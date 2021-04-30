Свежие вакансии в ИТ — большая апрельская подборка Статьи редакции
От Aviasales, «Тинькофф», vc.ru, «Додо Пиццы» и сотни других компаний.
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Разработка
Веб-разработка
Москва
- Тимлид в ShopStat.
- Backend Team Lead в Uma.Tech.
- Разработчик C# (Full Stack) в Uma.Tech.
- DevOps Engineer в Uma.Tech, до 300 тысяч рублей.
- DevOps Engineer в Zavod Games , от 170 до 250 тысяч рублей.
- Senior .NET-разработчик в «Много лосося», до 250 тысяч рублей.
- Разработчик веб-сервисов и мобильных приложений в ГК «АСБ».
- Бэкенд-разработчик PHP, Golang, MySQL в Advex Group, от 120 до 270 тысяч рублей.
- Фронтенд-разработчик HTML/JavaScript в Advex Group, от 120 до 230 тысяч рублей.
- Senior Backend Developer (Golang) в Zavod Games , от 200 до 250 тысяч рублей.
- Fullstack-разработчик (Node.js, Vue) в «Финэктор Групп», от 70 до 140 тысяч рублей.
Санкт-Петербург
- Senior Frontend Developer в Сlay.
- Java Backend Developer в Tango Live, от 400 тысяч рублей.
Лимассол
- Senior PHP Developer в Wisebits.
- Senior Frontend Developer в Wisebits.
Удалённо
- Senior Go Engineer в Irex.ai.
- Senior C++ Engineer в Irex.ai.
- Frontend-разработчик в vc.ru.
- Teсh Leader (CTO) в Convead.
- DevOps Team Lead в Welltory.
- Senior Java Developer в Irex.ai.
- Frontend-разработчик в Braind.
- Senior DevOps Engineer в Irex.ai.
- Junior PHP-разработчик в vc.ru.
- Backend Developer (PHP) в Uma.Tech.
- Magento 2 Backend Developer в Togas.
- PHP/Go Developer (Team Lead) в «Ленту».
- Middle to Senior Frontend Engineer в Irex.ai.
- Node.js-разработчик (Senior) в 1inch Network.
- Ведущий фронтенд-разработчик в «Самолет».
- iOS Engineer в Privatix, от 185 до 300 тысяч рублей.
- Senior Python Developer в Social Discovery Ventures.
- Frontend Developer в Mercuryo, до 200 тысяч рублей.
- Java Developer в Lineate, от 200 до 250 тысяч рублей.
- PHP-разработчик в «еТелеком», от 130 тысяч рублей.
- Java Backend Developer в AMZScout, от 200 тысяч рублей.
- Senior Java Developer в Prof IT, от 250 до 350 тысяч рублей.
- PHP/Go Developer в сервис доставки «Ленточка» («Лента»).
- Backend Developer в TravelLine, от 100 до 250 тысяч рублей.
- Backend-разработчик (Node.js) в vc.ru, до 120 тысяч рублей.
- Frontend-разработчик в Friendsonly, от 40 до 60 тысяч рублей.
- Senior Frontend Engineer в Fornex Hosting, от 180 тысяч рублей.
- Backend-разработчик (PHP) в vc.ru, от 80 до 150 тысяч рублей.
- Backend-разработчик (PHP) в Friendsonly, до 160 тысяч рублей.
- Senior Node.js Developer в Visaright, от 300 до 450 тысяч рублей.
- Фронтенд-разработчик спецпроектов в vc.ru, от 80 тысяч рублей.
- Инженер-программист в «МедМаркет», от 60 до 100 тысяч рублей.
- PHP Developer (Symfony) в Code Pilots, от 120 до 220 тысяч рублей.
- Node.js Backend Developer в careerspace, от 150 до 250 тысяч рублей.
- Блокчейн-разработчик, разработчик смарт-контрактов в 1inch Network.
- Бэкенд-разработчик Python/Django в Inelso, от 120 до 250 тысяч рублей.
- Ведущий разработчик мобильных приложений на React Native в «Самолет».
Мобильная разработка
- iOS-разработчик в «Ленту», удалённо.
- iOS Swift Developer в Anytickets, удалённо.
- Golang-разработчик в «Инвестиции» в «Тинькофф», Москва.
- iOS-разработчик (Senior/Middle) в «Астрософт Про», Москва.
- Android-разработчик в сервис доставки «Ленточка» («Лента»), удалённо.
- Chromium Android Developer в Datos, от 150 до 300 тысяч рублей, удалённо.
- Разработчик веб-сервисов и мобильных приложений в ГК «АСБ», Москва.
Data Science
- Intern, Data Science в BCG, Москва.
- Старший разработчик DWH/ETL в «Самолет», Москва.
- Senior-разработчик на аналитику в 1inch Network, удалённо.
- Программист системы Power BI/DWH в Uma.Tech, удалённо.
- Database Administrator в Uma.Tech, до 350 тысяч рублей, Москва.
- Python Developer в Infatica.io, от 130 до 190 тысяч рублей, удалённо.
- CV/ML Engineer в 010.community, от 150 до 350 тысяч рублей, Москва.
- CV/ML-специалист (iOS) в 010.community, от 150 до 300 тысяч рублей, Москва.
- Разработчик Hadoop/Big Data (Middle, Senior) в «КОРУС Консалтинг», удалённо.
Разработка игр
- Backend Developer (gamedev) в Neon Banana, Санкт-Петербург.
- HTML-верстальщик в Zavod Games , от 70 до 90 тысяч рублей, Москва.
- UE4 Technical Generalist в Joy Way, от 100 до 150 тысяч рублей, Москва.
Тестирование
- Ведущий QA-инженер в vc.ru, удалённо.
- Тестировщик мобильного приложения в 1inch Network, удалённо.
- Senior QA Automation Engineer в «Самолет», до 220 тысяч рублей, удалённо.
Дизайн
Москва
- UX/UI Designer в Geex-Arts.
- Арт-директор в Группа «Самолет».
- Дизайнер продукта в «Тинькофф».
- Senior Product Designer в «СберЗдоровье».
- Product (UX/UI) Designer в Social Discovery Ventures.
- Lead Web Designer в Embacy, от 120 до 170 тысяч рублей.
- Дизайнер интернет-проектов, веб-дизайнер в Uma.Tech.
Санкт-Петербург
- Senior UI/UX Designer в Сlay.
- Дизайнер игровых интерфейсов, UX/UI Designer в True Lab.
Удалённо
- Senior Product Designer в FlowMapp.
- Art Lead, дизайнер в Studyworld, от 220 тысяч рублей.
- Дизайнер в креативный отдел в vc.ru, от 80 тысяч рублей.
- Автор на курс «Дизайнер коммуникаций» в «Яндекс.Практикум».
- Старший дизайнер по продукту в «Точку», от 100 до 200 тысяч рублей.
- Product Designer (iOS, Android, web) в «нетмонет», от 120 тысяч рублей.
Менеджмент
Москва
- Digital Manager в Simple.
- Менеджер проектов в ТАСС.
- Product Manager в Prisma Labs.
- Lead Product Owner в «СберЗдоровье».
- Директор по продукту (CPO) в «Работа.ру».
- Lead Product Manager (Core Product) в Rusprofile.
- Руководитель проекта в «Аппетитный Маркетинг».
- Менеджер проекта направления «Переводы» в «Тинькофф».
- Управляющий пиццерией в Dodo Pizza, от 80 до 110 тысяч рублей.
- Конкурс на вакансию: Product Owner в «Сравни.ру», до 300 тысяч рублей.
- Product Manager в кинотеатр «Москва», от 150 до 180 тысяч рублей.
Санкт-Петербург
- CPO, Head of Product в «Кошелёк».
- Project Manager в igooods, от 90 тысяч рублей.
- Product Manager в команду франшизы в igooods.
- Senior Product Manager в команду рекламы в igooods.
- Senior Product Manager (HR Tech) в Napoleon IT.
Екатеринбург
- Scrum-мастер, Agile Coach в «Точку», от 100 до 250 тысяч рублей.
- Лидер направления внутренней эффективности в «Точку», от 150 тысяч рублей.
Удалённо
- Product Manager в June Homes.
- Senior Growth Manager в Simple.
- Продюсер книги в «Тинькофф-журнал».
- Руководитель отдела модерации в vc.ru.
- Product Managerв Readymag, от 140 тысяч рублей.
- Менеджер проектов в команду разработки в vc.ru.
- Продюсер курсов в «Учебник» в «Тинькофф-журнал».
- Аккаунт-менеджер (Junior) в Ratio, от 30 тысяч рублей.
- Web Project Manager в Embacy, от 100 до 130 тысяч рублей.
- Middle Product Manager в Siren Group, от 150 до 220 тысяч рублей.
- Менеджер проектов в Elly.pro в IT-Agency, от 60 до 120 тысяч рублей.
- Business Developer по развитию криптобиржи в Platinum Software Development Company, от 180 до 280 тысяч рублей.
Маркетинг
Москва
- Digital Marketing Manager в Bi.Zone.
- Marketing Manager (embedded team) в «Манго», до 250 тысяч рублей.
- Интернет-маркетолог (LED-экраны) в «ЭкранПро», от 125 до 160 тысяч рублей.
- Специалист по платной рекламе (трафик-менеджер) в Swiss Medica 21 Century.
- Affiliate Manager со знанием английского языка (EU, LATAM) в Alpha Affiliates, от 150 тысяч рублей.
Санкт-Петербург
- Head of Marketing в «Кошелёк».
- Маркетолог в «еТелеком», от 60 тысяч рублей.
- Email-маркетолог в True Label, до 80 тысяч рублей.
- Ведущий интернет-маркетолог в «Банду Умников», от 60 тысяч рублей.
Рига
- Head of Digital Marketing в Legalbet, от 157 до 250 тысяч рублей.
Лимассол
- Head of Traffic (Media Buying) в Wisebits.
Удалённо
- ASO Manager в Welltory.
- Social Media Manager в Welltory.
- Paid Social Manager в Aviasales.
- Аккаунт-менеджер (Digital) в Omnimix.
- Marketing Managerв Datos, от 70 до 110 тысяч рублей.
- Senior User Acquisition Manager в Social Discovery Ventures.
- Affiliate Marketing Manager в YouHodler, от 150 тысяч рублей.
- User Acquisition Manager в Prisma Labs, от 200 тысяч рублей.
- Head of Performance Marketing в Mirafox, от 150 тысяч рублей.
- Джедай (интернет-маркетолог) в IT-Agency, от 70 тысяч рублей.
- Senior Affiliate Manager в Friendsonly, от 90 до 170 тысяч рублей.
- Автор курсов по перфоманс-маркетингу в «Яндекс.Практикум».
- Специалист по CRM- и email-маркетингу в Social Discovery Ventures.
- Менеджер партнёрской программы в Bitsgap, от 80 до 110 тысяч рублей.
- Руководитель отдела маркетинга в TextBack, от 120 до 250 тысяч рублей.
- Head of Marketing (b2b, SaaS platform) в «Движ», от 200 до 250 тысяч рублей.
- Маркетолог в онлайн-школу Алены Меньшиковой, от 30 до 60 тысяч рублей.
- Руководитель отдела контекстной рекламы в Flowwow, от 130 тысяч рублей.
- Ассистент маркетолога, SMM-менеджер в «Атлас», от 25 до 45 тысяч рублей.
- Руководитель отдела интернет-маркетинга в Trend Pro, от 80 до 150 тысяч рублей.
- Специалист по контекстной рекламе (российский и международный рынок) в Mirafox, от 120 до 135 тысяч рублей.
Продажи
- Менеджер рекламных проектов в vc.ru, Москва.
- Менеджер по продажам рекламы в vc.ru, Москва.
- Супермен b2b-продаж в Garderobo, от 150 тысяч рублей, Москва.
- Менеджер по продажам рекламных продуктов в Httpool, Москва.
- Менеджер по развитию бизнеса (Enterprise) в Voximplant, Москва.
- Специалист по привлечению партнёров b2b в Flowwow, удалённо.
- Менеджер, руководитель отдела интернет-продаж (b2c) в Bonanza, от 80 до 150 тысяч рублей, Москва.
HR
- HR-директор в Mirafox, от 100 до 150 тысяч рублей, удалённо.
- Рекрутер в сфере ИТ в Tilda Publishing, от 80 тысяч рублей, удалённо.
- HR-директор, руководитель HR-продуктов в «Академию йоги», от 150 до 250 тысяч рублей, удалённо.
Бизнес-аналитика
- UX/CX Researcher в YClients, Москва.
- Аналитик (риски) в «Тинькофф», Москва.
- Системный аналитик в Elma, Санкт-Петербург.
- Аналитик в Social Discovery Ventures, удалённо.
- Продуктовый аналитик в «Тинькофф», Москва.
- Ведущий риск-аналитик в «Тинькофф», Москва.
- Аналитик в «Трискел», от 70 тысяч рублей, Москва.
- Маркетинговый аналитик в YClients, Санкт-Петербург.
- Аналитик онлайн-сервисов и рекламы в «Самолет», Москва.
- Руководитель отдела цифровой аналитики в «Ленту», удалённо.
- Аналитик данных в Medeq, от 90 до 150 тысяч рублей, удалённо.
- Аналитик IT-систем в HFLabs, от 170 до 240 тысяч рублей, Москва.
- Системный аналитик по работе с большими данными в «КОРУС Консалтинг», Москва.
PR
- PR-менеджер в uKit Group, удалённо.
- PR-менеджер в «Примавера», удалённо.
- Редактор соцсетей техпиара в «Тинькофф», Москва.
Поддержка
- Head of Customer Care в Crypterium, удалённо.
- Applications Support Engineer в June Homes, удалённо.
Контент
- Обозреватель в vc.ru, удалённо.
- Developer Community Manager в 1inch Network, удалённо.
- Редактор-аналитик в Spektr, от 70 тысяч рублей, удалённо.
- Креативный продюсер в vc.ru, от 70 тысяч рублей, Москва.
- Контент-менеджер в BioFoodLab, до 60 тысяч рублей, Москва.
- IT-редактор в Glyph Media, от 20 до 60 тысяч рублей, удалённо.
- Редактор соцсетей в «Учебник» в «Тинькофф-журнал», удалённо.
- Content Managerв SplitMetrics, от 115 до 160 тысяч рублей, удалённо.
- Главный редактор журнала для родителей в «Где мои дети», удалённо.
- Редактор корпоративного портала знаний в Timeless, от 100 до 150 тысяч рублей, Москва.
Геймдев
- Геймдизайнер в Neon Banana, Санкт-Петербург.
- Дизайнер игровых интерфейсов, UX/UI Designer в True Lab.
Финансы
- Бухгалтер в vc.ru, до 60 тысяч рублей, Москва.
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