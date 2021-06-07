Карьера
Маша Цепелева

«Сбер» позволит сотрудникам уходить в неоплачиваемый отпуск на год Статьи редакции

Также сотрудники смогут работать удалённо из любого региона России до трёх месяцев в год.

  • «Сбер» принял новые условия работы, чтобы сохранить ценных сотрудников, сообщают в компании.
  • Долгосрочный неоплачиваемый отпуск (саббатикал) может длиться от одного до 12 месяцев, прервать его можно в любой момент. Это время сотрудники могут потратить на обучение, запуск стартапа, научную работу или отдых, говорят в компании. За сотрудником обещают сохранить должность.
  • Также сотрудники «Сбера» смогут работать удалённо из любого региона России до трёх месяцев в год, сохраняя корпоративные льготы, в том числе дополнительное медицинское страхование.
  • В компании говорят, что используют три формата работы: из офиса, удалённая и смешанная, когда часть сотрудников — в офисе, часть — дистанционно.
  • «Саббатикал становится новым трендом — наша жизнь не состоит на 100% из работы, поэтому иногда важно сделать паузу и попробовать что-то новое — на что раньше не хватало времени. А после отпуска сотрудник сможет приступить с новыми силами к работе», — пояснила старший вице-президент, руководитель блока HR Сбербанка Наталья Дудина.

#новость #сбер

4157 просмотров
69 69 комментариев
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69 комментариев
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Евгений Кузовкин

22

Почему только на год? Вроде сотрудникам СБ больше надо...

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Dmitry Kiselev

Евгений
4

Срок в СИЗО засчитают, потом еще за хорошее поведение скинут, или там под президентскую амнистию попадет)

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Alex Cox

Евгений
3

Если без шуток, то это больше на айти расчитано, у сбера с кадрами там проблемы, даже зарплаты высокие не спасают. Обычные клерки скорей всего вообще в пролете.

Ответить

Евгений Кузовкин

Alex
0

Высокие зарплаты? У обычных разработчиков или тех, кто повыше? Просто сколько вакансий видел, всё +- по рынку

Ответить

Haptob

Евгений
0

У тех, кто уже в сбере больше года - меньше рынка
P.S. мимотригода в сбере

Ответить

H Jenkins

Haptob
0

Зато когда хантят будь здоров предлагают. Или это чисто сбер, не сбертех (или как его там)?

Ответить

Евгений Кузовкин

H
1

Ну я видел вакансии от всяких сбер звуков, например, senior android dev - 300к. Не стоит оно того)

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H Jenkins

Евгений
0

Вакансии это одно, а когда они сами стучатся конкретному специалисту это другое.

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А. С.

Alex
0
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Аркадий Алексеевич

14

Ахаххахахаххаахх так и вижу как тимлид перед важным релизом пишет в тимсе лично Грефу про САББАТИКАЛ

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Садовый хот-дог

12

позволит
в неоплачиваемый

Они там че совсем ебобо?

Если должность закрепляют, то закрыть это нужно другим сотрудником, а через год че, возвращаешься а того на помойку? Как это вообще должно работать? Или им пох, ну был 1 тим лид, стало 2, ушло 2, стало 4 и тд

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Alex Cox

Садовый
3

В IT сбере синьор уже важный сотрудник, а его заменить можно. Да и текучка у них приличная + нехватка людей, поэтому хайрят постоянно и много, не жалея денег, даже если какие-то отделы укомплектованы.

Возможность на самом деле крутая для кого-нибудь, если бы не пандемия.

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Садовый хот-дог

Alex
7

Да вот я рад был бы пол года поработать, сказать - парни давайте без меня еб**сь, вернуться через пол года и сказать: ну че го дальше, я тут отдохнул, всрал бабос весь, втыкайте меня назад за ту же зп.

Но чувствую что это так не работает, не в больших компаниях не в маленьких. Нельзя менять сотрудников как перчатки, процессам всем жопа наступит, каждый раз новый чел.

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Bender Rodriguez

Садовый
1

скорее всего ты должен об этом сказать минимум за пол года, плюс найти кто тебя будет в это время заменять(из другого отдела или нанять) + ввести в курс дела, а уже потом идти в свой отпуск, плюсы есть в том, что по выходу появится 2 специалиста в компании, а она большая и пристроить можно обоих. кароч все как обычно упирается в детали

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Mr. Z

Bender
0

Не знаю, как в Сбере, я предупреждал за год почти, что след. год буду на Мальдивах (нет), а дальше уже головняк партнера был. За месяц ко мне приставили чела дела передавать плавно.

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Sergey Vlasov

Садовый
0

Так есть же декретные должности. Там тоже сотрудник приходит на оговорённый срок.

Ответить

Роман Аванесов

4

Саббатикал... Мерзкое какое-то слово. В сбере совсем по-русски разучились.

Ответить

Dmitry Akulinin

Роман
2

А какой синоним есть в русском языке? 

Ответить

Роман Аванесов

Dmitry
21

Длительные каникулы, творческий отпуск. Ну, на худой конец - СберОтпуск.

Ответить

Садовый хот-дог

Роман
7

Длительный запой скорее всего, особенно после работы в сбере.

Ответить

Алексей Волосач

Роман
2

Академ.

Ответить

Ivan Susanin

Dmitry
1

не, лучше все-таки саббатикал))

Ответить

Fedor Bromen

Роман
0

субботикал? субогодник?

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Fedor
4

Шаббат

Ответить

Королев Максим

5

Идейно не понимаю для кого это и зачем!?

В моей команде есть квартальные цели и обязательства, а я взял "творческий отпуск" на 9 месяцев. И что!? Кто это будет закрывать, что делать? Команда же не выполнит ничего и развалится(
"Нипанятна" в корне как это применить

Ответить

Екатерина

Королев
1

ну у вас же не разваливается все из-за ухода сотрудника в декрет) 

Ответить

John Doe

Королев
0

Ну это не обычный отпуск. И берут его обычно проработав достаточно лет на одного работодателя. К примеру я брал "творческий отпуск" на 8 месяцев после 9 лет работы на одну компанию - решил сменить чуть сферу, поработать на стартап в США и поучится. Предупредил за 4 месяца, проверил все процессы и ушел. Это такая попытка борьби с выгоранием и когда вроде как и уволится охота, но и компания нравится .

p.s. Правда обратно я не вернулся, т.к. понял, что работу надо было менять еще  года 4 до этого ;-) 

Ответить

Алексей Волосач

4

Саббатикал

Зумеры изобрели академ

Ответить

Nekto Nikto

4

Товаг'ищи, все на саббатикал!

Ответить

Чит Чат

3

Приходишь, а твоего департамента уже нет

Ответить

Дмитрий Халидов

2

Если бы, в сбере работаю ...

Ответить

Mikhail Starov

2

Стартап? Это как с ngnix? 
А СБ разве не банит людей с ИП?

Ответить

Садых Садыхов

2

 могут потратить на обучение, запуск стартапа, научную работу или отдых, говорят в компании

Запускаешь такой стартап, открываешь юр лицо, или ИП, а потом оказывается что ты уже нарушил трудовой договор и тебя увольняют. В Сбере и во всех его дочках нельзя быть нигде по совместительству, ни ИП, ни учредителем. И неважно, ты менеджер, разработчик или аналитик. Сужу по опыту друзей, которые работают в Сбере и в его дочках

Ответить

Екатерина

Садых
0

Бред полный - все можно, главное не заниматься деятельностью, которая напрямую конфликтует с текущей. И то, формулировка расплывчатая, главное грамотно комплаенсу обьяснить чем ты занимаешься и коды оквэд у ИП иметь корректные, а не как обычно. 

Ответить

Садых Садыхов

Екатерина
0

Попробуйте устроиться, служба безопасности не пропустит :) Я тоже не верил, но это никого не волнует. Тут уже большая компания диктует свои условия

Ответить

Екатерина

Садых
0

Уже)) и проблемы были на уровне съездить оквэд один удалить из списка у ИП. А уж коллег с бизнесами типа общепит, салон красоты тем более никто не трогает)

Ответить

Haptob

Екатерина
0

Это зависит от того, насколько давно договор заключал. Мне кажется, что у тех, кто давно работает, это действительно есть в договоре

Ответить

Дмитрий Литвинчук

2

Ну и новость...
Из неоплачиваемого отпуска сделали такое событие как будто это оплачиваемый

Ответить

Маркетологов к стенке

0

Я не всегда понимаю, чем их долгосрочный отпуск периодически отличается от их работы?!

Ответить

Артем Бондарев

Маркетологов
1

На завод уже надо идти или как?

Ответить

Евгений Калимуллин

1

Как не прискорбно, но есть и плюсы от эпидемии Ковида. Кто мы мог подумать до пандемии, что крупные корпорации будут вводить варианты с удалённой работой, отпусками и т.д.

Ответить

Mr. Z

Евгений
1

Мое первое место работы предполагало маркетинг решений по удалённой работе в 2000ых - мы предлагали внедрение такой услуги для клиентов. Основные проблемы в продаже были при вопросе клиента "Ну, а сами-то вы удаленку используете, или всегда в офисе?" 
Нет, не использовали и не верили сами. Наверное, поэтому и плохо продавалось )
После пандемии и сейчас не верю в продуктивную работу на удаленке.

Ответить

Alex Cox

Евгений
0

Это не пандемия, а амбиции сбера по сектору айти, где они не могут набрать спецов.

Ответить

Игорь Протасов

1

А как часто его брать можно? В стаж идет? 
А то поработал месяц, ушел, пришел ещё месяц поработал, ушел

Ответить

Игорь

Игорь
1

По ТК в стаж включается не более 14 дней отпуска за свой счёт. Всё что выше в стаж не входит (ТК РФ).

Ответить

Игорь Протасов

Игорь
0

Спасибо, буду знать

Ответить

Александр Щербатов

1

Шикарно)))))) блин мне нравится

Ответить

Anton Lazovskiy

1

А в чем сакральный смысл ограничивать удаленку только территорией РФ? Или это закидоны Минтруда?

Ответить

Mr. Z

Anton
0

Скорее СБ - нельзя конф. данные трансгранично передавать.

Ответить

Anton Lazovskiy

Mr.
0

ШТА?)) VPN уже заблокировали?

Ответить

Mr. Z

Anton
0

Когда я работал на одну окологосструктуру, корпоративный ВПН работал только в пределах РФ.

Ответить

Никита Плюснин

1

Это для тех случаев, когда уволить по закону не могут?

Ответить

Sabit Sugirov

1

Непонятно, сотрудника увольняют и в случае возвращения заново нанимают? Если так, то нет никакой гарантии что вернут )

Ответить

Viktor Mann

1
Ответить

Sergey K

0

- Я в sabbatical
- Конечно, это ваше право. Иф ю ноу вот ай мин. 

Ответить

John Rickman

–5

О, новый тренд: привязать раба уже не к стране, а к региону.

Ответить

Artem Petrenkov

John
1

В каком месте тут привязка к региону?

Ответить

Elizaveta Vitushkina

0

а какая вообще цель неоплачиваемого отпуска на год?

Ответить

Bender Rodriguez

Elizaveta
0

попутешествовать, попробовать замутить стартап

Ответить

Mr. Z

Elizaveta
0

Отдых. Стартап. Подумать о жизни.

Ответить

Andrew Ivanov

0

Ну круто, что еще тут скажешь

Ответить

Mr. Z

0

Если доход менеджера такой, что у него решен вопрос с жильем, то это крутая тема.
Правда, проблема в том, что за год менеджер может пересмотреть взгляды на жизнь и карьеру ) 
Просто изначально эта тема пришла из консалтинга, где такие риски меньше )

Ответить

Павел Бокарёв

0

Ещё бы, когда у тебя сотрудников в 3 раза больше, чем может вообще понадобиться. 

Ответить

Игорь

0

У гос. служащих предельный срок отпуска за свой счёт по закону 1 год. Но вести предпринимательскую деятельность нельзя по закону, стартап не открыть, зачем тот год нужен)))

Ответить

Mr. Z

Игорь
0

А причем тут Сбер и госслужба?

Ответить

Игорь

Mr.
0

Ну здесь такую новость сделали как будто это что то неординарное такое. 

Ответить

Alex Nevi

0

Класс, я бы на лето брал

Ответить

Игорь Жмаев

0

Российские зарплаты настолько высокие, что можно и не работать по 12 месяцев. Наверное, целый год в солнечной Андалусии проведут

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БАБКА В ЗАСАДЕ

0

«саббатикал» бля сатанизм какой-то 

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