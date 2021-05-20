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Сооснователь китайской ByteDance Чжан Имин покинет пост гендиректора компании Статьи редакции
Новым директором станет сооснователь компании Лян Жубо.
- Чжан Имин покинет пост к концу 2021 года. Он останется председателем совета директоров и сфокусируется на долгосрочной стратегии компании, корпоративной культуре и социальной ответственности.
- Новым директором ByteDance станет сооснователь компании Лян Жубо. В сообщении Чжан Имин заверил, что будет работать бок о бок с ним в течение шести месяцев, чтобы обеспечить наиболее мягкую смену руководства.
- «Честно говоря, мне не хватает некоторых навыков, необходимых идеальному менеджеру. Меня больше интересует анализ организационных и рыночных принципов и использование их для сокращения управленческой работы, а не фактическое управление людьми», — объяснил своё решение Чжан Имин.
- ByteDance основана в 2012 году. Штаб-квартира находится в Пекине, при этом сама компания зарегистрирована на Каймановых островах. Также у компании есть офисы в 126 городах мира.
- Кроме TikTok и Douyin компания владеет платформой для обмена видео Xigua, а также новостными агрегаторами Toutiao и BaBу и социальной сетью Helo.
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0
7 комментариев
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2
Как-то много в последнее время новостей из мира корпораций из Китая. Похоже на новую стратегию компартии по контролю всего. Китайский путь развития, только приведет ли это к росту? Вот и посмотрим, насколько правы Асемоглу и Робинсон по поводу влияния инклюзивных институтов на рост экономики.
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1
Такие имена не запоминаются 😄
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2
другое дело Георгий Михнов, любого китайца разбуди ночью, и он такой : Ги-о-ли-ги Ми-ху-но-фу
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