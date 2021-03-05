Синергия, командная работа, мыслить нестандартно: самые ненавистные клише в деловом жаргоне США Статьи редакции
GetResponse в 2019 году опросил 1000 американских работников и определил 15 самых раздражающих слов.
Инфографику в Facebook опубликовал основатель китайского маркетингового агентства LaowaiMe Артём Жданов.
Самым ненавистным словом 4,29% опрошенных назвали «синергию». Второе и третье место заняли teamwork и touch base.
В комментариях к посту Жданова российские пользователи предложили свои варианты, которые их раздражают. Среди них:
- «С надеждой на взаимовыгодное сотрудничество».
- «Лучшие практики».
- «Кейс».
- «Я тебя услышал».
- «Выйти из зоны комфорта».
- «Итерация».
- «Мы рассмотрим другие варианты».
- «Синергия».
- «К вам подскочит наш человечек».
- «Подписывайтесь на модераторов».
Предлагайте свои варианты.
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