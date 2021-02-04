Свежие вакансии в ИТ — большая подборка на начало февраля Статьи редакции
От «Яндекса», «Тинькофф», МТС, vc.ru и других компаний.
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Разработка
- Tech Lead (CRM) в Xsolla, удалённо.
- Magento Developer в Amasty, удалённо.
- Lead Network Engineer в UpTeam, удалённо.
- Backend-разработчик (PHP) в vc.ru, удалённо.
- Magento 2 Frontend Developer в Amasty, удалённо.
- Android Team Lead в Uma.Tech (Premier), Москва.
- QA Automation Engineer в Wargaming, Санкт-Петербург.
- iOS-разработчик в Agima, от 200 тысяч рублей, удалённо.
- Аналитик-разработчик в Медиасервисы «Яндекса», Москва.
- Android-разработчик в Agima, от 200 тысяч рублей, удалённо.
- PHP Developer (Bitrix) в Agima, до 170 тысяч рублей, удалённо.
- Senior Frontend-разработчик (Angular) в «Тинькофф», Москва.
- iOS-разработчик (платформенная команда) в «Сбер», Москва.
- Middle PHP-разработчик в Involta, от 80 тысяч рублей, Иваново.
- Java-разработчик в SparklingTide, от 180 тысяч рублей, удалённо.
- iOS Developer в Cosmic Vibrations, удалённо, частичная занятость.
- Frontend Developer в KazanExpress, от 160 тысяч рублей, Иннополис.
- Backend Developer в TravelLine, от 80 до 140 тысяч рублей, удалённо.
- Chief Operating Officer в Timeless, от 300 до 500 тысяч рублей, Москва.
- PHP-разработчик (сервис спортивной статистики) вUma.Tech, Москва.
- Junior Full Stack Developer в «Мета», от 72 до 83 тысяч рублей, удалённо.
- Middle Android-разработчик в «Лаоши», от 100 до 140 тысяч рублей, удалённо.
- Ведущий программист в «Фармперспективу», до 175 тысяч рублей, удалённо.
- Frontend Team Lead (Vue, React) в Agima, до 200 тысяч рублей, Москва или удалённо.
- Fullstack-разработчик в «Лайнер», от 80 до 140 тысяч рублей, Санкт-Петербург.
- Старший системный администратор ИТ, сетевой инженер в «Лайнер», от 80 до 160 тысяч рублей, Санкт-Петербург.
Менеджмент
- Account Manager в Grintern, удалённо.
- Технический менеджер проектов в Uma.Tech, Москва.
- Product Manager (Payments Solutions) в Xsolla, удалённо.
- Project Manager (мобильные приложения) в Uma.Tech, Москва.
- Product Manager, Product Owner в JetUnity, Москва или удалённо.
- Senior Product Manager в Legalbet, от 188 тысяч рублей, удалённо.
- Head of Product (Global Dating) в Social Discovery Ventures, удалённо.
- Менеджер проекта направления «Переводы» в «Тинькофф», Москва.
- Менеджер платёжных систем в «Мультикарту», Москва или удалённо.
- Бренд-менеджер, продюсер в «Красный квадрат», от 130 тысяч рублей.
- Junior Web Project Manager в Embacy, от 50 до 70 тысяч рублей, удалённо.
- Project Director в Phoenix Education, от 150 до 200 тысяч рублей, удалённо.
- Менеджер по обучению в RocketBrush Studio, от 63 до 119 тысяч рублей, удалённо.
- Brand Manager (запуск новых брендов на Amazon) в Ventas Global, 150 тысяч рублей, удалённо.
Дизайн
- UI/UX Designer в Сlay, Санкт-Петербург.
- Graphic Designer в Сlay, Санкт-Петербург.
- Product Design Director в Xsolla, удалённо.
- Product Designer в Space307, от 150 тысяч рублей, Санкт-Петербург.
- Senior Web Designer в Embacy, от 100 до 130 тысяч рублей, удалённо.
- UI/UX-дизайнер в Devim, до 180 тысяч рублей, Санкт-Петербург или удалённо.
- Product Designer в Devim, до 180 тысяч рублей, Санкт-Петербург или удалённо.
- Преподаватель курса «UX-аудит. Тестирование продукта» в GeekBrains, удалённо, частичная занятость.
Маркетинг
- SMM-специалист в vc.ru, удалённо.
- SMM-менеджер в Whoosh, Москва.
- Senior Marketing Manager в Aitarget, Москва.
- Интернет-маркетолог в «Бруснику», Екатеринбург.
- Performance-маркетолог в Tilda Publishing, Москва.
- Marketing Lead в Insense, от 160 тысяч рублей, удалённо.
- Менеджер по онлайн-привлечению в «Тинькофф», Москва.
- CRM-менеджер в «Умназию», от 70 тысяч рублей, удалённо.
- Интернет-маркетолог в Shopozz, от 50 тысяч рублей, удалённо.
- Продуктовый маркетолог (b2b) в Bi.Zone, Москва или удалённо.
- Маркетолог в Bitpapa.com, от 80 до 150 тысяч рублей, удалённо.
- Marketing Manager в Bugout, от 70 до 80 тысяч рублей, удалённо.
- Marketing Manager в Embacy, от 60 до 80 тысяч рублей, удалённо.
- SMM-менеджер в «Умназию», от 30 до 50 тысяч рублей, удалённо.
- Senior Marketing Manager в Tiqum, от 50 до 150 тысяч рублей, удалённо.
- Менеджер по продвижению платежных сервисов в «Тинькофф», Москва.
- Менеджер по маркетингу в «Библиотеку программиста», от 50 до 100 тысяч рублей, Москва и удалённо.
Продажи
- Sales Manager в Ipnote, от 50 до 150 тысяч рублей, удалённо.
- Ведущий менеджер коммерческих проектов в vc.ru, Москва.
- Sales Manager в Embacy, от 80 до 240 тысяч рублей, удалённо.
Аналитика
- Аналитик в «Тинькофф», Москва.
- Digital-аналитик, веб-аналитик в «Бруснику», Екатеринбург.
- Product Analyst в Cosmic Vibrations, удалённо, частичная занятость.
- Ведущий веб-аналитик в Agima, до 150 тысяч рублей, Москва или удалённо.
- Продуктовый аналитик (команда цифровых продуктов и сервисов) в МТС, Москва.
Контент
- Продюсер контента на английском языке в Tilda Publishing, удалённо.
- Контент-менеджер в RevenueBot.io, от 60 до 150 тысяч рублей, удалённо.
- Главред коммерческой редакции vc.ru, TJournal и DTF в «Комитет», удалённо.
HR
- People Operations Manager в Grabr, Москва, от 150 тысяч рублей.
- HR Generalist в RocketBrush Studio, от 56 до 119 тысяч рублей, удалённо.
Поддержка
- Support Engineer в Welltory, удалённо.
- Инженер группы мониторинга и технической поддержки в Uma.Tech, Москва.
Геймдев
- Game Designer в ZiMAD, Минск.
- Game Analyst (Middle) в ZiMAD, Минск.
- Unity Developer (Middle) в ZiMAD, Минск.
- Геймдизайнер (Meta) в Donut Lab, от 100 до 200 тысяч рублей, Санкт-Петербург.
Больше вакансий — на vc.ru/job. Укажите почту, чтобы получать уведомления о новых вакансиях, или подпишитесь на бота в Telegram: @vcjob_bot.
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