Карьера
Vladislava Rakhmanova

Свежие вакансии в ИТ — большая подборка на начало февраля Статьи редакции

От «Яндекса», «Тинькофф», МТС, vc.ru и других компаний.

0 Обсудить
16 просмотров

Разработка

  1. Tech Lead (CRM) в Xsolla, удалённо.
  2. Magento Developer в Amasty, удалённо.
  3. Lead Network Engineer в UpTeam, удалённо.
  4. Backend-разработчик (PHP) в vc.ru, удалённо.
  5. Magento 2 Frontend Developer в Amasty, удалённо.
  6. Android Team Lead в Uma.Tech (Premier), Москва.
  7. QA Automation Engineer в Wargaming, Санкт-Петербург.
  8. iOS-разработчик в Agima, от 200 тысяч рублей, удалённо.
  9. Аналитик-разработчик в Медиасервисы «Яндекса», Москва.
  10. Android-разработчик в Agima, от 200 тысяч рублей, удалённо.
  11. PHP Developer (Bitrix) в Agima, до 170 тысяч рублей, удалённо.
  12. Senior Frontend-разработчик (Angular) в «Тинькофф», Москва.
  13. iOS-разработчик (платформенная команда) в «Сбер», Москва.
  14. Middle PHP-разработчик в Involta, от 80 тысяч рублей, Иваново.
  15. Java-разработчик в SparklingTide, от 180 тысяч рублей, удалённо.
  16. iOS Developer в Cosmic Vibrations, удалённо, частичная занятость.
  17. Frontend Developer в KazanExpress, от 160 тысяч рублей, Иннополис.
  18. Backend Developer в TravelLine, от 80 до 140 тысяч рублей, удалённо.
  19. Chief Operating Officer в Timeless, от 300 до 500 тысяч рублей, Москва.
  20. PHP-разработчик (сервис спортивной статистики) вUma.Tech, Москва.
  21. Junior Full Stack Developer в «Мета», от 72 до 83 тысяч рублей, удалённо.
  22. Middle Android-разработчик в «Лаоши», от 100 до 140 тысяч рублей, удалённо.
  23. Ведущий программист в «Фармперспективу», до 175 тысяч рублей, удалённо.
  24. Frontend Team Lead (Vue, React) в Agima, до 200 тысяч рублей, Москва или удалённо.
  25. Fullstack-разработчик в «Лайнер», от 80 до 140 тысяч рублей, Санкт-Петербург.
  26. Старший системный администратор ИТ, сетевой инженер в «Лайнер», от 80 до 160 тысяч рублей, Санкт-Петербург.

Менеджмент

  1. Account Manager в Grintern, удалённо.
  2. Технический менеджер проектов в Uma.Tech, Москва.
  3. Product Manager (Payments Solutions) в Xsolla, удалённо.
  4. Project Manager (мобильные приложения) в Uma.Tech, Москва.
  5. Product Manager, Product Owner в JetUnity, Москва или удалённо.
  6. Senior Product Manager в Legalbet, от 188 тысяч рублей, удалённо.
  7. Head of Product (Global Dating) в Social Discovery Ventures, удалённо.
  8. Менеджер проекта направления «Переводы» в «Тинькофф», Москва.
  9. Менеджер платёжных систем в «Мультикарту», Москва или удалённо.
  10. Бренд-менеджер, продюсер в «Красный квадрат», от 130 тысяч рублей.
  11. Junior Web Project Manager в Embacy, от 50 до 70 тысяч рублей, удалённо.
  12. Project Director в Phoenix Education, от 150 до 200 тысяч рублей, удалённо.
  13. Менеджер по обучению в RocketBrush Studio, от 63 до 119 тысяч рублей, удалённо.
  14. Brand Manager (запуск новых брендов на Amazon) в Ventas Global, 150 тысяч рублей, удалённо.

Дизайн

  1. UI/UX Designer в Сlay, Санкт-Петербург.
  2. Graphic Designer в Сlay, Санкт-Петербург.
  3. Product Design Director в Xsolla, удалённо.
  4. Product Designer в Space307, от 150 тысяч рублей, Санкт-Петербург.
  5. Senior Web Designer в Embacy, от 100 до 130 тысяч рублей, удалённо.
  6. UI/UX-дизайнер в Devim, до 180 тысяч рублей, Санкт-Петербург или удалённо.
  7. Product Designer в Devim, до 180 тысяч рублей, Санкт-Петербург или удалённо.
  8. Преподаватель курса «UX-аудит. Тестирование продукта» в GeekBrains, удалённо, частичная занятость.

Маркетинг

  1. SMM-специалист в vc.ru, удалённо.
  2. SMM-менеджер в Whoosh, Москва.
  3. Senior Marketing Manager в Aitarget, Москва.
  4. Интернет-маркетолог в «Бруснику», Екатеринбург.
  5. Performance-маркетолог в Tilda Publishing, Москва.
  6. Marketing Lead в Insense, от 160 тысяч рублей, удалённо.
  7. Менеджер по онлайн-привлечению в «Тинькофф», Москва.
  8. CRM-менеджер в «Умназию», от 70 тысяч рублей, удалённо.
  9. Интернет-маркетолог в Shopozz, от 50 тысяч рублей, удалённо.
  10. Продуктовый маркетолог (b2b) в Bi.Zone, Москва или удалённо.
  11. Маркетолог в Bitpapa.com, от 80 до 150 тысяч рублей, удалённо.
  12. Marketing Manager в Bugout, от 70 до 80 тысяч рублей, удалённо.
  13. Marketing Manager в Embacy, от 60 до 80 тысяч рублей, удалённо.
  14. SMM-менеджер в «Умназию», от 30 до 50 тысяч рублей, удалённо.
  15. Senior Marketing Manager в Tiqum, от 50 до 150 тысяч рублей, удалённо.
  16. Менеджер по продвижению платежных сервисов в «Тинькофф», Москва.
  17. Менеджер по маркетингу в «Библиотеку программиста», от 50 до 100 тысяч рублей, Москва и удалённо.

Продажи

  1. Sales Manager в Ipnote, от 50 до 150 тысяч рублей, удалённо.
  2. Ведущий менеджер коммерческих проектов в vc.ru, Москва.
  3. Sales Manager в Embacy, от 80 до 240 тысяч рублей, удалённо.

Аналитика

  1. Аналитик в «Тинькофф», Москва.
  2. Digital-аналитик, веб-аналитик в «Бруснику», Екатеринбург.
  3. Product Analyst в Cosmic Vibrations, удалённо, частичная занятость.
  4. Ведущий веб-аналитик в Agima, до 150 тысяч рублей, Москва или удалённо.
  5. Продуктовый аналитик (команда цифровых продуктов и сервисов) в МТС, Москва.

Контент

  1. Продюсер контента на английском языке в Tilda Publishing, удалённо.
  2. Контент-менеджер в RevenueBot.io, от 60 до 150 тысяч рублей, удалённо.
  3. Главред коммерческой редакции vc.ru, TJournal и DTF в «Комитет», удалённо.

HR

  1. People Operations Manager в Grabr, Москва, от 150 тысяч рублей.
  2. HR Generalist в RocketBrush Studio, от 56 до 119 тысяч рублей, удалённо.

Поддержка

  1. Support Engineer в Welltory, удалённо.
  2. Инженер группы мониторинга и технической поддержки в Uma.Tech, Москва.

Геймдев

  1. Game Designer в ZiMAD, Минск.
  2. Game Analyst (Middle) в ZiMAD, Минск.
  3. Unity Developer (Middle) в ZiMAD, Минск.
  4. Геймдизайнер (Meta) в Donut Lab, от 100 до 200 тысяч рублей, Санкт-Петербург.

Больше вакансий — на vc.ru/job. Укажите почту, чтобы получать уведомления о новых вакансиях, или подпишитесь на бота в Telegram: @vcjob_bot.

#вакансии

Разместить вакансию
0 Обсудить
{ "author_name": "Vladislava Rakhmanova", "author_type": "editor", "tags": ["\u0432\u0430\u043a\u0430\u043d\u0441\u0438\u0438"], "comments": 0, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "hr", "id": 204539, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 04 Feb 2021 12:19:05 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Embacy
Подписан
Отписаться
Дайджест обновлений сайтов и стилей digital-продуктов за декабрь и январь: NetApp, DepositPhotos, SEMRUSH, и другие
В начале января вышла итоговая подборка за год, поэтому, чтоб два раза не вставать, объединенный дайджест за декабрь и…
1
Evrone
Подписан
Отписаться
Кейс Kinderlime: зачем детскому саду CRM-система?
Компания Kinderlime (входит в Procare) пришла к нам за фронтендом и интеграцией новых функций. Одной из них стала CRM-с…
0
TextBack
Подписан
Отписаться
Как создать чат-бота и запустить его за 5 минут с помощью визуального редактора

Показать еще

Лучшие комментарии
Влад Полагушин
за день
Ну конечно все дело в пропавших людях... Они ж всегда с телефоном пропадают, просто трубку не берут
Минцифры предложило не считать данные о геолокации тайной связи и предоставлять их силовикам без решения суда
Кигхриль Vselensky
за неделю
Хоть у кого-то яйца нашлись
«Беззаконие и надругательство над правосудием»: основатель «Додо пицца» Фёдор Овчинников о приговоре Алексею Навальному

Комментарии

Denis Bystruev

Zaycev.net в суде обязали…

Sergei Timofeyev

«Яндекс.Заправки» подключили к…

Константин Губеркан

Накрутки поведенческих…

Yan Varskii

Как рекламировать телеграм-бота…

Sergei Timofeyev

«Яндекс.Заправки» подключили к…

Руслан Агаев

Обмен криптовалют на фиат: как…

Sergei Timofeyev

«Яндекс.Заправки» подключили к…

Sergei Timofeyev

«Яндекс.Заправки» подключили к…

Andrey Petrosyan

Правила удаленки: каковы они в…

Sergei Timofeyev

«Яндекс.Заправки» подключили к…

Dmitry Ievlev

Ozon требует документы у…

Sergei Timofeyev

«Яндекс.Заправки» подключили к…

Павел Евграфович

Apple попросила разработчиков…

Константин Губеркан

Накрутки поведенческих…

Ахундов Эмиль

Как рекламировать телеграм-бота…

Alexander…

Власти России предложили ввести…

Mikhail Che

Цензура нецензурных слов, или…

Владислав Губин

4 жестких фейла и вынесенные из…

bloger

Zaycev.net в суде обязали…

Павел Евграфович

Apple попросила разработчиков…
null