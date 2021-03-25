Карьера
Евгения Евсеева

«Бонусы на образ жизни»: Credit Suisse выплатит рядовым аналитикам пособия по $20 тысяч за тяжёлую работу Статьи редакции

После истории с «бесчеловечными условиями» работы в Goldman Sachs инвестбанки начали предлагать бонусы сотрудникам, отмечает CNBC.

  • Инвестбанк Credit Suisse выплатит деньги во втором квартале 2021 года сотрудникам младшего и среднего уровня, пишет CNBC со ссылкой на заявление компании. Банк назвал выплаты «единовременными денежными пособиями на образ жизни».
  • Кроме того, в будущем все сотрудники уровнем ниже управляющего директора могут рассчитывать на повышение зарплаты, а после возвращения в офис с удалёнки Credit Suisse смягчит дресс-код. Таким образом банк хочет поощрить сотрудников за работу — по данным аналитической компании Dealogic, в 2021 году объём сделок Credit Suisse составил $112,5 млрд.
  • 19 марта группа младших аналитиков Goldman Sachs пожаловалась руководству на тяжелые условия труда: они работают по 95 часов в неделю, спят по пять часов в день и считают себя «жертвами жестокого обращения на рабочем месте».
  • Спустя четыре дня гендиректор Goldman Sachs Дэвид Соломон обратился к сотрудникам и рассказал, что запретит работать по субботам и наймёт больше аналитиков.
  • После истории с Goldman Sachs инвестбанки начали предлагать бонусы сотрудникам. Например, Jefferies сообщил аналитикам и партнёрам, что они могут выбрать себе подарки, включая тренажеры Peloton и продукцию Apple. Глава Citigroup 23 марта запретила рабочие видеозвонки по пятницам, чтобы сотрудники не выгорали.

#новость

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Экологический Канал

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Где-то в параллельной реальности.

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Darya Svetikova

1

тем временем в России: сотрудников сократить, зп урезать 😹

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Sergey Luchin

Darya
2

Где «в России»? При чем тут Россия? Что с чем вы сравниваете?)

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Александр Кучеряев

Darya
1

Да нет, в 2019 в газпроме вышел приказ о повышении зарплат рабочим должностям на 30 %.

Ответить

Igor Filippov

2

 единовременными денежными пособиями на образ жизни

На амфетамины?

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Dron Dronchik

Igor
1

Амфетамины у них на кухне в офисе, рядом с печеньками

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Sergey Luchin

0

Не надо переводить «cash lifestyle allowances» как «пособия на образ жизни» :)

Ответить

Евгения Евсеева

Sergey
3

а можете предложить вариант получше? 👀

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Andris Žiganovs

1

Исходя из таких тенденций, скоро владельцы бизнесов будут вставать на колени и извиняться за то что создали рабочее место. Так победим !

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Хозяин

Andris
0
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Ливун

0

нормальные деньги

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Andry Gribkov

0

Как дела на заводе почаны?

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Чит Чат

0

Бонус закончится и потом снова начнется тяжелая жизнь

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