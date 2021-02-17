Стартап предоставляет информацию о том, какие необходимые для работы навыки у сотрудников развиты, а какие нужно улучшить.

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Об инвестициях рассказали vc.ru в фонде. Их размер и оценка компании не раскрываются. Vectorly направит инвестиции на развитие в США, а также маркетинг и разработку продукта.

Стартап основали Ирина Сенг, Алексей Ольховой, Алиса Смелкова, Чонгкал Сенг и Булат Салахов в 2019 году. Vectorly предоставляет командам шаблоны карт компетенций, которые показывают, насколько у сотрудников компании развиты необходимые для работы навыки, а какие нужно улучшить. Такие карты действуют для более чем 40 ИТ-специальностей.

Сервис делится информацией о сильных и слабых сторонах команды и каждого сотрудника с менеджерами. Информацию о том, какие навыки нужно улучшить, также получают сотрудники. Платформа интегрируется с Jira и Asana.

Vectorly работает в России, Европе и США. У компании более 30 крупных и средних клиентов, рассказали в фонде. Среди них — «Райффайзенбанк», браузер Opera и «Ростелеком». За каждого сотрудника клиенты платят по $6-$12 в месяц — цена зависит от тарифа.

ФРИИ не впервые инвестируют в этот сектор — у фонда в портфеле есть и другие стартапы, которые помогают в развитии компетенций и обучении сотрудников, а также мотивируют их. Например, Ducalis, ProctorEdu, «Рабочие руки», Yord и Robot Vera, добавили в фонде.