретать и не отчаивайтесь»: что написал Джефф Безос сотрудникам в письме об уходе с поста главы Amazon Статьи редакции

Основатель объяснил, что хочет больше внимания уделять и другим идеям. Но когда ты гендиректор Amazon, у тебя нет времени и сил на что-то ещё.

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Джефф Безос
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Друзья амазонцы.

Рад сообщить, что в третьем квартале 2021 года я перейду на должность исполнительного председателя совета директоров Amazon, а Энди Ясси станет генеральным директором. На посту председателя я сосредоточусь на новых продуктах и молодых инициативах. Энди хорошо знают в компании, он работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся лидером, и я полностью уверен в нём».

Путешествие Amazon началось 27 лет назад, когда была только идея без названия. В то время меня чаще всего спрашивали: «Что такое интернет?» К счастью, мне недолго пришлось это объяснять.

Сегодня у нас работают 1,3 млн талантливых и преданных своему делу людей. Мы обслуживаем сотни миллионов клиентов и предприятий, нас признают одной из самых успешных компаний в мире.

Как мы этого достигли? Изобретения. Изобретения — вот корень нашего успеха. Вместе мы создавали что-то безумное, чтобы потом сделать привычным. Мы стали пионерами в области отзывов клиентов, покупок в один клик, персонализированных рекомендаций; запустили безумно быструю доставку Prime, технологию покупок без касс и продавцов, инициативу по борьбе с изменениями климата, Kindle, Alexa, маркетплейс, инфраструктуру облачных вычислений, программу повышения квалификации для сотрудников и многое другое.

Если сделать всё правильно, через несколько лет удивительное изобретение становится привычным. Люди зевают. Зевок — величайший комплимент, который может получить изобретатель.

Я не знаю другой компании, столь же успешной в изобретательстве, как Amazon. И на мой взгляд, сейчас мы изобретательны как никогда. Надеюсь, вы гордитесь нашей изобретательностью так же, как и я. Думаю, вам есть чем гордиться.

Когда Amazon стала большой, мы решили использовать наш масштаб и возможности для решения важных социальных вопросов. Два значимых примера: наша 15-долларовая минимальная зарплата и экомаркировка товаров Climate Pledge. В обоих случаях мы заняли лидирующие позиции, а затем предложили остальным присоединиться. В обоях случаях это сработало. Другие крупные компании пошли нам навстречу. Надеюсь, вы тоже этим гордитесь.

Я нахожу свою работу значимой и весёлой. Я работаю с самыми умными, талантливыми, изобретательными людьми в одной команде. Когда всё складывалось хорошо, вы оставались скромными. В трудные времена вы были сильными и отзывчивыми, и мы подбадривали друг друга. Работать в такой команде одно удовольствие.

Приходя в офис, я всё ещё пританцовываю, но я очень рад своему переходу. От наших услуг зависят миллионы клиентов, от нас зависит заработок более миллиона сотрудников. Быть генеральным директором Amazon — это большая ответственность, требующая усилий. Когда на вас возложена такая ответственность, трудно уделять внимание чему-либо ещё.

Как председатель я продолжу участвовать в важных проектах Amazon. Но у меня появятся время и энергия, чтобы сосредоточиться на фондах Day 1 Fund и Bezos Earth Fund, космической кмопании Blue Origin, газете The Washington Post и других моих увлечениях. Я очень заряжен потенциалом, который, как мне кажется, заложен в этих организациях.

У меня никогда не было больше энергии, чем сейчас, и я не собираюсь на пенсию.

Сложно представить перспективы Amazon на будущее лучше. Мы работаем на полную катушку, как и требует от нас мир. У нас есть проекты, которые будут удивлять и дальше. Мы обслуживаем частных лиц и компании, мы зародили две новые отрасли и создали новый класс устройств. Мы лидеры в таких сферах, как машинное обучение и логистика. И если для воплощения идеи Amazon потребуется ещё один новый навык, мы достаточно гибки и терпеливы, чтобы освоить его.

Продолжайте изобретать и не отчаивайтесь, когда поначалу идея кажется безумной. Не забывайте блуждать. Пусть любопытство будет вашим компасом. «День 1» остаётся в силе.

Джефф.

#джеффбезос #amazon

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Максимальный рак

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Зевок — величайший комплимент, который может получить изобретатель

Так вот, оказывается, почему все так неистово зевали на моём питче 😐

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