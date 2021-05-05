Карьера
Маша Цепелева

«Мы сожалеем»: глава Basecamp прокомментировал уход трети сотрудников из-за отказа от политики в чатах и других перемен Статьи редакции

«Нам есть чему поучиться и о чем подумать», — написал Джейсон Фрид.

18 18 комментариев
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Гендиректор Basecamp Джейсон Фрид извинился в своем блоге за изменения в корпоративной культуре, после которых треть сотрудников компании решила уволиться.

«Мы начали с изменений, которые казались простыми, разумными и принципиальными, и это привело к культурному взрыву, которого мы не ожидали. Мы с Дэвидом (Дэвид Хайнемейер Ханссон — сооснователь компании) полностью осознаем последствия, и нам очень жаль. Нам есть чему поучиться и о чем подумать», — написал Фрид.

Одним из изменений в корпоративной культуре стал отказ от обсуждения политики в общих чатах.

«Это стало уже слишком. Это серьезно отвлекало... Это нездорово, это плохо нам послужило. И мы решили закончить с этим в чатах нашей компании», — продолжил Фрид.

Как сообщает The Verge, толчком к публичному обсуждению изменений в компании стали разногласия из-за списка «забавных имен» клиентов Basecamp. Некоторые имена в списке, о которых знало руководство, имели азиатское или африканское происхождение. Сотрудники считали использование таких имен в лучшем случая неуместным, в худшем — расистским.

  • В конце апреля 2021 года после изменений в корпоративной культуре треть из 57 сотрудников Basecamp решили уволиться. После сооснователь Давид Хейнемейер Ханссон написал в блоге, что компания предложила до шести месячных зарплат тем, кто проработал от трёх лет, и трёхмесячный оклад сотрудникам с меньшим опытом.

#новость #basecamp

18 18 комментариев
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Alex Shapovalov

7

Некоторые имена в списке, о которых знало руководство, имели азиатское или африканское происхождение

то есть остальные были белыми и над их именами можно смеяться так как это нерасисзм . 

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SG

Alex
5

Скорее всего, речь про то, что это были традиционные имена для людей из другой страны и их культуры. Высмеивались элементы чужой культуры. Если вы родились в России и родители решили назвать вас нелепым именем, то это было бы забавно (хоть и не тактично), но если человек приехал из другой страны с самым обычным именем и над ним из-за этого ржут, к тому же он клиент, то это бескультурье и перебор.
Вы же не будите (надеюсь) смеяться над евреями в их традиционном костюме или над людьми в парандже, потому что эта одежда является стандартном для их культуры, а вот чудик с трусами на голове вызовет куда больше эмоций.

Когда вас зовут Саша, простым и понятным именем в почти любой точке мира, то сложно понять чувства людей, над которыми постоянно прикалываются из-за особенности их имён. Особенно если это имя не прикол родителей, а самое стандартное имя в вашей стране.

П. С. Хотя лично я считаю в принципе недопустимыми шутки и издевательства на тему имени, особенно среди взрослых и образованных людей, и тем более над своими же клиентами. 

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Максим Митин

3

Почистили гадюшник, должны радоваться, а они извиняются

Странные

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Silent Ficus

Максим
7

На публику хотя-бы надо извиниться, а то совсем с потрохами сожрут.

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Vladimir Ivanov

Максим
2

У них так принято. Вы вспомните как после очередного эпизода все начали массово на колени вставать. 

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Антон Морозов

Vladimir
1

Эпично смотрелось, наверное каждый наколеновставатель представлял под своим коленом какого-нибудь своего «флойда». Напоминает образ креста в христианстве.

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Yarro S

0

Первую поправку корпоративным указом отменили - сотрудники ушли на случай, если следующим указом человеческую многоножку введут

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Alex Shapovalov

Yarro
7

Я так понимаю они просто первые кто пробует остановить ту всю расистко-ЛГБТ-тическую-сексисткую-феменистическую-демократическую дичь что твориться в корпоративных чатах и вернуть хоть часть людей все-таки поработать. Сначала эти .потом сделает контора покрупнее.. а там и гугл Майкрософт и Амазон подтянутся.  И как я понял когда читал про баталии  в гугл то все сотрудники взятые для разнообразия занимаются там в основном именно войной в чатиках,  а потом сваливают целые отделы белых и азиатских прогеров, которые тупо не понимают что им там делать 

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Yarro S

Alex
0

Нашли козла отпущения: если кто-то не справляется с работой, его всегда можно уволить за то, что не справляется 

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Павел -

Yarro
1

Это в случае, если твоя работа - не быть ЛГБТ-SJW статистом. )
Тут с работой справляться очень легко.

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Максим Никитин

Alex
0

Главное, чтобы инвесторы не стали уходить. А там, глядишь, какая-нибудь AOC заинтересуется авторитарным гадюшником 

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Yaroslav Chuykov

2

Фрид v.s. Прогрессивистская повесточка.

Желаю удачи Basecamp не сворачивать с выбранного пути, на работе работать надо, а не blm и прочий мусор обсуждать и поддерживать.

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Александр Кадетов

1

Покупайте новую книгу "Reduce. Сотрудники не важны".

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Костянтин Черних

0

«Треть сотрудников уволилась? Ну извините!», — написал Джейсон Фрид.

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Alex Shapovalov

Костянтин
0

Вы ж понимаете что теперь жёстко стал вопрос разнообразия в компании? Так как теперь все опять белые мужики

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Raimond Vladimirov

Alex
0

Смешно если ушли все белые мужики, а остальные как раз нормально относятся.

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Небольшой жёлтый робот

0

Порвались, жаль

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Artemy

0

Интересно! Бейзкемп, несколько дюжин человек - а столько новостей!

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