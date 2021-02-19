В октябре 2020 года он ушёл из Gagarin Capital для развития собственных проектов.

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Давыдов будет управлять портфелем фонда Fort Ross Seed Fund, искать новые инвестиции и сам вложится в него, сообщили vc.ru в фонде. Сумму инвестиций в Fort Ross Ventures не раскрывают.

Fort Ross Seed Fund — третий фонд компании, анонсированный в сентябре 2020 года. Он будет инвестировать в российские стартапы, а также проекты с российскими основателями на ранних стадиях. Давыдов сфокусируется на работе с международными компаниями с русскоязычными основателями.

«Я верю, что экспертиза партнеров и их стратегическое видение могут принести большую пользу предпринимателям, и буду рад им в этом помогать», — заявил Давыдов.

Общий размер фонда — до 8 млрд рублей, согласно плану, до 2 млрд рублей должен вложить «Сбербанк». Всего фонд планирует поддержать до 200 стартапов из России и стран ближнего зарубежья.

Николай Давыдов ушёл из венчурного фонда Gagarin Capital в октябре 2020 года, в котором он был сооснователем и управляющим партнёром. Его долю выкупил управляющий партнер фонда Михаил Тавер. В фонде говорили, что Давыдов сконцентрируется на собственных проектах: «умной» системе для дома Cherry Labs и сообществе стартапов и инвесторов «Место».

В интервью проекту «Русские норм!» Давыдов рассказал, что после ухода из Gagarin Capital цель создать большой фонд у него никуда не делась. Он заявил, что «просто выбрал немножко другой путь», так как формат закрытого венчурного фонда себя изжил.