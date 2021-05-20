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Евгения Евсеева

Сооснователь китайской ByteDance Чжан Имин покинет пост гендиректора компании Статьи редакции

Новым директором станет сооснователь компании Лян Жубо.

  • Чжан Имин покинет пост к концу 2021 года. Он останется председателем совета директоров и сфокусируется на долгосрочной стратегии компании, корпоративной культуре и социальной ответственности.
  • Новым директором ByteDance станет сооснователь компании Лян Жубо. В сообщении Чжан Имин заверил, что будет работать бок о бок с ним в течение шести месяцев, чтобы обеспечить наиболее мягкую смену руководства.
  • «Честно говоря, мне не хватает некоторых навыков, необходимых идеальному менеджеру. Меня больше интересует анализ организационных и рыночных принципов и использование их для сокращения управленческой работы, а не фактическое управление людьми», — объяснил своё решение Чжан Имин.
  • ByteDance основана в 2012 году. Штаб-квартира находится в Пекине, при этом сама компания зарегистрирована на Каймановых островах. Также у компании есть офисы в 126 городах мира.
  • Кроме TikTok и Douyin компания владеет платформой для обмена видео Xigua, а также новостными агрегаторами Toutiao и BaBу и социальной сетью Helo.
Чжан Имин mychinaexpert

#новость #bytedance

889 просмотров
7 7 комментариев
6
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7 комментариев
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One Geek

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Как-то много в последнее время новостей из мира корпораций из Китая. Похоже на новую стратегию компартии по контролю всего. Китайский путь развития, только приведет ли это к росту? Вот и посмотрим, насколько правы Асемоглу и Робинсон по поводу влияния инклюзивных институтов на рост экономики.

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Георгий Михнов

1

Такие имена не запоминаются 😄

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Vladislav S

Георгий
2

другое дело Георгий Михнов, любого китайца разбуди ночью, и он такой : Ги-о-ли-ги Ми-ху-но-фу

Ответить

Sergo Markus

Георгий
2

То ли дело Азамат Айталиев

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Raimond Vladimirov

1

Видно, что-то не то сказал, про кого-то не того.

Ответить

Небольшой жёлтый робот

0

Ну и ну! Минус риска мис, байтпляска показать нефритовый стержень

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Almas Zhaxybayev

0

Компартия заставила, не сомневаюсь в этом

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