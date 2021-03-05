Карьера
Лиана Липанова

Синергия, командная работа, мыслить нестандартно: самые ненавистные клише в деловом жаргоне США Статьи редакции

GetResponse в 2019 году опросил 1000 американских работников и определил 15 самых раздражающих слов.

Инфографику в Facebook опубликовал основатель китайского маркетингового агентства LaowaiMe Артём Жданов.

Самым ненавистным словом 4,29% опрошенных назвали «синергию». Второе и третье место заняли teamwork и touch base.

В комментариях к посту Жданова российские пользователи предложили свои варианты, которые их раздражают. Среди них:

  • «С надеждой на взаимовыгодное сотрудничество».
  • «Лучшие практики».
  • «Кейс».
  • «Я тебя услышал».
  • «Выйти из зоны комфорта».
  • «Итерация».
  • «Мы рассмотрим другие варианты».
  • «Синергия».
  • «К вам подскочит наш человечек».
  • «Подписывайтесь на модераторов».

Предлагайте свои варианты.

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