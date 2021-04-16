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Рая Хачатрян

«ВКонтакте» начала принимать заявки на чемпионат по программированию VK Cup с призовым фондом 2,72 млн рублей Статьи редакции

Заявки можно подавать до 30 мая.

19 19 комментариев
1015 просмотров

Чемпионат пройдёт по четырём направлениям — олимпиадное программирование, мобильная разработка, машинное обучение и дизайн интерфейсов, сообщили vc.ru в соцсети. Заявку можно оформить в сообществе «Команда ВКонтакте».

Участвовать можно сразу в нескольких конкурсах. Лидеры всех направлений разделят призовой фонд размером 2,72 млн рублей так:

  • Победители — по 300 тысяч рублей.
  • Вторые места — по 200 тысяч рублей.
  • Третьи места — по 100 тысяч рублей.
  • Четвёртые места — по 50 тысяч рублей
  • Пятые места — по 30 тысяч рублей.

Соревнования по направлениям пройдут параллельно, в каждом будет три этапа: квалификационный, отборочный и финальный, говорят в соцсети. Первый этап продлится с 24 по 30 мая — заявки принимают до его окончания.

После начала квалификационного раунда регистрация откроется на платформах Codeforces и All Cups — там пройдут состязания по трекам программирование и машинное обучение. Задания по мобильной разработке и дизайну участники будут решать прямо во «ВКонтакте».

Отборочный тур продлится с 12 по 18 июля. В него попадут по 256 лучших участников каждого направления: по 64 победителя отборочных раундов получат мерч «ВКонтакте», а по 32 лучших участников попадут в финал..

Финальный этап состоится в августе в Санкт-Петербурге — в бизнес-центре «У Красного моста», где расположен один из штабов компании. Компания обещает выделить гранты, которые покроют часть расходов на билеты и проживание.

#новость #вконтакте

19 19 комментариев
1
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19 комментариев
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Илья Волочков

13

Приз 30 000 рублей... И это приз от самой крупной социальной сети России. 395 долларов.
Мне кажется, что это уж слишком мало, тем более для достаточно талантливых ребят, способных занять пятое место в таком конкурсе.

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Yan Purvenes

Илья
3

Там новый манагер видь появился у вк) Ей денег мало будет иначе

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Ренат Зайдуллин

Илья
1

Ну в спорте 5 места вообще идут в лес, рядышком с 30-ми, и ничего. Что бы не возмутиться что шестым местам ничего не дадут, там наверняка тоже не дураком нужно быть, чтобы 6 место занять)

Ответить

Сергей Милосердов

Илья
0

Вот, а в 2014 году это было бы 15000. Получается лучше жить стали, да?

Ответить

Сергей Милосердов

Илья
0

А если серьезно, то не думаю, что только деньги являются мотивацией для участия в этом чемпионате. Да и вы вырываете из контекста. Я вот сначала комменты посмотрел и подумал, что 30к это для всех призы, как-то грустно действительно. А это за 5 место, а за 1 - 300к. Погоды это сильно не меняется конечно, но все же. Бюджет чемпионата конечно хотелось бы побольше видеть.

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Александр Антонов

Илья
0

я за 4 место в конкрусе от телеграмма получил 1000$

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Илья Шишкунов

3

А чего призовой такой мелкий? 36 тысяч как-то вообще не серьезно 

Ответить

Иван Шеметов

Илья
4

Для конкурса с пятью участниками вполне нормально

Ответить

Илья Шишкунов

Иван
6

Дуров самолетиками больше раскидал в своё время, как-то совсем жадно организовывают 

Ответить

Andre Macareno

Иван
1

Фишка в том, что на дуровские как раз меньше обычно приходит
Сейчас как минимум на андроид он вообще аутсорсит багфиксы под видом конкурсов

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Алексей Глазков

3

Прекрасно! Нужно мало заплатить в конкурсе,чтобы когда прилетит оффер от FAANGa (Facebook/ Google / Netflix) , то  не было никаких размышлений, что надо делать(Картинка поросёнка на тракторе)

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Илья Волочков

2

Победителей "возьмут на карандаш" полковники ФСБ и будут заставлять потом совершать кибератаки против США?

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Андрей Деревянко

Илья
1

Ага, прямо таки заставлять

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Илья Волочков

Андрей
0

Тогда найдут старые мемы в переписке и посадят.

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Андрей Деревянко

Илья
0

Ну да, из под палки то работа качественно делается всегда)

Ответить

Andre Macareno

1

А раньше в зингере проводили :(

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Комментарий удален

Комментарий удален

Илья

0

вау, нет

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Dimm Debrov

0

Эх Пашка, верни стену...

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Alex Flints

0

Ну это по фану с небольшими бонусами.

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