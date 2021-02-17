Карьера
Рая Хачатрян

Платформа мотивации и обучения ИТ-команд Vectorly привлекла первые внешние инвестиции от ФРИИ Статьи редакции

Стартап предоставляет информацию о том, какие необходимые для работы навыки у сотрудников развиты, а какие нужно улучшить.

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Об инвестициях рассказали vc.ru в фонде. Их размер и оценка компании не раскрываются. Vectorly направит инвестиции на развитие в США, а также маркетинг и разработку продукта.

Стартап основали Ирина Сенг, Алексей Ольховой, Алиса Смелкова, Чонгкал Сенг и Булат Салахов в 2019 году. Vectorly предоставляет командам шаблоны карт компетенций, которые показывают, насколько у сотрудников компании развиты необходимые для работы навыки, а какие нужно улучшить. Такие карты действуют для более чем 40 ИТ-специальностей.

Сервис делится информацией о сильных и слабых сторонах команды и каждого сотрудника с менеджерами. Информацию о том, какие навыки нужно улучшить, также получают сотрудники. Платформа интегрируется с Jira и Asana.

Vectorly работает в России, Европе и США. У компании более 30 крупных и средних клиентов, рассказали в фонде. Среди них — «Райффайзенбанк», браузер Opera и «Ростелеком». За каждого сотрудника клиенты платят по $6-$12 в месяц — цена зависит от тарифа.

ФРИИ не впервые инвестируют в этот сектор — у фонда в портфеле есть и другие стартапы, которые помогают в развитии компетенций и обучении сотрудников, а также мотивируют их. Например, Ducalis, ProctorEdu, «Рабочие руки», Yord и Robot Vera, добавили в фонде.

В иностранные юрлица стартапов с российскими основателями ФРИИ начал инвестировать в октябре 2020 года. В стартапы, у которых есть первые продажи и спрос на мировом рынке, фонд инвестирует до 65 млн рублей, а в команды со стабильной выручкой на международном рынке, каналами продаж и пониманием кратного масштабирования — до 200 млн рублей.

#новость #фрии #инвестиции

3 3 комментария
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ivan krapivin

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Пора открывать венчурный фонд «Российские корни»

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Invent Valley

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Это - уже где-то пятая статья про ФРИИ, под которой просят рассказать про результаты предыдущих "инвестиций". (все предыдущие просьбы - были проигнорированы)
И к слову, что это за "клиент" такой - «браузер Opera»© ?

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Lev Klebanov

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Горжусь своими друзьями) 

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