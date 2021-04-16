Заявки можно подавать до 30 мая.

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Чемпионат пройдёт по четырём направлениям — олимпиадное программирование, мобильная разработка, машинное обучение и дизайн интерфейсов, сообщили vc.ru в соцсети. Заявку можно оформить в сообществе «Команда ВКонтакте».

Участвовать можно сразу в нескольких конкурсах. Лидеры всех направлений разделят призовой фонд размером 2,72 млн рублей так:

Победители — по 300 тысяч рублей.

Вторые места — по 200 тысяч рублей.

Третьи места — по 100 тысяч рублей.

Четвёртые места — по 50 тысяч рублей

Пятые места — по 30 тысяч рублей.

Соревнования по направлениям пройдут параллельно, в каждом будет три этапа: квалификационный, отборочный и финальный, говорят в соцсети. Первый этап продлится с 24 по 30 мая — заявки принимают до его окончания.

После начала квалификационного раунда регистрация откроется на платформах Codeforces и All Cups — там пройдут состязания по трекам программирование и машинное обучение. Задания по мобильной разработке и дизайну участники будут решать прямо во «ВКонтакте».

Отборочный тур продлится с 12 по 18 июля. В него попадут по 256 лучших участников каждого направления: по 64 победителя отборочных раундов получат мерч «ВКонтакте», а по 32 лучших участников попадут в финал..