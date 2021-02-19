Сооснователь Gagarin Capital Николай Давыдов будет искать инвестиции и управлять одним из фондов Fort Ross Ventures Статьи редакции
В октябре 2020 года он ушёл из Gagarin Capital для развития собственных проектов.
Давыдов будет управлять портфелем фонда Fort Ross Seed Fund, искать новые инвестиции и сам вложится в него, сообщили vc.ru в фонде. Сумму инвестиций в Fort Ross Ventures не раскрывают.
Fort Ross Seed Fund — третий фонд компании, анонсированный в сентябре 2020 года. Он будет инвестировать в российские стартапы, а также проекты с российскими основателями на ранних стадиях. Давыдов сфокусируется на работе с международными компаниями с русскоязычными основателями.
«Я верю, что экспертиза партнеров и их стратегическое видение могут принести большую пользу предпринимателям, и буду рад им в этом помогать», — заявил Давыдов.
Общий размер фонда — до 8 млрд рублей, согласно плану, до 2 млрд рублей должен вложить «Сбербанк». Всего фонд планирует поддержать до 200 стартапов из России и стран ближнего зарубежья.
Николай Давыдов ушёл из венчурного фонда Gagarin Capital в октябре 2020 года, в котором он был сооснователем и управляющим партнёром. Его долю выкупил управляющий партнер фонда Михаил Тавер. В фонде говорили, что Давыдов сконцентрируется на собственных проектах: «умной» системе для дома Cherry Labs и сообществе стартапов и инвесторов «Место».
В интервью проекту «Русские норм!» Давыдов рассказал, что после ухода из Gagarin Capital цель создать большой фонд у него никуда не делась. Он заявил, что «просто выбрал немножко другой путь», так как формат закрытого венчурного фонда себя изжил.
Fort Ross Ventures специализируется на инвестициях в стартапы в США, Израиле и России из сфер финансовых и облачных технологий, ИИ, «интернета вещей», безопасности, а также маркетплейсах. У компании есть четыре фонда — их общий объем составляет $345 млн.
Куда подавать заявку? Когда начнёт функционировать?
Сильно, наверное, вы хотите инвестиций, если даже на сайт не удосужились зайти
Что эта VC новость делает на нашем техноблогерском сайте?
vc превратился в личный блог {{ name }} !
Cherry -это уже не умная система для дома, а машинное зрение для промышленных объектов.
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"Сообществе стартапов и инвесторов «Место»" - это разновидность инфоцыганщины? Сам ничего не сделал, пойду рассказывать как надо делать другим?
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