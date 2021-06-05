Сотрудники Apple выступают против возвращения в офис с удалённой работы — The Verge Статьи редакции
Ранее компания попросила работников вернуться в офис на три дня в неделю.
Около 80 сотрудников Apple составили письмо, в котором обратились к руководству с просьбой самостоятельно определять формат работы, сообщает The Verge. По словам авторов письма, решение компании побудило некоторых из них уволиться.
Письмо составили через два дня после того, как гендиректор Apple Тим Кук попросил сотрудников вернуться в офис на три дня в неделю. Там работники отметили, что теперь «чувствуют, словно им приходится выбирать между семьями, хорошим самочувствием, способностью к лучшей работе и причастность к Apple».
Обращение разослали в конце рабочего дня 4 июня. В чате «Сторонники удаленной работы», где создавалось письмо, состоит около 2,8 тысяч человек.
Электронное письмо об изменениях в Apple разослали 2 июня. В нём Тим Кук отметил, что несмотря на видеозвонки, сотрудникам «не хватало друг друга», и попросил приходить в офис по понедельникам, вторникам и четвергам.
По данным The Verge, компания не поощряла работу из дома до 2020 года. В декабре 2020 года Кук сказал сотрудникам, что они могут вернуться в офис в июне. Издание называет позицию Apple «по-прежнему консервативной по сравнению с другими технологическими гигантами».
Я против офисной работы. Прекрасно год проработали из дома. Это пожалуй лучшее, что можно вынести из пандемии.
Работал в Apple в 2011–2017 годах.
Нахождение на рабочем месте никогда никем не учитывалось и никак не форсилось. В ежегодном performance review факт нахождения или остуствия в офисе не упоминался никак.
За исключением совещаний, где нужно было присутствовать лично, никого не волновало, где и как ты работаешь.
Другое дело, что при работе в команде 80+% коммуникаций нигде не фиксируются — и, физически отсутствуя в офисе, ты просто потеряешь большую часть информации, необходимую для работы.
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