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Карьера
Евгения Евсеева

Ирландия создаст в сельской местности 400 центров для удалёнки, чтобы вернуть в деревни переехавших горожан Статьи редакции

Но проблемой может стать нехватка жилья и плохое транспортное сообщение.

68 68 комментариев
1559 просмотров

Правительство Ирландии представило план по возрождению сельской экономики под названием «Наше сельское будущее», пишет CNBC.

Цель — побудить ирландцев оставаться в пригородных районах или переезжать в них. Как отмечает издание, миграция из сельской местности в города — давняя проблема для Ирландии.

По плану местные власти получат деньги на переоборудование пустующих площадей в сельской местности в удалённые рабочие центры. Всего правительство хочет создать более 400 помещений для работы на удалёнке по всей стране.

Менеджер коворкинга RDI Hub Рейдин О’Коннор считает, что правительство должно сосредоточиться не только на условиях работы, а ещё на том, как интегрировать в местные сообщества работников на удалёнке.

По словам основателя коворкинга Ludgate Hub Грейнн О’Кифф, сделать любой город подходящим для удалёнки помогут инвестиции в инфраструктуру — широкополосную связь и поиск помещений.

Одна из ключевых проблем развития любого региона Ирландии — жильё, отмечает издание. Как пишет CNBC, нехватка жилья была актуальной проблемой и до пандемии, но затем обострилась из-за прекращения строек. Ещё одна сложность — транспортное сообщение между сельскими и более крупными городами.

#новость #ирландия

68 68 комментариев
11
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Боря Пончиков

20

Готов вернуться в деревню в Ирландии, хоть я из неё и не уезжал

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Igor Filippov

Боря
2

Вперед! http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/Stamp%200

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Mavlet Yulmukhametov

Igor
1

Если я буду зарабатывать 50000 евро в год, то мне эта Ирландия нафиг нужна не будет, я и тут неплохо поживу))

Ответить

Боря Пончиков

Igor
0

Ссыль битая

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Сергей Щукин

7

Это просто охренительная идея для таких огромных стран как мы - и, если б наши так сделали - я бы уже завтра начал собирать вещи и уехал бы из Мск

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Дмитрий Лукиенко

Сергей
13

Куда бы ты уехал от кино, театров, доставок, современных больниц, вузов...но главное, хороших денег. Уездун

Ответить

Сергей Щукин

Дмитрий
16

В кино смотреть нечего уже десятки лет, в большинстве театров тоже пошлятина, либо классика, которую я уже по три раза смотрел (в разные годы/этапы жизни). Доставкой не пользуюсь. МГУ закончил лет 15 назад. Деньги получаю, работая на удалёнке (в этом же суть статьи)

Ещё вопросы?

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DmitriyB

Дмитрий
5

Почему нет, если будут платить также например. Работать в деревенском офисе(коворкинге) на 50-100 человек с видом на горы или озеро. Никакого шума машин, хорошая экология.  Крупный город в пределах 50-150км, со всем необходимым(больница, аэропорт, крупные торговые центры и т.д.). До города скоростной поезд. 

Ответить

Alexey Ivanov

DmitriyB
1

В теории все так. На практике вы столкнетесь с местным населением, пьющим и настроенным не всегда дружелюбно. С плохим сервисом, с хреновыми дорогами. С больницами провинциальными (а частные не везде есть), с хреновым общественным транспротом. Отсутствием кафе ресторанов и так далее по всем пунктам.

Ответить

Сергей Щукин

DmitriyB
0

У чувака что-то личное, судя по тону коммента))

Ответить

Mike Espoo

Дмитрий
3

 Кроме последнего, кому они нафиг нужны.
Вы думаете в Мск переезжают из-за театров, вузов, доставок, кино и прочего?
Этого добра хватает и в городах миллиониках. Все банально едут из-за зп, которая в 5-10 раз больше в Мск.

Ответить

Alexey Ivanov

Mike
1

Смешной довод, по вашему в мск живут только люди, которые здесь зарабатывают?

Ответить

Alexey Akimychev

Mike
0

Все банально едут из-за зп, которая в 5-10 раз больше в Мск.

Но получают максимум раза в три больше. 

Ответить

Mike Espoo

Alexey
1

 Реальные примеры знакомых говорят именно о 5-10.

P.S.:
 Вы наверное из Южно-Сахалинска... или Тюмени.
В моем городе миллионике реальная средняя зп 16-19 на руки, с неоплачиваемыми переработками.

Ответить

Поджог Сараев

Сергей
3

если б наши так сделали - я бы уже завтра начал собирать вещи и уехал бы из Мск

Как будто за МКАДом невозможно организовать широкополосный интернет и отдельную комнату для работы.

Ответить

Сергей Щукин

Поджог
2

Можно конечно. У меня нет проблем уехать лично хоть куда (что я и делаю периодически)

Мне нравится идея освоения пустых пространств на уровне госполитики - С = СИСТЕМНОСТЬ

Я бы поддержал

Ответить

Антон Штадлер

Сергей
2

Так себе идея. В итоге получается в лучшем случае субурбия.
При такой плотности населения невозможно организовать качественную инфраструктуру. Ее просто нерентабельно поддерживать.
Если проблему с шпд можно решить мобильной связью, то все остальное - это слишком дорого.

Ответить

Сергей Щукин

Антон
1

'Дорого' для РАЗВИТИЯ страны на десятилетия - это как?

Я либеральную экономическую модель, которая, в сути своей сводится к мысли "на государстве нужно зарабатывать" не приемлю в принципе.

В космос Гагарина отправить тоже не дёшево было

Ответить

Антон Штадлер

Сергей
0

Ну вот так)
Съезди в США, лучше в Канаду. А ведь там ещё не совсем деревни, да и денег у них сильно бодьше
Там вся инфраструктура размазана на огромную площадь, поэтому нет магазинов в шаговой доступности, парков, дороги хуже в среднем и т.д. в отличии от европейской континентальной застройки.
Простой пример с тем же интернетом:
для того, чтобы подключить к оптике всю 13-миллионную Москву, надо подключить порядка 40К зданий
Для того, чтобы к интернету подключить хотя бы половину 3-миллионного Торонто, надо подключить 400К домов.

Ответить

Влад Алексеев

Антон
0

Илон Маск придёт порядко наведёт, всех к спутниковому интернету подключит. Живи где хочеш.

Ответить

Антон

Влад
0

Ага, а Амазон решит проблему с магазинами, Нетфликс с театрами, телемедицина с докторами)

Ответить

Сергей Щукин

Антон
–1

Я не собираюсь и не призываю копировать убогие решения, разработанные и воплощённые почти 100 лет назад (если не больше)

Аргумент 'смотри, у них там не получилось' - это вообще не аргумент

Ответить

Антон

Сергей
0

Т.е. ты из тех, кто любит на своих шишках учиться, а не извлекать выводы из чужих ошибок?)

Ответить

Сергей

Антон
0

Я из тех, кто как раз извлекает выводы из всех ошибок - и делает ЛУЧШЕ

Так понятнее стало? Или есть ещё ярлычок, чтобы навесить?

Ответить

Антон

Сергей
0

Судя по твоим постам, ты предлагаешь ерунду, которую мир уже проходил. И хочешь эту ерунду плодить в РФ. Тут и без тебя есть армия чиновников с булыжником вместо головы, оставь им эту работу)

Ответить

Небесный лолипоп

Сергей
1

Лучше бы кафешек построили! Вот как сейчас! Вместо космоса)

Ответить

Сергей Щукин

Небесный
0

Ага! Есть ещё вариант "давайте раздадим детям и пенсионерам" 😉

Ответить

Mavlet Yulmukhametov

Поджог
2

Ну вообще на самом деле проблема. Чисто мои наблюдения.

Челябинская область, Кизильский район. В моей родной деревне обещали провести интернет в 2009, начали проводить в 2013, закончили тянуть оптику ( 40 Км, без серверных просто оптику) в 2017, начали подключать в 2019. Итог: В деревню заходит оптика, а дальше по радио. Через буллеты еле живые 20Мб/с в безветренную погоду.  

Башкирия, Сибай. В городе 3 провайдера, но именно по городу местами скорость не выше 5Мб/с по проводам, че там в деревнях даже не представляю.

Псковская область. Деревни в более чем 5 Км от крупных городов типа Пскова, Великих Лук... по несколько дней в месяц даже без электричества сидят, ни то что интернета.

Ответить

Влад Алексеев

Mavlet
0

Илон Маск придёт порядок наведёт. Спутники уже висят, всем интернет раздадут.

Ответить

SansNom

Mavlet
0

А в Башкирии в пригородах Уфы конкурирует Ростелеком и Уфанет за частные дома. Параллельно ставят новые столбы каждый под свою линию. Скорость 90-100МБс в оба направления стабильно в частном доме стабильно. Пинг 3мс

Ответить

Mavlet

SansNom
0

Давно не был в Уфе и не знаю что там сейчас, хотя там уже в 2013 нормальный инет был. Поэтому и написал про Сибай про который знаю точно.

Ответить

Денис Демидов

Сергей
0

В Тай бы уехали?

Ответить

Сергей Щукин

Денис
8

Не, на АлТай

Ответить

Денис Демидов

Сергей
2

На Камчатку рекомендую.

Ответить

Сергей Щукин

Денис
1

Тоже про неё думал, но не рифмовалась с Таем ;)

И про Алтай я серьёзно размышляю уже пару лет - вплоть до просмотра недвижимости.. мне там места волшебные очень интересны..

Ответить

Yuri Istomin

Сергей
1

В регионах проблема с инфраструктурой, начиная от дорог и заканчивая месяцем без горячей воды летом.
Уровень сервиса и культуры тоже на порядок ниже.

Ответить

Mike Espoo

Yuri
0

 Ой, да ладно вам придумывать...
Кроме Мск ведь больше нигде нет дорог и горячей воды летом, ну что за бред.

Ответить

Любопытный уж

Сергей
0

Так езжайте в Иннополис, таунхаусы там недорого стоят, есть 5G и т.п.

Ответить

Сергей Щукин

Любопытный
1

Я уже ответил ниже. Нет проблем уехать лично. Я этим и занимаюсь летом.

Но мне нравится идея СИСТЕМНОГО развития наших пустых пространств. И именно её я бы поддержал.

Ответить

Иван Иванов

Сергей
0

Вам красная поляна не нравится?

Ответить

Сергей Щукин

Иван
0

Я туда лечу через пару недель. Но мой пост не об этом. Люди, вы разучились понимать смыслы в текстах, что ли? Мне, может, ролик в тиктоке запилить? 😆

Ответить

Антон Штадлер

6

Честно говоря, там непонятно где город начинается, а где кончается деревня. Одни и те же здания в 1-2 этажа.

Ответить

Посторонний браслет

Антон
0

Если удаленка будет все больше и больше распространена, то понятие города и вовсе пропадет. Другое дело, что мы все ближе к заседению всей планеты, а это перенаселению ведет.

Ответить

Антон Штадлер

Посторонний
0

Ну как пропадет?) Юнит-экономика вообще не предполагает жизнь в деревне, например. Все эти доставки, шеринги, сервисы в широком смысле слова держатся на плотности населения. Иначе бы они стоили дорого и мало кому нужны были. Опять-таки поддержка инфраструктуры выгоднее при большей плотности населения.

Ответить

Харухи

–1

 миграция из сельской местности в города — давняя проблема для Ирландии.

Да не только ирландии. У нас достаточно от города отъехать и сердце кровью обливается от запустения. Нет чтобы поднимать деревни, рожать десяток русских деток, все прутся в города. 

Ответить

Vladimir Kudryavcev

Харухи
6

Вот сволочи, не хотят жить в нищете среди поехавших алкоголиков и наркоманов без какого либо будущего для себя и детей. Могли бы и пожертвовать своей жизнью.

Ответить

Pavel Voronkov

Харухи
1

В студию на 20 кв.м, вместо дома на 100кв.м.

Ответить

Vitaliy Sitnikov

Pavel
1

нахер всрался этот дом на 100 метров в степи 

Ответить

Pavel Voronkov

Vitaliy
0

Не обязательно в степи, можно где-то на болотах в 40 км. от города.

Ответить

Vitaliy Sitnikov

Pavel
0

не лучше, до цивилизации как на оленях

Ответить

Ника Ткачёва

2

Раньше же из сел уезжали потому что работы и денег не было, все перлись в столицу. А сейчас работай себе удаленно, а потом иди на веранду кофе пей и по полям гуляй. Сейчас от переезда в деревню меня сдерживает отсутствие хорошего интернета, магазинов и инфраструктуры, а в деревнях где это есть - дома от 300к долларов 
😂🥲

Ответить

Dima Kalinov

Ника
0

За $300к - это коттеджи для огромной семьи на Новой Риге на берегу озера.
Карелия, Краснодар, Алтай раз в 5 дешевле. Инет и магазины есть.

Ответить

Pavel Voronkov

Dima
0

Не могу сказать, что 20 млн это огромный коттедж у озера, если все делать современно и хорошо, это участок 10 соток в 20км и дом 150-180 кв.м.

Ответить

Dima Kalinov

Pavel
0

Речь про деревню, а не ближайший пригород, куда на МЦД можно доехать.
Открываем Цианьвито - Руза, Красновидово. Дома по 200-300 метров рядом с озером и участками по 15-20 соток. Цена сильно меньше 20 млн.

Ответить

Pavel Voronkov

Dima
0

Там в 90% случаев, такие 200-300 кв.м., что и за даром не нужны.

Ответить

Антон Штадлер

Dima
0

Ты не путай гетто-пригород Краснодара, по сути субурбию, с каким-нибудь хутором в Краснодарском крае :) В статье речь про "чисто поле" и обособленные поселения, не пригороды крупных городов

Ответить

Dima Kalinov

Антон
0

Я даже в разрезе Краснодара. В поле дома в деревнях и за 30 тыс руб купить можно

Ответить

Антон Штадлер

Dima
0

И что ты с ним в поле делать будешь?) Газа нет, водопровода нет, интернета стабильного нет, даже электричество отрубают для профилактики летом, как воду в городе. А зимой, если что, то люди могут сутки сидеть без электроэнергии.

Ответить

Mavlet Yulmukhametov

Ника
0

Ну $300K , это вы немного перегнули. Я сейчас ищу себе место где осяду. Можно вполне найти себе хороший домик за 4-5 млн рублей даже в поселках городского типа. А за $300K можно в Пскове купить дом на берегу Псковы почти в центре города, с офигенным видом на парк.

Ответить

tamerlan seitov

Mavlet
0

Как говорит мой друг: псков город шлюх и военных. :)

Ответить

Mavlet

tamerlan
0

Блин, а ведь я совсем не военный...)))
На самом деле ваш друг в чем-то прав, хотя до главной проститутошной России - Питера, Пскову еще далеко. Правда тут есть еще 2 вида населения - пенсионеры, приехавшие в тишине и спокойствии встретить старость, и те кому дорого или не комфортно жить в Питере, но нужно быть рядом по работе.

Ответить

Влад Алексеев

1

о какой ирландии речь? о той что независимая или о той что захвачена?

Ответить

Mavlet Yulmukhametov

Влад
0

Зачёт!)))

Ответить

Михаил Синицын

1

Где купить горячий тур?)

Ответить

KSA

0

Все откажутся от общественного транспорта, обилия кафе, ресторанов, концертных залов и поедут в пердь. Да-да!

Ответить

tamerlan seitov

KSA
0

Крутил я этот комфорт(кроме доставки шавухи), мне в селе хорошо.

Ответить

KSA

tamerlan
0

Вы уже в селе, эта инициатива для горожан

Ответить

tamerlan seitov

KSA
0

Городскому человеку не понять, я думаю.

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