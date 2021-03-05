GetResponse в 2019 году опросил 1000 американских работников и определил 15 самых раздражающих слов.

Самым ненавистным словом 4,29% опрошенных назвали «синергию». Второе и третье место заняли teamwork и touch base.

В комментариях к посту Жданова российские пользователи предложили свои варианты, которые их раздражают. Среди них: