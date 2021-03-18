Карьера
Лиана Липанова

«Премия в $1000, если вас пошлёт клиент»: директор по продажам придумал способ борьбы со страхом продажников Статьи редакции

В итоге за год ни одного сотрудника не послали, несмотря на их «старания», а оборот вырос.

«У продажников, которые делают много холодных продаж есть один страх: "Я сейчас позвоню, а меня пошлют"», — рассказал на своей странице в Facebook директор по развитию агентства Brand Brothers Денис Евстигнеев. Из-за этого люди боятся звонить клиентам или звонят меньше, добавил он.

Этот страх как-то очень глубоко засел. Люди иногда просто сидят, готовятся к звонку и видно, что их прям колотит от нерешительности.

Денис Евстигнеев
директор по развитию агентства Brand Brothers

Около 8 лет назад Евстигнеев предложил сотрудникам отдела продаж неназванной компании единоразовую премию в $1000, если их пошлёт клиент. В отделе продаж все разговоры записываются.

Что тут началось, люди реально старались быть послаными, они не заканчивали разговор ни при каких условиях. Им отказывают, они продолжают настаивать на продолжении разговора.

Итог: ни один сотрудник не был послан по итогам года. Подбирались очень близко, некоторые почти касались линии финиша, но нет. «Молодой человек, хватит звонить!», «Не звоните сюда!», «Уберите меня из своей базы» — это максимум, чего удалось добиться.

Денис Евстигнеев
директор по развитию агентства Brand Brothers

В результате длительность разговора каждого менеджера выросла в полтора раза, а количество звонков в день и оборот увеличились, рассказал Евстигнеев.

#продажи #холодныйобзвон

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3 комментария
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Andrey Greenberg

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Звоните. Дам самый низкий % комиссии

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Olga RRR

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Посылают не клиенты, а люди, которые не ждут от вас звонков и не хотят ничего купить.

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Andy Tsar

0

Идея бомба! Люблю нестандартные подходы!-)

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