Платформа мотивации и обучения ИТ-команд Vectorly с российскими корнями привлекла первые внешние инвестиции от ФРИИ Статьи редакции
Стартап предоставляет информацию о том, какие необходимые для работы навыки у сотрудников развиты, а какие нужно улучшить.
Об инвестициях рассказали vc.ru в фонде. Их размер и оценка компании не раскрываются. Vectorly направит инвестиции на развитие в США, а также маркетинг и разработку продукта.
Стартап основали Ирина Сенг, Алексей Ольхов, Алиса Смелкова, Чонгкал Сенг и Булат Салахов в 2019 году. Vectorly предоставляет командам шаблоны карт компетенций, которые показывают, насколько у сотрудников компании развиты необходимые для работы навыки, а какие нужно улучшить. Такие карты действуют для более чем 40 ИТ-специальностей.
Сервис делится информацией о сильных и слабых сторонах команды и каждого сотрудника с менеджерами. Информацию о том, какие навыки нужно улучшить, также получают сотрудники. Платформа интегрируется с Jira и Asana.
Vectorly работает в России, Европе и США. У компании более 30 крупных и средних клиентов, рассказали в фонде. Среди них — «Райффайзенбанк», браузер Opera и «Ростелеком». За каждого сотрудника клиенты платят по $6-$12 в месяц — цена зависит от тарифа.
ФРИИ не впервые инвестируют в этот сектор — у фонда в портфеле есть и другие стартапы, которые помогают в развитии компетенций и обучении сотрудников, а также мотивируют их. Например, Ducalis, ProctorEdu, «Рабочие руки», Yord и Robot Vera, добавили в фонде.
В иностранные юрлица стартапов с российскими основателями ФРИИ начал инвестировать в октябре 2020 года. В стартапы, у которых есть первые продажи и спрос на мировом рынке, фонд инвестирует до 65 млн рублей, а в команды со стабильной выручкой на международном рынке, каналами продаж и пониманием кратного масштабирования — до 200 млн рублей.
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