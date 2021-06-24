Мы работаем удаленно уже 5 лет. Вот что об этом думают сотрудники

Из-за пандемии дистанционная работа стала нормой. Модного принципа remote-first — «удаленка в приоритете» — придерживаются теперь не только стартапы, которым это проще, но и корпорации вроде Siemens и Dell. Впрочем, некоторые компании перешли на 100-процентную удаленку еще задолго до COVID-19 — например, GitLab, Dropbox, HashiCorp. И мы во «Фланте» тоже.
Мы работаем полностью удаленно с 2016 года. Сегодня в компании 120 сотрудников — в основном DevOps-инженеров и разработчиков, которые живут в 30 городах СНГ, Европы и Азии. Несмотря на разброс часовых поясов и другие технические трудности, нам удалось наладить общение, рабочие процессы и даже неформальную корпоративную жизнь.
People-first
В связи с 5-летием remote-first-режима мы решили провести небольшое внутреннее исследование и узнать, каково это — работать в компании, у которой нет офисов, open space’ов, пуфиков, кикеров, кофемашин, печенюшек и всего такого, чем еще недавно завлекали соискателей HR-менеджеры. При этом было интересно получить отклик не из мира руководства с их «эффективностью» и «продуктивностью», а из мира рядовых сотрудников, у которых менее возвышенные заботы.
Думаем, результаты исследования будут полезны не только «Фланту», но и всем, кого интересует продолжительный опыт удаленной работы, ее плюсы и минусы.
Методика
В анонимном опросе участвовали более половины сотрудников «Фланта» из разных подразделений: инженеры, тимлиды, менеджеры и не только. Из них 88% работают удаленно больше года, 24% — больше 3 лет.
Респонденты отвечали на 10 вопросов, выбирая готовые варианты ответов или собственные:
- Как долго вы работаете удаленно (включая другие работы)?
- Где вы работаете?
- Не мешают ли домашние?
- Как разделяете работу и отдых в пространстве-времени?
- Как боретесь с прокрастинацией?
- Не страдаете ли от отсутствия «живого» общения? Как компенсируете?
- Можно ли на удаленке совмещать работу и путешествия?
- Если бы предложили поработать в офисе, согласились бы? Почему?
- Главное условие комфортной работы на удаленке?
- Если работали на удаленке в других компаниях: чем во «Фланте» лучше или хуже? И почему?
Главное, что мы узнали
На картинке — ключевые итоги опроса.
Итоги опроса в деталях
Почти все работают из дома
Во «Фланте» очень мало людей, которые работают в коворкингах, кафе, библиотеках и других публичных местах. Еще меньше тех, кто арендует личный офис.
Домашние не мешают
У большинства сотрудников нет проблем с отвлекающими факторами в виде родственников. 40% респондентов — счастливые обладатели отдельной комнаты для работы.
Выключать «рабочий режим» не так просто
Для трети сотрудников работа заканчивается с выключением рабочего ноутбука. Однако для 39% респондентов этого недостаточно: границы между работой и отдыхом размыты.
Прокрастинация — не проблема
Кажется, ответы на этот вопрос намекают на то, что «прокрастинация» — выдумка диванных психологов.
Возможно, главный минус удаленки
Многим не хватает «живого» общения с коллегами. Стоит оговориться, что до 2020 года «Флант» проводил офлайн-корпоративы в полном составе. Вангуем, что после отмены ковидных ограничений эта практика будет восстановлена и даже расширена.
Возможно, главный плюс удаленки
Путешествия и перемена мест — то, чего недостает многим людям, привязанным к офису. Во «Фланте» некоторые сотрудники совмещают работу с путешествиями и периодически меняют место жительства. Это ли не свобода?
Обратно в офис?.. Ни за что!
Более половины респондентов полюбили удаленку настолько, что в офис их уже не заманишь.
Микроменеджмент — зло
Многим одного «главного условия» комфортной работы, как выяснилось, недостаточно.
Чем удаленка во «Фланте» отличается от удаленки в других компаниях
На этот вопрос не было готовых ответов, но большинство респондентов сошлись на том, что наша удаленка лучше за счет отлаженных процессов и культуры коммуникации.
Совместимость удаленки и DevOps
Дистанционный формат без проблем прижился в российских ИТ, и наша сфера — DevOps — не исключение. На это влияет в том числе выравнивание зарплат между офисными вакансиями и удаленными. Здесь же случился другой интересный феномен: разделение ЗП «для регионов» и условной Москвы, что было столь популярным в нашей стране долгие годы, наконец-то уходит в небытие. Но вернемся к главной теме.
По данным «Работа.ру», должность системного администратора DevOps на удаленке одна из самых высокооплачиваемых: средняя зарплата, которую предлагают работодатели, — 180 тыс. руб. Согласно калькулятору Хабр Карьеры, который показывает уровень ЗП уже работающих специалистов, средняя зарплата DevOps-инженера в офисе — 154 тыс. руб.; удаленного — 164 тыс.
По данным HH, из 3000 вакансий по запросу «DevOps-инженер» более 700 подразумевают работу на удаленке.
На Хабр Карьере представлено около 3000 соискателей в сфере DevOps, из которых 2400 готовы к удаленной работе. А вот на HH соотношение другое: 4700 из 8300.
Согласно исследованию CodinGame Developer Survey 2021, в котором участвовало 15000 разработчиков, включая DevOps-инженеров, и рекрутеров со всего мира, 48% компаний предоставляют возможность полностью удаленной работы.
И результаты нашего внутреннего опроса, и наш опыт рекрутинга показывает, что всё больше инженеров предпочитают удаленку офису.
Другой интересный пример — GitLab
Для еще большего вдохновения не так сложно найти другие примеры успешных компаний. Скажем, GitLab — разработчики популярной CI/CD-платформы с открытым кодом. Компания в авангарде движения remote-first: она работает без офисов с момента основания в 2011 году; сейчас в ее штате около 1300 сотрудников.
GitLab делится опытом дистанционной работы, агитирует за нее и помогает перейти на удаленку другим, причем подходит к этому не менее основательно, чем к своим основным проектам. В частности, компания составила и сделала публичным подробное руководство по переходу на удаленку. Если вы тоже подумываете о формате remote-first, но не знаете, как лучше к нему подступиться, — берите на вооружение опыт GitLab.
Резюмируем
Главные плюсы дистанционной работы:
- Гибкость. Удаленка дает больше возможностей для того, чтобы сбалансировать работу и личную жизнь. Люди не привязаны к определенным часам, к определенному месту. В рабочее время можно отвлечься на личные дела, после чего вернуться к работе. Это особенно ценно для родителей с малолетними детьми.
- Мобильность. Сегодня вы работаете, скажем, в Сургуте, завтра — на Бали. Тому, кто вкусил свободы перемещения, офис кажется тюрьмой. С нетерпением ждем полноценного открытия границ.
- Экономия времени. Те 3 часа, которые тратятся на дорогу до офиса и обратно, можно тратить на дела поважнее и поинтереснее. Только на этом экономится примерно 740 часов в год.
Без минусов тоже никак:
- Иногда работы слишком много. Для некоторых коллег границы между работой и неработой размываются. Но это во многом вопрос личной дисциплины и профилактики трудового героизма. Главное — помнить: адекватный руководитель предпочтет, чтобы горели дедлайны, а не люди.
- Нехватка личного общения с коллегами. Главная боль экстравертов. Впрочем, если судить по «Фланту», для половины сотрудников недостаток «живого» общения не проблема: хватает видеосозвонов и Слака.
Добавим, что итогам мартовского исследования компании Happy Inc. нас отнесли к лучшим российским ИТ-компаниям по показателю Happy Index — 80,7%. Этот индекс отражает уровень лояльности, вовлеченности и удовлетворенности персонала. Для сравнения, его лучшее значение в отрасли — 85,7%, худшее — 56,4%.
Результаты нашего внутреннего опроса отчасти пересекаются с результатами исследования GitLab и Savanta 2021 Remote Work Report:
- более половины респондентов, работающих в офисе, отметили, что готовы оставить текущее место, если им предложат эквивалентную альтернативу на удаленке;
- каждый третий опрошенный готов уволиться, если компания решит отменить удаленку, в том числе гибридную;
- 82% респондентов считают, что будущее за удаленкой;
- из главных минусов — нехватка личного общения с коллегами и размытие границ между работой и личной жизнью.
В России по итогам нескольких месяцев обязательной удаленки отношение к ней в целом тоже положительное. Характерен пример компании «1С»: по словам ее директора Бориса Нуралиева, 60% сотрудников отметили, что на удаленке им работается лучше и эффективнее, 20% — что им одинаково комфортно и в офисе, и дома, и только 20% предпочитают работать исключительно в офисе.
Впрочем, не случись пандемии, эта тема вряд ли бы обсуждалась столь активно и широко — ни у нас, ни на Западе.
«Флант», конечно, не единственная российская компания, которая достаточно долго работает полностью удаленно. И нам интересно сравнить собственный опыт с опытом коллег. Если ваша компания тоже практикует удаленку — пусть даже не 100-процентную, а гибридную — поделитесь своими впечатлениями, достижениями и, возможно, открытиями. И что вы думаете по поводу тезиса «будущее — за удаленкой»?
Самое сложное, это кот, которому просто невозможно объяснить, что шея не лучшее место для сна.
А ещё очень интересно разграничение по возрасту.
это только слух, на деле никто не видел, что этот язык пользовался бы стабильным успехом 😂
Какова цель данной публикации? Нативная реклама о том как хорошо у вас работать, контент стратегия или маркетологи работу работают?
Что по поводу самого "исследования" , для, хотя бы, минимальной репрезентативности нужно бы добавить такой анонимный опрос, среди всех тех, кто не сработался с вашей компанией или вашей удаленкой, за все эти 6 лет! И включить их причины в результаты! И да, может получится, что прокрастинация не такой уж бред психологов)).
А так, у вас описание только тех кто адаптировался конкретно к вашей модели, и вашей компаний( новомодная ныне "ошибка выжившего"). И делать на этом фоне какой то серьезный вывод мягко сказать, не очень профессионально). Я уже не говорю о том, что бы обобщить на проблемы удаленки хотя бы в рамках страны.
Возможно расшифровка доклада их эйчаров... Вообще чуваки реально крутые. Я далек от девопса, но всегда ходу на их выступления, так как считаю их лучшими. Они всегда очень грамотно говорят о крутых технологиях, что лично я считаю большой редкостью. И не думаю что им нужен маркетинг ради маркетинга. Все кто в теме о них знают.
Так я не подвергаю сомнению их компетенцию в девопсе! Тем более, не имею на это право, не являясь специалистом в этой области.
У меня вопросы конкретно к этому исследованию. И да, я его считаю бесполезным для публикации в массы. Ввиду того, что не учитывали хотя бы несколько аспектов (переменных/выборки).
Для внутреннего использования может и пойдет, но вот делать выводы типа "прокрастинация бред психологов'... для такого нужно по тщательнее подойти к исследованию!
Правильнее, конечно, было бы перечислять в обратном порядке — человека и профессионала, потому что установки и черты характера первичны, но раз уж мы на профессиональном ресурсе, то будем соблюдать политес… :-)
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