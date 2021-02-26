Сооснователь Skillbox с партнёром запустил DevJBS — сервис помогает ИТ-специалистам найти работу в зарубежных компаниях Статьи редакции
DevJBS занимается подбором специалистов на востребованные позиции с уровнем зарплат $50-150 тысяч в год.
DevJBS специализируется на поиске удалённых ИТ-специалистов из России и Восточной Европы для работы в компаниях США и Великобритании, рассказали vc.ru в сервисе.
В сервисе говорят, что сотрудничают с компаниями из Великобритании и США, ориентированными на стартапы и финансовые услуги. Конкретные компании и их количество в сервисе не называют.
Сервис занимается подбором специалистов на востребованные позиции с уровнем зарплат $50-150 тысяч в год — Data Scientist, Full Stack Developer, Data Engineer, Cloud and Devops Engineer. Чтобы начать искать работу, специалисту необходимо создать анкету на сайте.
DevJBS позиционируется как премиум-сервис: компания платит комиссию (рекрутский взнос) за сотрудника, нанятого с помощью сервиса. Сумма комиссии — 15% от годового дохода сотрудника или 1% в месяц на протяжении двух лет. В планах сервиса стать лидером в своём сегменте за три года.
В 2019 году похожий сервис Outtalent запустил разработчик из Киргизии Тилек Мамутов, который 11 лет проработал в Google, вместе с братом Медером Мамутовым. Он помогает русскоязычным программистам с трудоустройством в иностранные ИТ-компании.
По мнению Анищенко, спрос в ИТ растет намного быстрее предложения, а компании находятся в постоянном поиске хороших кадров. «Найти таких кандидатов, как правило, непросто — поскольку около 50% топовых разработчиков не размещают свои резюме на рекрутинговых площадках и не видны HR-менеджерам», — говорит он.
DevJBS создал в 2020 году Андрей Анищенко, сооснователь Skillbox и основатель бразильской онлайн-школы EBAC, которая привлекла в январе 2021 года $1,5 млн от сооснователя Qiwi Сергея Солонина. Второй основатель — Алексей Сухоруков, сооснователь международной компании по подбору персонала AlexStaff Agency.
Проект работал в бета-режиме с момента основания в 2020 году. По собственным данным, за это время количество трудоустроенных специалистов превысило 100 человек.
Совладельцы основали компанию на собственные средства и привлекли $250 тысяч от инвестора из индустрии ИТ-аутсорсинга. Сумма, которую вложили Анищенко и Сухоруков, не раскрывается.
Новый отток мозгов запущен) и это не расстройство, просто там ценят мозги и с радостью покупают.
Если нанимающая компания платит 15% от зп сотрудника этому сервису, разве она не будет стремится занизить сотруднику зп на первые 2 года?
А сейчас вроде бы компании платят одну или две зарплаты сотрудника, которого нанимают, рекрутинговым компаниям. Я где-то слышал про такую практику. Получается 15% - это ещё по божески.
Я слышал про подход, когда кандидату всячески помогают подготовиться и устроиться на работу, а он первый год отдает по 15% каждый месяц. Кажется, это другая модель работы.
Чтобы начать искать работу, специалисту необходимо создать анкету
Открытая часть репозитория в github лучше любой анкеты)))
В планах сервиса стать лидером в своём сегменте за три года-- как ИТ рекрутер в недалеком прошлом, могу сказать, что с такой моделью оплаты у них ничего не выйдет, у ИТ есть выбор куда идти и без таких "налогов"
"Current annual salary" как обязательное на хрена нужно?
Чтоб проще было продавливать зарплатные ожидания немытого голодного варвара из восточной европы?
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