DevJBS занимается подбором специалистов на востребованные позиции с уровнем зарплат $50-150 тысяч в год.

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DevJBS специализируется на поиске удалённых ИТ-специалистов из России и Восточной Европы для работы в компаниях США и Великобритании, рассказали vc.ru в сервисе.

В сервисе говорят, что сотрудничают с компаниями из Великобритании и США, ориентированными на стартапы и финансовые услуги. Конкретные компании и их количество в сервисе не называют.

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Сервис занимается подбором специалистов на востребованные позиции с уровнем зарплат $50-150 тысяч в год — Data Scientist, Full Stack Developer, Data Engineer, Cloud and Devops Engineer. Чтобы начать искать работу, специалисту необходимо создать анкету на сайте.

DevJBS позиционируется как премиум-сервис: компания платит комиссию (рекрутский взнос) за сотрудника, нанятого с помощью сервиса. Сумма комиссии — 15% от годового дохода сотрудника или 1% в месяц на протяжении двух лет. В планах сервиса стать лидером в своём сегменте за три года.

В 2019 году похожий сервис Outtalent запустил разработчик из Киргизии Тилек Мамутов, который 11 лет проработал в Google, вместе с братом Медером Мамутовым. Он помогает русскоязычным программистам с трудоустройством в иностранные ИТ-компании.

По мнению Анищенко, спрос в ИТ растет намного быстрее предложения, а компании находятся в постоянном поиске хороших кадров. «Найти таких кандидатов, как правило, непросто — поскольку около 50% топовых разработчиков не размещают свои резюме на рекрутинговых площадках и не видны HR-менеджерам», — говорит он.

DevJBS создал в 2020 году Андрей Анищенко, сооснователь Skillbox и основатель бразильской онлайн-школы EBAC, которая привлекла в январе 2021 года $1,5 млн от сооснователя Qiwi Сергея Солонина. Второй основатель — Алексей Сухоруков, сооснователь международной компании по подбору персонала AlexStaff Agency.

Проект работал в бета-режиме с момента основания в 2020 году. По собственным данным, за это время количество трудоустроенных специалистов превысило 100 человек.