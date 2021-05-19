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Ruslan Ibragimov

«Яндекс» нашёл нового финансового директора — им станет бывший топ-менеджер X5 Group Статьи редакции

Компания объявила о новых назначениях.

  • Финансовым директором «Яндекса» станет Светлана Демяшкевич, которая до этого четыре года занимала аналогичную должность в X5 Group (управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик»), рассказали vc.ru в компании.
  • До прихода в X5 она работала в «Альфа-банке», в том числе возглавляла службу финансового контроля, отчётности по МСФО, была директором по связям с инвесторами и впоследствии заместителем финансового директора.
  • Вице-президент по корпоративному развитию «Яндекса» Вадим Марчук переходит на должность операционного директора. Топ-менеджер присоединился к компании в 2016 году, а до этого работал в «Сбербанк CIB» и J.P. Morgan. Он участвовал в принятии стратегических решений и сделках компании, привлечении капитала и корпоративной реструктуризации, добавили в «Яндексе».
  • Должность вице-президента по корпоративному развитию займёт Павел Власов, возглавлявший корпоративный департамент Avito. Его руководителем будет Марчук.
  • Демяшкевич и Марчук будут напрямую подчиняться управляющему директору группы «Яндекса» Тиграну Худавердяну. Новые назначения вступят в силу 1 июня 2021 года.
  • Финансовый и операционный директор «Яндекса» Грег Абовский покинул компанию 30 апреля, решив продолжить карьеру в другой компании за рубежом.

#яндекс #новость

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Материал дополнен редакцией
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Евгений Дроздов

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Да пофиг. Яндекс - корпорация зла... Уже на одном уровне с мэйлом и косперскими

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Alex Black

Евгений
2

Любая корпорация становится в итоге злом 🤷‍♂️

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KINCH

Alex
1

Это верно, поэтому с ней надо бороться, только так можно хоть как-то коррелировать её действия. Нельзя допускать победы зла, нельзя допускать победы не свободы! (с)

Вот вам:
С Я.Диска нельзя ничего скачать, либо ограничивает скачивание на уровне 200кб, либо просит оформить подписку. Яндекс совсем скатился :(

ГуглДиск рулит.

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Евгений Дроздов

KINCH
1

А то, что Диск входит в Плюс, но там теперь 5 слоев рекламы + ваши файлы не совсем ваши?

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KINCH

Евгений
1

Именно, Яндекс — просто монополист и угнетатель. Там ничего от нормального Яндекса не осталось. Я уже минимизировал работу с Яндексом:
- Отказался от Я.Музыки
- Отказался от подписки Кинопоиска
- Отказался от Я.Диска

Хотел бы отказаться и от Я.Такси, но пока их слишком много.

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Евгений Дроздов

KINCH
1

Прости нас Илюша, они все проеб@ли.
Волож, проснись, Тигран обосрался.

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Евгений Дроздов

Alex
0

Возможно. Но Яндекс скатился до этого уровня как-то очень быстро и радостно.
Я бы еще понял, если бы они дивиденды платили и как-то делились своей прибылью, но нет.

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Стеклянный блик

Евгений
1

Да нет. Уже значительно впереди. Яндекс - Империя, а Касперский или Майл это так.. Джабба Хатт )

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Евгений Дроздов

Стеклянный
0

Касперские - еб@ные уроды... Закон об установке ПО породила эта овца (она у Царя попросила поддержки для IT отрасли, ну отрасль и «поддержали»)... И еще много дерьма у нас от Касперских - они прям реально ЗЛО.

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Alex Black

Евгений
1

Сам Касперский похоже уже ничего не делает, только путешествует, судя по его Инсте.

10 лет назад я пересел на macOS, с тех пор про антивирусы ничего не читал. Как там эта отрасль, ещё жива?

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Евгений Дроздов

Alex
0

А у вас на MacOS еще не стоит Каспер? Немедленно скачайте :)
Там эту срань (Касперского) в Штатах в шпионаже обвинили (краже данных) и закрыли для них рынки Америки и некоторых других стран. Вот теперь надо как-то выпавшие доходы отбивать.

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Valeryi Ozarnichuk

4

А финансовый директор в банке, продуктовом магазине и ИТ-компании занимается одним и тем же что ли?

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Ограниченный Илья

Valeryi
4

Да. Занимается переходом из одной компании в другую с повышением.

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BearStrikesBack

Ограниченный
3
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Alex Black

Ограниченный
0

... с повышением дивидендных отчислений, видимо 🤔

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Артем Бондарев

Valeryi
0

В целом да. Как и везде, наверное, круто, когда финдир разбирается в секторе в котором работает. Но функционал может немного меняется в плане зрелости компании: где-то больше работы с банками, где-то с инвесторами, где-то больше в построении финансовой инфраструктуры итд.

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Lucky Lucianoo

1

я считаю что человек не может быть финансовым директорром и там и там. и там , он может быть только там эффективен , где действительно компетентен...

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Евгений Дроздов

Lucky
0

Чубайс...

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Д Хб

0

На оДНОм?

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Alex Black

0

Фото фстудию! 👱🏻‍♀️

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