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Карьера
Vladislava Rakhmanova

Свежие вакансии в ИТ — большая апрельская подборка Статьи редакции

От Aviasales, «Тинькофф», vc.ru, «Додо Пиццы» и сотни других компаний.

2 2 комментария
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Разработка

Веб-разработка

Москва

  1. Тимлид в ShopStat.
  2. Backend Team Lead в Uma.Tech.
  3. Разработчик C# (Full Stack) в Uma.Tech.
  4. DevOps Engineer в Uma.Tech, до 300 тысяч рублей.
  5. DevOps Engineer в Zavod Games , от 170 до 250 тысяч рублей.
  6. Senior .NET-разработчик в «Много лосося», до 250 тысяч рублей.
  7. Разработчик веб-сервисов и мобильных приложений в ГК «АСБ».
  8. Бэкенд-разработчик PHP, Golang, MySQL в Advex Group, от 120 до 270 тысяч рублей.
  9. Фронтенд-разработчик HTML/JavaScript в Advex Group, от 120 до 230 тысяч рублей.
  10. Senior Backend Developer (Golang) в Zavod Games , от 200 до 250 тысяч рублей.
  11. Fullstack-разработчик (Node.js, Vue) в «Финэктор Групп», от 70 до 140 тысяч рублей.

Санкт-Петербург

  1. Senior Frontend Developer в Сlay.
  2. Java Backend Developer в Tango Live, от 400 тысяч рублей.

Лимассол

  1. Senior PHP Developer в Wisebits.
  2. Senior Frontend Developer в Wisebits.

Удалённо

  1. Senior Go Engineer в Irex.ai.
  2. Senior C++ Engineer в Irex.ai.
  3. Frontend-разработчик в vc.ru.
  4. Teсh Leader (CTO) в Convead.
  5. DevOps Team Lead в Welltory.
  6. Senior Java Developer в Irex.ai.
  7. Frontend-разработчик в Braind.
  8. Senior DevOps Engineer в Irex.ai.
  9. Junior PHP-разработчик в vc.ru.
  10. Backend Developer (PHP) в Uma.Tech.
  11. Magento 2 Backend Developer в Togas.
  12. PHP/Go Developer (Team Lead) в «Ленту».
  13. Middle to Senior Frontend Engineer в Irex.ai.
  14. Node.js-разработчик (Senior) в 1inch Network.
  15. Ведущий фронтенд-разработчик в «Самолет».
  16. iOS Engineer в Privatix, от 185 до 300 тысяч рублей.
  17. Senior Python Developer в Social Discovery Ventures.
  18. Frontend Developer в Mercuryo, до 200 тысяч рублей.
  19. Java Developer в Lineate, от 200 до 250 тысяч рублей.
  20. PHP-разработчик в «еТелеком», от 130 тысяч рублей.
  21. Java Backend Developer в AMZScout, от 200 тысяч рублей.
  22. Senior Java Developer в Prof IT, от 250 до 350 тысяч рублей.
  23. PHP/Go Developer в сервис доставки «Ленточка» («Лента»).
  24. Backend Developer в TravelLine, от 100 до 250 тысяч рублей.
  25. Backend-разработчик (Node.js) в vc.ru, до 120 тысяч рублей.
  26. Frontend-разработчик в Friendsonly, от 40 до 60 тысяч рублей.
  27. Senior Frontend Engineer в Fornex Hosting, от 180 тысяч рублей.
  28. Backend-разработчик (PHP) в vc.ru, от 80 до 150 тысяч рублей.
  29. Backend-разработчик (PHP) в Friendsonly, до 160 тысяч рублей.
  30. Senior Node.js Developer в Visaright, от 300 до 450 тысяч рублей.
  31. Фронтенд-разработчик спецпроектов в vc.ru, от 80 тысяч рублей.
  32. Инженер-программист в «МедМаркет», от 60 до 100 тысяч рублей.
  33. PHP Developer (Symfony) в Code Pilots, от 120 до 220 тысяч рублей.
  34. Node.js Backend Developer в careerspace, от 150 до 250 тысяч рублей.
  35. Блокчейн-разработчик, разработчик смарт-контрактов в 1inch Network.
  36. Бэкенд-разработчик Python/Django в Inelso, от 120 до 250 тысяч рублей.
  37. Ведущий разработчик мобильных приложений на React Native в «Самолет».

Мобильная разработка

  1. iOS-разработчик в «Ленту», удалённо.
  2. iOS Swift Developer в Anytickets, удалённо.
  3. Golang-разработчик в «Инвестиции» в «Тинькофф», Москва.
  4. iOS-разработчик (Senior/Middle) в «Астрософт Про», Москва.
  5. Android-разработчик в сервис доставки «Ленточка» («Лента»), удалённо.
  6. Chromium Android Developer в Datos, от 150 до 300 тысяч рублей, удалённо.
  7. Разработчик веб-сервисов и мобильных приложений в ГК «АСБ», Москва.

Data Science

  1. Intern, Data Science в BCG, Москва.
  2. Старший разработчик DWH/ETL в «Самолет», Москва.
  3. Senior-разработчик на аналитику в 1inch Network, удалённо.
  4. Программист системы Power BI/DWH в Uma.Tech, удалённо.
  5. Database Administrator в Uma.Tech, до 350 тысяч рублей, Москва.
  6. Python Developer в Infatica.io, от 130 до 190 тысяч рублей, удалённо.
  7. CV/ML Engineer в 010.community, от 150 до 350 тысяч рублей, Москва.
  8. CV/ML-специалист (iOS) в 010.community, от 150 до 300 тысяч рублей, Москва.
  9. Разработчик Hadoop/Big Data (Middle, Senior) в «КОРУС Консалтинг», удалённо.

Разработка игр

  1. Backend Developer (gamedev) в Neon Banana, Санкт-Петербург.
  2. HTML-верстальщик в Zavod Games , от 70 до 90 тысяч рублей, Москва.
  3. UE4 Technical Generalist в Joy Way, от 100 до 150 тысяч рублей, Москва.

Тестирование

  1. Ведущий QA-инженер в vc.ru, удалённо.
  2. Тестировщик мобильного приложения в 1inch Network, удалённо.
  3. Senior QA Automation Engineer в «Самолет», до 220 тысяч рублей, удалённо.

Дизайн

Москва

  1. UX/UI Designer в Geex-Arts.
  2. Арт-директор в Группа «Самолет».
  3. Дизайнер продукта в «Тинькофф».
  4. Senior Product Designer в «СберЗдоровье».
  5. Product (UX/UI) Designer в Social Discovery Ventures.
  6. Lead Web Designer в Embacy, от 120 до 170 тысяч рублей.
  7. Дизайнер интернет-проектов, веб-дизайнер в Uma.Tech.

Санкт-Петербург

  1. Senior UI/UX Designer в Сlay.
  2. Дизайнер игровых интерфейсов, UX/UI Designer в True Lab.

Удалённо

  1. Senior Product Designer в FlowMapp.
  2. Art Lead, дизайнер в Studyworld, от 220 тысяч рублей.
  3. Дизайнер в креативный отдел в vc.ru, от 80 тысяч рублей.
  4. Автор на курс «Дизайнер коммуникаций» в «Яндекс.Практикум».
  5. Старший дизайнер по продукту в «Точку», от 100 до 200 тысяч рублей.
  6. Product Designer (iOS, Android, web) в «нетмонет», от 120 тысяч рублей.

Менеджмент

Москва

  1. Digital Manager в Simple.
  2. Менеджер проектов в ТАСС.
  3. Product Manager в Prisma Labs.
  4. Lead Product Owner в «СберЗдоровье».
  5. Директор по продукту (CPO) в «Работа.ру».
  6. Lead Product Manager (Core Product) в Rusprofile.
  7. Руководитель проекта в «Аппетитный Маркетинг».
  8. Менеджер проекта направления «Переводы» в «Тинькофф».
  9. Управляющий пиццерией в Dodo Pizza, от 80 до 110 тысяч рублей.
  10. Конкурс на вакансию: Product Owner в «Сравни.ру», до 300 тысяч рублей.
  11. Product Manager в кинотеатр «Москва», от 150 до 180 тысяч рублей.

Санкт-Петербург

  1. CPO, Head of Product в «Кошелёк».
  2. Project Manager в igooods, от 90 тысяч рублей.
  3. Product Manager в команду франшизы в igooods.
  4. Senior Product Manager в команду рекламы в igooods.
  5. Senior Product Manager (HR Tech) в Napoleon IT.

Екатеринбург

  1. Scrum-мастер, Agile Coach в «Точку», от 100 до 250 тысяч рублей.
  2. Лидер направления внутренней эффективности в «Точку», от 150 тысяч рублей.

Удалённо

  1. Product Manager в June Homes.
  2. Senior Growth Manager в Simple.
  3. Продюсер книги в «Тинькофф-журнал».
  4. Руководитель отдела модерации в vc.ru.
  5. Product Managerв Readymag, от 140 тысяч рублей.
  6. Менеджер проектов в команду разработки в vc.ru.
  7. Продюсер курсов в «Учебник» в «Тинькофф-журнал».
  8. Аккаунт-менеджер (Junior) в Ratio, от 30 тысяч рублей.
  9. Web Project Manager в Embacy, от 100 до 130 тысяч рублей.
  10. Middle Product Manager в Siren Group, от 150 до 220 тысяч рублей.
  11. Менеджер проектов в Elly.pro в IT-Agency, от 60 до 120 тысяч рублей.
  12. Business Developer по развитию криптобиржи в Platinum Software Development Company, от 180 до 280 тысяч рублей.

Маркетинг

Москва

  1. Digital Marketing Manager в Bi.Zone.
  2. Marketing Manager (embedded team) в «Манго», до 250 тысяч рублей.
  3. Интернет-маркетолог (LED-экраны) в «ЭкранПро», от 125 до 160 тысяч рублей.
  4. Специалист по платной рекламе (трафик-менеджер) в Swiss Medica 21 Century.
  5. Affiliate Manager со знанием английского языка (EU, LATAM) в Alpha Affiliates, от 150 тысяч рублей.

Санкт-Петербург

  1. Head of Marketing в «Кошелёк».
  2. Маркетолог в «еТелеком», от 60 тысяч рублей.
  3. Email-маркетолог в True Label, до 80 тысяч рублей.
  4. Ведущий интернет-маркетолог в «Банду Умников», от 60 тысяч рублей.

Рига

  1. Head of Digital Marketing в Legalbet, от 157 до 250 тысяч рублей.

Лимассол

  1. Head of Traffic (Media Buying) в Wisebits.

Удалённо

  1. ASO Manager в Welltory.
  2. Social Media Manager в Welltory.
  3. Paid Social Manager в Aviasales.
  4. Аккаунт-менеджер (Digital) в Omnimix.
  5. Marketing Managerв Datos, от 70 до 110 тысяч рублей.
  6. Senior User Acquisition Manager в Social Discovery Ventures.
  7. Affiliate Marketing Manager в YouHodler, от 150 тысяч рублей.
  8. User Acquisition Manager в Prisma Labs, от 200 тысяч рублей.
  9. Head of Performance Marketing в Mirafox, от 150 тысяч рублей.
  10. Джедай (интернет-маркетолог) в IT-Agency, от 70 тысяч рублей.
  11. Senior Affiliate Manager в Friendsonly, от 90 до 170 тысяч рублей.
  12. Автор курсов по перфоманс-маркетингу в «Яндекс.Практикум».
  13. Специалист по CRM- и email-маркетингу в Social Discovery Ventures.
  14. Менеджер партнёрской программы в Bitsgap, от 80 до 110 тысяч рублей.
  15. Руководитель отдела маркетинга в TextBack, от 120 до 250 тысяч рублей.
  16. Head of Marketing (b2b, SaaS platform) в «Движ», от 200 до 250 тысяч рублей.
  17. Маркетолог в онлайн-школу Алены Меньшиковой, от 30 до 60 тысяч рублей.
  18. Руководитель отдела контекстной рекламы в Flowwow, от 130 тысяч рублей.
  19. Ассистент маркетолога, SMM-менеджер в «Атлас», от 25 до 45 тысяч рублей.
  20. Руководитель отдела интернет-маркетинга в Trend Pro, от 80 до 150 тысяч рублей.
  21. Специалист по контекстной рекламе (российский и международный рынок) в Mirafox, от 120 до 135 тысяч рублей.

Продажи

  1. Менеджер рекламных проектов в vc.ru, Москва.
  2. Менеджер по продажам рекламы в vc.ru, Москва.
  3. Супермен b2b-продаж в Garderobo, от 150 тысяч рублей, Москва.
  4. Менеджер по продажам рекламных продуктов в Httpool, Москва.
  5. Менеджер по развитию бизнеса (Enterprise) в Voximplant, Москва.
  6. Специалист по привлечению партнёров b2b в Flowwow, удалённо.
  7. Менеджер, руководитель отдела интернет-продаж (b2c) в Bonanza, от 80 до 150 тысяч рублей, Москва.

HR

  1. HR-директор в Mirafox, от 100 до 150 тысяч рублей, удалённо.
  2. Рекрутер в сфере ИТ в Tilda Publishing, от 80 тысяч рублей, удалённо.
  3. HR-директор, руководитель HR-продуктов в «Академию йоги», от 150 до 250 тысяч рублей, удалённо.

Бизнес-аналитика

  1. UX/CX Researcher в YClients, Москва.
  2. Аналитик (риски) в «Тинькофф», Москва.
  3. Системный аналитик в Elma, Санкт-Петербург.
  4. Аналитик в Social Discovery Ventures, удалённо.
  5. Продуктовый аналитик в «Тинькофф», Москва.
  6. Ведущий риск-аналитик в «Тинькофф», Москва.
  7. Аналитик в «Трискел», от 70 тысяч рублей, Москва.
  8. Маркетинговый аналитик в YClients, Санкт-Петербург.
  9. Аналитик онлайн-сервисов и рекламы в «Самолет», Москва.
  10. Руководитель отдела цифровой аналитики в «Ленту», удалённо.
  11. Аналитик данных в Medeq, от 90 до 150 тысяч рублей, удалённо.
  12. Аналитик IT-систем в HFLabs, от 170 до 240 тысяч рублей, Москва.
  13. Системный аналитик по работе с большими данными в «КОРУС Консалтинг», Москва.

PR

  1. PR-менеджер в uKit Group, удалённо.
  2. PR-менеджер в «Примавера», удалённо.
  3. Редактор соцсетей техпиара в «Тинькофф», Москва.

Поддержка

  1. Head of Customer Care в Crypterium, удалённо.
  2. Applications Support Engineer в June Homes, удалённо.

Контент

  1. Обозреватель в vc.ru, удалённо.
  2. Developer Community Manager в 1inch Network, удалённо.
  3. Редактор-аналитик в Spektr, от 70 тысяч рублей, удалённо.
  4. Креативный продюсер в vc.ru, от 70 тысяч рублей, Москва.
  5. Контент-менеджер в BioFoodLab, до 60 тысяч рублей, Москва.
  6. IT-редактор в Glyph Media, от 20 до 60 тысяч рублей, удалённо.
  7. Редактор соцсетей в «Учебник» в «Тинькофф-журнал», удалённо.
  8. Content Managerв SplitMetrics, от 115 до 160 тысяч рублей, удалённо.
  9. Главный редактор журнала для родителей в «Где мои дети», удалённо.
  10. Редактор корпоративного портала знаний в Timeless, от 100 до 150 тысяч рублей, Москва.

Геймдев

  1. Геймдизайнер в Neon Banana, Санкт-Петербург.
  2. Дизайнер игровых интерфейсов, UX/UI Designer в True Lab.

Финансы

  1. Бухгалтер в vc.ru, до 60 тысяч рублей, Москва.

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Alexander A

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А почему devops-ов засунули в data science?

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Vladislava Rakhmanova

Alexander
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