Финансовый и операционный директор «Яндекса» Грег Абовский покинет компанию Статьи редакции
Он решил продолжить карьеру в другой компании.
Финансовый и операционный директор «Яндекса» Грег Абовский решил продолжить карьеру в другой компании за рубежом. Он покинет компанию 30 апреля.
Исполняющим обязанности финансового директора станет вице-президент по корпоративному развитию Вадим Марчук.
Обязанности операционного директора распределят между топ-менеджерами, включая управляющего директора «Яндекса» Тиграна Худавердяна и гендиректора «Яндекса» в России Елену Бунину.
Изменения в менеджменте никак не повлияют на стратегию компании и цели и прогнозы на 2021 год, говорят в компании.
Абовский работает в «Яндексе» с 2013 года. Сначала он занимал должность вице-президента по связям с инвесторами и корпоративному развитию.
В 2014 году Абовский стал финансовым директором компании. С декабря 2017 года совмещает пост операционного директора «Яндекса».
Так куда перешёл? В Сбер или Тиньков? 🙃
Второй абзац новости: «решил продолжить карьеру в другой компании за рубежом»
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