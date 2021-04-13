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Сообщество для предпринимателей «Место» запустило свой первый акселератор — без денег, но с доступом к инвесторам Статьи редакции
Можно подавать заявки на первый набор до 12 мая.
О запуске акселератора Cosmodrome сообщили vc.ru в «Место». Попасть в него смогут все стартапы, которые уже имеют минимальный работающий продукт или его прототип.
Участниками первой программы станут b2b-стартапы. Весь процесс акселератора будет «максимально открытым» — вступить в него сможет любой участник сообщества, а прохождение программ и сессий будет транслироваться на всю аудиторию «Места».
- Для этого нужно заполнить заявку на сайте. Сбор заявок на первый набор продолжится до 12 мая, а итоговый список участников объявят 25 мая. Эта программа будет длиться 108 дней.
- Участники получат более 30 часов образовательного контента. Финансовая поддержка не предусмотрена. У каждой команды будет личный куратор, они смогут пообщаться с экспертами, с компаниями-партнерами сообщества, а в финале — презентовать свой продукт реальным инвесторам.
- Проект «Место» — сообщество для предпринимателей, инвесторов и стартапов, которое основали директор по продуктам Google Андрей Дороничев и сооснователь венчурного фонда Gagarin Capital Николай Давыдов. По собственным данным, в сообществе 19 тысяч участников.
Стартап-акселератор без денег все равно что секс-вечеринка без женщин.
ну если они не берут процент, тогда и понятно что без денег)) больше ради общения и ноледж шейринга. Если же просят процент как и другие акселераторы, но денег не дают, тогда странно... По описанию, к сожелению, не доконца понятна их модель и условия сотрудничества((
«19 тысяч предпринимателей»?
Может просто участников, знаю с десяток людей кто там зареган, и ни одного предпринимателя среди них)
Может, у тебя круг знакомых такой? Ребята сделали классный проект и реально бесплатно! На голом энтузиазме. Он для всех открыт. Если считаешь, что там что-то не так, заходи и помоги!
Я не резидент Места, тоже зарегался там давным давно, посидел в общем чате и пара идей (которыми там обменивались) мне показалась совсем уж далекими от венчура и, пожалуй, от предпринимательства/бизнеса тоже. Но думаю, что в классические фонды тоже шлют безумные идеи, которые отфильтровывают. А что касается самой идеи сделать некое сообщество для того, чтобы люди могли обмениваться опытом, находить партнёров, помогать с чем-то, то почему нет? Звучит здорово. Вопрос как только постоянно подогревать энтузиазм тех, кто готов делиться знаниями и опытом.
Заходите в Mesto, там действительно удалось собраться экспертам, предпринимателям, стартапам и инвесторам. Энтузиазм подогревается постоянными мероприятиями и не только
Чем больше обсуждения, тем больше рекламы и просмотров... Что, нет других источников?
А вам не кажется, что ваше Место...
Кто занимается неймингом? Место, Банк Бланк?
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