Но проблемой может стать нехватка жилья и плохое транспортное сообщение.

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Правительство Ирландии представило план по возрождению сельской экономики под названием «Наше сельское будущее», пишет CNBC.

Цель — побудить ирландцев оставаться в пригородных районах или переезжать в них. Как отмечает издание, миграция из сельской местности в города — давняя проблема для Ирландии.

По плану местные власти получат деньги на переоборудование пустующих площадей в сельской местности в удалённые рабочие центры. Всего правительство хочет создать более 400 помещений для работы на удалёнке по всей стране.

Менеджер коворкинга RDI Hub Рейдин О’Коннор считает, что правительство должно сосредоточиться не только на условиях работы, а ещё на том, как интегрировать в местные сообщества работников на удалёнке.

По словам основателя коворкинга Ludgate Hub Грейнн О’Кифф, сделать любой город подходящим для удалёнки помогут инвестиции в инфраструктуру — широкополосную связь и поиск помещений.