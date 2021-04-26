Участники займутся продвижением «ВКонтакте», «Одноклассников» и других проектов, а лучшие смогут получить работу в группе.

Желающие могут подать заявки на оплачиваемую программу до 3 мая 2021 года на сайте, рассказали vc.ru в компании. Программа рассчитана на выпускников 2018-2021 годов и студентов магистратуры и аспирантуры из любого города.

Затем в течение мая нужно сдать тесты на уровень владения английским и аналитикой, записать видеопрезентацию, решить задачи и кейсы из практики. Финальное собеседование с командой пройдёт 20-28 мая, а начало работы 1 июня.

Программа продлится три месяца, в течение которых участники научатся разрабатывать рекламные стратегии, планировать и оптимизировать рекламные кампании на российском и мировом рынках, самостоятельно запускать кампании на рекламных платформах, формулировать и проверять гипотезы, проводить A/B-тесты и оценивать качество трафика.

Занятость — 40 часов пять дней в неделю на удалёнке или в гибридном формате. Mail.ru Group обещает выплачивать базовый оклад, размер которого компания не уточняет.

Участники займутся продвижением «ВКонтакте», «Одноклассников», Delivery Club, «Ситимобила», «Юлы», «Маруси» и других, а также будут запускать кампании для рекламы мобильных игр. Лучшие выпускники смогут присоединиться к команде Mail.ru Group, обещают в группе.