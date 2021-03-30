Карьера
Евгения Евсеева

Финансовый и операционный директор «Яндекса» Грег Абовский покинет компанию Статьи редакции

Он решил продолжить карьеру в другой компании.

5 5 комментариев
845 просмотров

Финансовый и операционный директор «Яндекса» Грег Абовский решил продолжить карьеру в другой компании за рубежом. Он покинет компанию 30 апреля.

Исполняющим обязанности финансового директора станет вице-президент по корпоративному развитию Вадим Марчук.

Обязанности операционного директора распределят между топ-менеджерами, включая управляющего директора «Яндекса» Тиграна Худавердяна и гендиректора «Яндекса» в России Елену Бунину.

Я хочу сказать спасибо Аркадию, Тиграну и всей команде «Яндекса» за эти невероятные восемь лет. Я рад принять новый вызов и начать новый этап в жизни. Полностью уверен, что Вадим и вся наша команда используют все возможности для развития бизнеса, сохраняя присущие «Яндексу» разумный подход к инвестициям и финансовую дисциплину.

Грег Абовский
финансовый и операционный директор «Яндекса»

Изменения в менеджменте никак не повлияют на стратегию компании и цели и прогнозы на 2021 год, говорят в компании.

Абовский работает в «Яндексе» с 2013 года. Сначала он занимал должность вице-президента по связям с инвесторами и корпоративному развитию.

В 2014 году Абовский стал финансовым директором компании. С декабря 2017 года совмещает пост операционного директора «Яндекса».

#новость #яндекс

5 5 комментариев
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5 комментариев
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Yury Kotov

1

Так куда перешёл? В Сбер или Тиньков? 🙃

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Евгений Делюкин

Yury
2

Второй абзац новости: «решил продолжить карьеру в другой компании за рубежом»

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alex twit

Евгений
0

Зарубеж тоже разный бывает. Может, там кирпичный завод в Узбекистане

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Kirk Louson

alex
0

что мы знаем о размахе кирпичных заводов в Узбекистане?)

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Алла Матвеева

0

Удачи ему !

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