«Нам есть чему поучиться и о чем подумать», — написал Джейсон Фрид.

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Гендиректор Basecamp Джейсон Фрид извинился в своем блоге за изменения в корпоративной культуре, после которых треть сотрудников компании решила уволиться.

«Мы начали с изменений, которые казались простыми, разумными и принципиальными, и это привело к культурному взрыву, которого мы не ожидали. Мы с Дэвидом (Дэвид Хайнемейер Ханссон — сооснователь компании) полностью осознаем последствия, и нам очень жаль. Нам есть чему поучиться и о чем подумать», — написал Фрид.

Одним из изменений в корпоративной культуре стал отказ от обсуждения политики в общих чатах.

«Это стало уже слишком. Это серьезно отвлекало... Это нездорово, это плохо нам послужило. И мы решили закончить с этим в чатах нашей компании», — продолжил Фрид.

Как сообщает The Verge, толчком к публичному обсуждению изменений в компании стали разногласия из-за списка «забавных имен» клиентов Basecamp. Некоторые имена в списке, о которых знало руководство, имели азиатское или африканское происхождение. Сотрудники считали использование таких имен в лучшем случая неуместным, в худшем — расистским.