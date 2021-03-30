Я хочу сказать спасибо Аркадию, Тиграну и всей команде «Яндекса» за эти невероятные восемь лет. Я рад принять новый вызов и начать новый этап в жизни. Полностью уверен, что Вадим и вся наша команда используют все возможности для развития бизнеса, сохраняя присущие «Яндексу» разумный подход к инвестициям и финансовую дисциплину.