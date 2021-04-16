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«ВКонтакте» начала принимать заявки на чемпионат по программированию VK Cup с призовым фондом 2,72 млн рублей Статьи редакции
Заявки можно подавать до 30 мая.
Чемпионат пройдёт по четырём направлениям — олимпиадное программирование, мобильная разработка, машинное обучение и дизайн интерфейсов, сообщили vc.ru в соцсети. Заявку можно оформить в сообществе «Команда ВКонтакте».
Участвовать можно сразу в нескольких конкурсах. Лидеры всех направлений разделят призовой фонд размером 2,72 млн рублей так:
- Победители — по 300 тысяч рублей.
- Вторые места — по 200 тысяч рублей.
- Третьи места — по 100 тысяч рублей.
- Четвёртые места — по 50 тысяч рублей
- Пятые места — по 30 тысяч рублей.
Соревнования по направлениям пройдут параллельно, в каждом будет три этапа: квалификационный, отборочный и финальный, говорят в соцсети. Первый этап продлится с 24 по 30 мая — заявки принимают до его окончания.
После начала квалификационного раунда регистрация откроется на платформах Codeforces и All Cups — там пройдут состязания по трекам программирование и машинное обучение. Задания по мобильной разработке и дизайну участники будут решать прямо во «ВКонтакте».
Отборочный тур продлится с 12 по 18 июля. В него попадут по 256 лучших участников каждого направления: по 64 победителя отборочных раундов получат мерч «ВКонтакте», а по 32 лучших участников попадут в финал..
Финальный этап состоится в августе в Санкт-Петербурге — в бизнес-центре «У Красного моста», где расположен один из штабов компании. Компания обещает выделить гранты, которые покроют часть расходов на билеты и проживание.
Приз 30 000 рублей... И это приз от самой крупной социальной сети России. 395 долларов.
Мне кажется, что это уж слишком мало, тем более для достаточно талантливых ребят, способных занять пятое место в таком конкурсе.
Ну в спорте 5 места вообще идут в лес, рядышком с 30-ми, и ничего. Что бы не возмутиться что шестым местам ничего не дадут, там наверняка тоже не дураком нужно быть, чтобы 6 место занять)
Вот, а в 2014 году это было бы 15000. Получается лучше жить стали, да?
А если серьезно, то не думаю, что только деньги являются мотивацией для участия в этом чемпионате. Да и вы вырываете из контекста. Я вот сначала комменты посмотрел и подумал, что 30к это для всех призы, как-то грустно действительно. А это за 5 место, а за 1 - 300к. Погоды это сильно не меняется конечно, но все же. Бюджет чемпионата конечно хотелось бы побольше видеть.
А чего призовой такой мелкий? 36 тысяч как-то вообще не серьезно
Для конкурса с пятью участниками вполне нормально
Дуров самолетиками больше раскидал в своё время, как-то совсем жадно организовывают
Фишка в том, что на дуровские как раз меньше обычно приходит
Сейчас как минимум на андроид он вообще аутсорсит багфиксы под видом конкурсов
Прекрасно! Нужно мало заплатить в конкурсе,чтобы когда прилетит оффер от FAANGa (Facebook/ Google / Netflix) , то не было никаких размышлений, что надо делать(Картинка поросёнка на тракторе)
Победителей "возьмут на карандаш" полковники ФСБ и будут заставлять потом совершать кибератаки против США?
Ага, прямо таки заставлять
Тогда найдут старые мемы в переписке и посадят.
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