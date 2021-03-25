«Бонусы на образ жизни»: Credit Suisse выплатит рядовым аналитикам пособия по $20 тысяч за тяжёлую работу Статьи редакции
После истории с «бесчеловечными условиями» работы в Goldman Sachs инвестбанки начали предлагать бонусы сотрудникам, отмечает CNBC.
- Инвестбанк Credit Suisse выплатит деньги во втором квартале 2021 года сотрудникам младшего и среднего уровня, пишет CNBC со ссылкой на заявление компании. Банк назвал выплаты «единовременными денежными пособиями на образ жизни».
- Кроме того, в будущем все сотрудники уровнем ниже управляющего директора могут рассчитывать на повышение зарплаты, а после возвращения в офис с удалёнки Credit Suisse смягчит дресс-код. Таким образом банк хочет поощрить сотрудников за работу — по данным аналитической компании Dealogic, в 2021 году объём сделок Credit Suisse составил $112,5 млрд.
- 19 марта группа младших аналитиков Goldman Sachs пожаловалась руководству на тяжелые условия труда: они работают по 95 часов в неделю, спят по пять часов в день и считают себя «жертвами жестокого обращения на рабочем месте».
- Спустя четыре дня гендиректор Goldman Sachs Дэвид Соломон обратился к сотрудникам и рассказал, что запретит работать по субботам и наймёт больше аналитиков.
- После истории с Goldman Sachs инвестбанки начали предлагать бонусы сотрудникам. Например, Jefferies сообщил аналитикам и партнёрам, что они могут выбрать себе подарки, включая тренажеры Peloton и продукцию Apple. Глава Citigroup 23 марта запретила рабочие видеозвонки по пятницам, чтобы сотрудники не выгорали.
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13 комментариев
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тем временем в России: сотрудников сократить, зп урезать 😹
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Да нет, в 2019 в газпроме вышел приказ о повышении зарплат рабочим должностям на 30 %.
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2
единовременными денежными пособиями на образ жизни
На амфетамины?
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0
Не надо переводить «cash lifestyle allowances» как «пособия на образ жизни» :)
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Исходя из таких тенденций, скоро владельцы бизнесов будут вставать на колени и извиняться за то что создали рабочее место. Так победим !
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