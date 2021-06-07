«Сбер» позволит сотрудникам уходить в неоплачиваемый отпуск на год Статьи редакции
Также сотрудники смогут работать удалённо из любого региона России до трёх месяцев в год.
- «Сбер» принял новые условия работы, чтобы сохранить ценных сотрудников, сообщают в компании.
- Долгосрочный неоплачиваемый отпуск (саббатикал) может длиться от одного до 12 месяцев, прервать его можно в любой момент. Это время сотрудники могут потратить на обучение, запуск стартапа, научную работу или отдых, говорят в компании. За сотрудником обещают сохранить должность.
- Также сотрудники «Сбера» смогут работать удалённо из любого региона России до трёх месяцев в год, сохраняя корпоративные льготы, в том числе дополнительное медицинское страхование.
- В компании говорят, что используют три формата работы: из офиса, удалённая и смешанная, когда часть сотрудников — в офисе, часть — дистанционно.
- «Саббатикал становится новым трендом — наша жизнь не состоит на 100% из работы, поэтому иногда важно сделать паузу и попробовать что-то новое — на что раньше не хватало времени. А после отпуска сотрудник сможет приступить с новыми силами к работе», — пояснила старший вице-президент, руководитель блока HR Сбербанка Наталья Дудина.
Почему только на год? Вроде сотрудникам СБ больше надо...
Срок в СИЗО засчитают, потом еще за хорошее поведение скинут, или там под президентскую амнистию попадет)
Высокие зарплаты? У обычных разработчиков или тех, кто повыше? Просто сколько вакансий видел, всё +- по рынку
Ну я видел вакансии от всяких сбер звуков, например, senior android dev - 300к. Не стоит оно того)
Ахаххахахаххаахх так и вижу как тимлид перед важным релизом пишет в тимсе лично Грефу про САББАТИКАЛ
Садовый хот-дог
Да вот я рад был бы пол года поработать, сказать - парни давайте без меня еб**сь, вернуться через пол года и сказать: ну че го дальше, я тут отдохнул, всрал бабос весь, втыкайте меня назад за ту же зп.
Но чувствую что это так не работает, не в больших компаниях не в маленьких. Нельзя менять сотрудников как перчатки, процессам всем жопа наступит, каждый раз новый чел.
скорее всего ты должен об этом сказать минимум за пол года, плюс найти кто тебя будет в это время заменять(из другого отдела или нанять) + ввести в курс дела, а уже потом идти в свой отпуск, плюсы есть в том, что по выходу появится 2 специалиста в компании, а она большая и пристроить можно обоих. кароч все как обычно упирается в детали
Так есть же декретные должности. Там тоже сотрудник приходит на оговорённый срок.
Саббатикал... Мерзкое какое-то слово. В сбере совсем по-русски разучились.
А какой синоним есть в русском языке?
Длительные каникулы, творческий отпуск. Ну, на худой конец - СберОтпуск.
субботикал? субогодник?
Идейно не понимаю для кого это и зачем!?
В моей команде есть квартальные цели и обязательства, а я взял "творческий отпуск" на 9 месяцев. И что!? Кто это будет закрывать, что делать? Команда же не выполнит ничего и развалится(
"Нипанятна" в корне как это применить
Ну это не обычный отпуск. И берут его обычно проработав достаточно лет на одного работодателя. К примеру я брал "творческий отпуск" на 8 месяцев после 9 лет работы на одну компанию - решил сменить чуть сферу, поработать на стартап в США и поучится. Предупредил за 4 месяца, проверил все процессы и ушел. Это такая попытка борьби с выгоранием и когда вроде как и уволится охота, но и компания нравится .
p.s. Правда обратно я не вернулся, т.к. понял, что работу надо было менять еще года 4 до этого ;-)
могут потратить на обучение, запуск стартапа, научную работу или отдых, говорят в компании
Запускаешь такой стартап, открываешь юр лицо, или ИП, а потом оказывается что ты уже нарушил трудовой договор и тебя увольняют. В Сбере и во всех его дочках нельзя быть нигде по совместительству, ни ИП, ни учредителем. И неважно, ты менеджер, разработчик или аналитик. Сужу по опыту друзей, которые работают в Сбере и в его дочках
Попробуйте устроиться, служба безопасности не пропустит :) Я тоже не верил, но это никого не волнует. Тут уже большая компания диктует свои условия
Ну и новость...
Из неоплачиваемого отпуска сделали такое событие как будто это оплачиваемый
Я не всегда понимаю, чем их долгосрочный отпуск периодически отличается от их работы?!
Как не прискорбно, но есть и плюсы от эпидемии Ковида. Кто мы мог подумать до пандемии, что крупные корпорации будут вводить варианты с удалённой работой, отпусками и т.д.
Мое первое место работы предполагало маркетинг решений по удалённой работе в 2000ых - мы предлагали внедрение такой услуги для клиентов. Основные проблемы в продаже были при вопросе клиента "Ну, а сами-то вы удаленку используете, или всегда в офисе?"
Нет, не использовали и не верили сами. Наверное, поэтому и плохо продавалось )
После пандемии и сейчас не верю в продуктивную работу на удаленке.
А как часто его брать можно? В стаж идет?
А то поработал месяц, ушел, пришел ещё месяц поработал, ушел
А в чем сакральный смысл ограничивать удаленку только территорией РФ? Или это закидоны Минтруда?
Непонятно, сотрудника увольняют и в случае возвращения заново нанимают? Если так, то нет никакой гарантии что вернут )
О, новый тренд: привязать раба уже не к стране, а к региону.
а какая вообще цель неоплачиваемого отпуска на год?
Если доход менеджера такой, что у него решен вопрос с жильем, то это крутая тема.
Правда, проблема в том, что за год менеджер может пересмотреть взгляды на жизнь и карьеру )
Просто изначально эта тема пришла из консалтинга, где такие риски меньше )
Ещё бы, когда у тебя сотрудников в 3 раза больше, чем может вообще понадобиться.
У гос. служащих предельный срок отпуска за свой счёт по закону 1 год. Но вести предпринимательскую деятельность нельзя по закону, стартап не открыть, зачем тот год нужен)))
Российские зарплаты настолько высокие, что можно и не работать по 12 месяцев. Наверное, целый год в солнечной Андалусии проведут
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