Презентация
серверов от Acer
До начала осталось:
Смотреть
Карьера
Рая Хачатрян

Сообщество для предпринимателей «Место» запустило свой первый акселератор — без денег, но с доступом к инвесторам Статьи редакции

Можно подавать заявки на первый набор до 12 мая.

  • О запуске акселератора Cosmodrome сообщили vc.ru в «Место». Попасть в него смогут все стартапы, которые уже имеют минимальный работающий продукт или его прототип.

  • Участниками первой программы станут b2b-стартапы. Весь процесс акселератора будет «максимально открытым» — вступить в него сможет любой участник сообщества, а прохождение программ и сессий будет транслироваться на всю аудиторию «Места».

  • Для этого нужно заполнить заявку на сайте. Сбор заявок на первый набор продолжится до 12 мая, а итоговый список участников объявят 25 мая. Эта программа будет длиться 108 дней.
  • Участники получат более 30 часов образовательного контента. Финансовая поддержка не предусмотрена. У каждой команды будет личный куратор, они смогут пообщаться с экспертами, с компаниями-партнерами сообщества, а в финале — презентовать свой продукт реальным инвесторам.
  • Проект «Место» — сообщество для предпринимателей, инвесторов и стартапов, которое основали директор по продуктам Google Андрей Дороничев и сооснователь венчурного фонда Gagarin Capital Николай Давыдов. По собственным данным, в сообществе 19 тысяч участников.
«Виртуальная Долина»: что предлагает «Место…
Авторы идеи верят, что для запуска проекта и поиска партнёров не обязательно ехать в Кремниевую…
vc.ru

#новость #место

1420 просмотров
20 20 комментариев
16
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e"], "comments": 20, "likes": 16, "favorites": 34, "is_advertisement": false, "subsite_label": "hr", "id": 233430, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 13 Apr 2021 18:06:18 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
20 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Вася Пражкин

14

Стартап-акселератор без денег все равно что секс-вечеринка без женщин.

Ответить

Svyatoslav Ryzhok

Вася
0

ну если они не берут процент, тогда и понятно что без денег)) больше ради общения и ноледж шейринга. Если же просят процент как и другие акселераторы, но денег не дают, тогда странно... По описанию, к сожелению, не доконца понятна их модель и условия сотрудничества((

Ответить

Анатолий Шаповалов

Svyatoslav
0

Процент не берут

Ответить

Дмитрий Романов

Svyatoslav
0

обмен знаниями

Ответить

Nikolay Schamberg

Вася
0

Вы не уточнили прочие параметры секс-вечеринки

Ответить

Nikitinz

Вася
0

Жеглов и Шарапов название бы одобрили)

Ответить

Шамиль Зигантдинов

8

«19 тысяч предпринимателей»?
Может просто участников, знаю с десяток людей кто там зареган, и ни одного предпринимателя среди них)

Ответить

Умный клуб

Шамиль
3

Все просто предприняли попытку зарегится, значит предприниматели :)

Ответить

Yuri Tsybulevskiy

Шамиль
1

Может, у тебя круг знакомых такой? Ребята сделали классный проект и реально бесплатно! На голом энтузиазме. Он для всех открыт. Если считаешь, что там что-то не так, заходи и помоги!

Ответить

Valentin Dombrovsky

Шамиль
0

Это называется Wantpreneur по-английски.

Ответить

Vasiliy coconut

1

Дороничев?

Ответить

Nick Rozhdesvenski

1

Я не резидент Места, тоже зарегался там давным давно, посидел в общем чате и пара идей (которыми там обменивались) мне показалась совсем уж далекими от венчура и, пожалуй, от предпринимательства/бизнеса тоже. Но думаю, что в классические фонды тоже шлют безумные идеи, которые отфильтровывают. А что касается самой идеи сделать некое сообщество для того, чтобы люди могли обмениваться опытом, находить партнёров, помогать с чем-то, то почему нет? Звучит здорово. Вопрос как только постоянно подогревать энтузиазм тех, кто готов делиться знаниями и опытом.

Ответить

Анатолий Шаповалов

Nick
0

Заходите в Mesto, там действительно удалось собраться экспертам, предпринимателям, стартапам и инвесторам. Энтузиазм подогревается постоянными мероприятиями и не только

Ответить

ТАПОТУЛИ СПб

0

Чем больше обсуждения, тем больше рекламы и просмотров... Что, нет других источников?

Ответить

ТАПОТУЛИ СПб

0

Всегда смотрите по себе. Как бы Вы сделали ЭТО)

Ответить

ТАПОТУЛИ СПб

0

И кто в этом сообществе - ещё вопрос....

Ответить

ТАПОТУЛИ СПб

0

А халява - главное, что двигает (наших и не только) " предпринимателей".

Ответить

Чит Чат

0

Заднее место?

Ответить

Нина Воробьева

0

Интересно

Ответить

Евгений Леонов

0

А вам не кажется, что ваше Место...
Кто занимается неймингом? Место, Банк Бланк?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

IVI
Подписан
Отписаться
Дом.ru и IVI договорились о сотрудничестве
Телеком-оператор «Дом.ru» и крупнейший российский онлайн-кинотеатр IVI объявили о сотрудничестве. Этот шаг позволит рас…
0
IPQuorum
Подписан
Отписаться
Не ТикТоком едины: на IPQuorum представят 20 способов создания и продвижения контента
Starta Ventures
Подписан
Отписаться
Запуск 11 батча Global Residency Track!
В Нью-Йорке стартовала 11 Global Residency Track program от Starta Accelerator!
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Максим Слуцкий
за день
решил я купить на aliexpress статуэтку за 300 тысяч
Aliexpress не возвращает 300 000 рублей за неполученный товар
Богдан Криницкий
за неделю
Ну и название вы выбрали конечно
Zoom перестал продавать свою видеосвязь российским чиновникам и госкомпаниям

Комментарии

Andre Macareno

Microsoft представила Surface…

Евгений Козявкин

Robokassa приостановила расчёты…

Александр Якунин

ЦБ разрешит неопытным…

Maksim Georgiev

Невозможно связаться с ФССП РФ…

Анна Григорьева

ЦБ разрешит неопытным…

Макс Лакостов

Что будет, если ITшники решат…

семен ульянов

SMM-кейс: продвижение…

Captain

Robokassa приостановила расчёты…

Valeratal Val

Price.ru: 2021 год – худший для…

Konstantin Mikhalev

Бывшие топ-менеджеры…

Тинькофф Инвестиции

«Тинькофф Инвестиции» отправили…

Maksim Georgiev

Невозможно связаться с ФССП РФ…

Konstantin Mikhalev

Бывшие топ-менеджеры…

Ничего личного, но

ФАС завела дело на «Яндекс» за…

Ilya Sorokin

ФАС завела дело на «Яндекс» за…

Павел Воронов

«Светофор» и «Вкусвилл» стали…

Повелитель Ондатр

«Яндекс» научил камеру в своём…

Я не скажу свое…

«Полный расцвет»: Apple…

Я не скажу свое…

IKEA потратит 21 млрд рублей на…

Канищев Максим

Как наш интернет-магазин…
null