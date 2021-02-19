Карьера
Рая Хачатрян

Сооснователь Gagarin Capital Николай Давыдов будет искать инвестиции и управлять одним из фондов Fort Ross Ventures Статьи редакции

В октябре 2020 года он ушёл из Gagarin Capital для развития собственных проектов.

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Давыдов будет управлять портфелем фонда Fort Ross Seed Fund, искать новые инвестиции и сам вложится в него, сообщили vc.ru в фонде. Сумму инвестиций в Fort Ross Ventures не раскрывают.

Fort Ross Seed Fund — третий фонд компании, анонсированный в сентябре 2020 года. Он будет инвестировать в российские стартапы, а также проекты с российскими основателями на ранних стадиях. Давыдов сфокусируется на работе с международными компаниями с русскоязычными основателями.

«Я верю, что экспертиза партнеров и их стратегическое видение могут принести большую пользу предпринимателям, и буду рад им в этом помогать», — заявил Давыдов.

Общий размер фонда — до 8 млрд рублей, согласно плану, до 2 млрд рублей должен вложить «Сбербанк». Всего фонд планирует поддержать до 200 стартапов из России и стран ближнего зарубежья.

Николай Давыдов ушёл из венчурного фонда Gagarin Capital в октябре 2020 года, в котором он был сооснователем и управляющим партнёром. Его долю выкупил управляющий партнер фонда Михаил Тавер. В фонде говорили, что Давыдов сконцентрируется на собственных проектах: «умной» системе для дома Cherry Labs и сообществе стартапов и инвесторов «Место».

В интервью проекту «Русские норм!» Давыдов рассказал, что после ухода из Gagarin Capital цель создать большой фонд у него никуда не делась. Он заявил, что «просто выбрал немножко другой путь», так как формат закрытого венчурного фонда себя изжил.

Fort Ross Ventures специализируется на инвестициях в стартапы в США, Израиле и России из сфер финансовых и облачных технологий, ИИ, «интернета вещей», безопасности, а также маркетплейсах. У компании есть четыре фонда — их общий объем составляет $345 млн.

«Формат закрытого венчурного фонда себя…
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vc.ru

#новость #инвестиции

8 8 комментариев
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8 комментариев
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Роман Мальцев

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Куда подавать заявку? Когда начнёт функционировать?

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Артем Бондарев

Роман
4

Сильно, наверное, вы хотите инвестиций, если даже на сайт не удосужились зайти

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Anton Novoseltsev

2

Что эта VC новость делает на нашем техноблогерском сайте?

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Ivan Kolyhalov

Anton
0

vc превратился в личный блог {{ name }} !

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Антон Гранд

Ivan
0

Я думал только таксисты тут.

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Макс Фактор

0

Черно белая фотка. Сначала подумал что он того...

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Alexei Blinkov

0

Cherry -это уже не умная система для дома, а машинное зрение для промышленных объектов.

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Комментарий удален

Хозяин

–1

"Сообществе стартапов и инвесторов «Место»" - это разновидность инфоцыганщины? Сам ничего не сделал, пойду рассказывать как надо делать другим?

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Денис Бурков
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Какая гордость за людей, которые додумались эту технику сделать и управлять ею. Вы это не прочитаете, но браво! 👏
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