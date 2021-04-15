Пообещал позаботиться о всех работниках и призвал сохранять самобытность, а не становиться «нормальными».

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Japan Times

Основатель Amazon уйдёт с поста главы компании в третьем квартале 2021 года. По традиции ежегодно в апреле он рассылает акционерам письмо, в котором рассказывает о состоянии компании, её планах, а также делится опытом.

В своём последнем письме он рассказал, как оценивает вклад Amazon в жизни людей, как компания будет улучшать условия труда, а также о её новой цели — стать «Лучшим Работодателем на Земле и Самым Безопасным Местом для Работы» (именно так, с больших букв).

Главные показатели Amazon

В компании работает 1,3 млн человек, 500 тысяч были наняты в 2020 году.

На маркетплейсе Amazon размещено более 1,9 млн компаний малого и среднего бизнеса, они составляют около 60% розничных продаж Amazon.

На Amazon Prime подписано более 200 млн человек.

По всему миру работает более 100 млн «умных» устройств с голосовым помощником Amazon Alexa.

Выручка AWS за 2020 год превысила $50 млрд.

Чистая прибыль Amazon за 2020 год составила $21,3 млрд.

Сотрудники Amazon заработали в 2020 году $80 млрд, льготы и налоги составили $11 млрд.

О новой цели Amazon — стать «Лучшим Работодателем на Земле»

Основное внимание в письме Безос уделил сотрудникам — на фоне периодических жалоб на условия работы складских рабочих, водителей и других почасовых работников.

Он отметил, что по некоторым новостям может сложиться впечатление, что Amazon не заботится о своих сотрудниках и «обращается с ними, как с роботами». И хотя, по его мнению, это не так, компании всё равно нужно улучшать свой вклад в жизнь рабочих Безос отметил, что Amazon «всегда серьёзно заботится о сотрудниках, гордится рабочей средой» и создаёт не только рабочие места для ИТ-специалистов и людей с высшим образованием, но и для тех, «у кого никогда не было такого преимущества».

Но этого недостаточно, поэтому в роли исполнительного председателя Безос займётся новыми инициативами для улучшения жизни рабочих, чтобы Amazon стал «Лучшим Работодателем на Планете».

Мы всегда хотели стать самой клиентоориентированной компанией на Земле. И мы не откажемся от этой цели. Но я скажу вам больше: мы станем Лучшим Работодателем Земли и Самым Безопасным Местом Работы на Земле. Я — изобретатель, и мне это нравится. Изобретательство даётся мне лучше всего, именно так я приношу пользу. Я рад работать вместе с командой вдохновлённых людей и помогать в создании Лучшего Работодателя Земли и Самого Безопасного Рабочего Места. Мы никогда не проигрывали, когда ставили перед собой какие-то цели — и не собираемся проиграть и в этом деле.



Около 40% производственных травм в Amazon связаны с травмами мышц и суставов из-за однотипных движений рабочих в течение дня, заявил Безос. Причем травмы возникают уже в первые полгода работы.

Одной из инициатив для решения проблемы глава Amazon назвал программу WorkWell, по которой сотрудников обучают безопасности, проактивному образу жизни и физическим упражнениям.

Также Amazon разрабатывает автоматизированные расписания для перемещения сотрудников между рабочими местами, где задействованы разные группы мышц. Это должно уменьшить количество однотипных движений и защитить сотрудников от травм. Технология стала приоритетной для внедрения в 2021 году.

Всего в проекты по безопасности Amazon инвестирует более $300 млн, из них $66 млн пойдёт на разработку технологии предотвращения столкновения вилочных погрузчиков и другого промышленного транспорта.

Безос отметил, что Amazon стала примером для других компаний, когда установила минимальную зарплату в $15 в час — это увеличило среднюю зарплату в других компаниях на рынке на 4,7%.

Когда мы ведём — другие идут за нами. А мы по-прежнему ведём. Если мы хотим быть Лучшим Работодателем Земли, мы не должны довольствоваться тем, что 94% сотрудников рекомендуют друзьям работу в Amazon. Мы должны стремиться к 100%. И мы это сделаем — продолжая лидировать по зарплате, пособиям, возможности повысить квалификацию и с помощью других способов. Если акционеров беспокоит, что наш фокус на лучшего работодателя Земли и самое безопасное место работы на Земле может размыть нашу цель быть Самой Клиентоориентированной Компанией Земли — подумайте об этом так. Если мы можем заниматься двумя бизнесами одновременно — онлайн-торговлей и облаками — и удерживать их на самом высоком уровне, то мы определенно сможем повторить это и с двумя новыми целями. На самом деле я уверен, что цели укрепят друг друга.



«Создавай больше, чем потребляешь»

Одну из глав письма Безос посвятил оценке ценности Amazon для сотрудников, покупателей и акционеров — по его словам, «если бизнес не создаёт больше, чем потребляет, то ему скоро придёт конец».

Если вы хотите быть успешным в бизнесе (на самом деле — в целом в жизни), вы должны создавать больше, чем потребляете. Ваша цель должна заключаться в создании ценности для всех, с кем вы взаимодействуете. Любой бизнес, который не создаёт ценности для всех причастных, просуществует недолго — даже если снаружи он и кажется успешным.

Например, для покупателей на Amazon Безос рассчитал выгоду так:

Мы предлагаем большой выбор, быструю доставку и низкие цены. Давайте отложим всё это в сторону и оценим только экономию времени покупателей. Покупатели оформляют 28% заказов на Amazon за три минуты и меньше, половину покупок совершают менее чем за 15 минут. Сравните это с обычной поездкой в магазин — исследования показывают, что типичный поход занимает около часа: нужно приехать, припарковаться, пройтись по магазину, отстоять очередь на кассе, найти автомобиль и добраться до дома. Если заказ на Amazon занимает 15 минут — это экономит пару поездок за неделю и более 75 часов за год. Если консервативно оценить экономию времени в $10 в час, умножить её на 75 и вычесть стоимость подписки Prime, то для каждого подписчика экономия составит $630 в год, а общая польза для 200 млн подписчиков — $126 млрд.



О проблеме изменения климата

Безос пишет, что изменение климата столь же реально, как и гравитация, фотосинтез или температура кипения. По его мнению, большинство людей считает, что неплохо было бы заняться этой проблемой, но они также думают, что это будет дорого, поставит под угрозу экономику, рабочие места и конкурентоспособность.

Он отмечает, что следующее десятилетие будет решающим в этом вопросе, поэтому в 2019 году Amazon запустила проект Climate Pledge по снижению углеродного следа в бизнесе. К 2021 году его подписали 53 компании практически из всех отраслей экономики —от Best Buy и Verizon до Microsoft и Mercedes-Benz.

Amazon хочет подать пример другим компаниям и инвестирует в проекты по созданию «экономики с нулевым углеродным следом». «Инвестиционная программа стартовала с $2 млрд», — отмечает Безос.

Одна из основных проблем Amazon с экологией — это транспорт, поэтому компания инвестировала более $1 млрд в производителя электроавтомобилей Rivian и заказала более 100 тысяч фургонов для курьеров, которые постепенно появятся на дорогах к 2030 году.

Сам же предприниматель лично выделил $10 млрд для поддержки ученых, активистов и других организаций, которые борются с изменением климата и защищают природу.

«Нужно быть собой и не быть обычным»

В конце письма Безос процитировал книгу Ричарда Докинза «Слепой часовщик», чтобы рассказать о главной цели, к которой должен стремиться каждый «амазонец» — сохранять свою индивидуальность.

По его словам, «дифференциация — это выживание, а Вселенная хочет, чтобы вы были обычными». И это относится не только к Amazon, но ко всем людям и компаниям в мире.