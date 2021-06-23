Карьера
Евгения Евсеева

Сервис для знакомств Bumble отправит всех сотрудников в недельный отпуск для борьбы с выгоранием Статьи редакции

Компания хочет бороться со стрессом из-за прошедшего IPO и роста числа пользователей.

  • Bumble временно закрыла офисы по всему миру, пишет BBC. Всем 700 сотрудникам рекомендовали отдохнуть и сосредоточиться на себе.
  • Основательница Bumble Уитни Вулф Хёрд приняла решение, «интуитивно почувствовав коллективное выгорание сотрудников». У Bumble был насыщенный год — он провёл IPO и увеличил количество пользователей.
  • Останутся работать только несколько сотрудников службы поддержки — на случай, если у пользователей приложения возникнут проблемы. После им предоставят недельный отпуск.
  • Число платных пользователей в Bumble и Badoo, которыми также владеет Bumble, за первый квартал 2021 года выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году.
  • В феврале 2021 года сервис для знакомств Bumble вышел на биржу — он привлёк $2,2 млрд при оценке более $8 млрд. Это сделало Хёрд самой молодой self-made женщиной-миллиардером.
  • В приложении Bumble общение могут начать только женщины. Сервис в 2014 году создала Уитни Вульф Хёрд, которая до этого занималась маркетингом в Tinder. В 2019 году предприниматель Андрей Андреев продал контроль в MagicLab, куда входит Bumble и Badoo, — всю компанию оценили в $3 млрд.
Кто такая Уитни Вульф Хёрд — основательница…
К началу 2019 года приложение с инвестициями от Badoo оценивается более чем в $1 млрд, а…
vc.ru

#новость #bumble

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13 13 комментариев
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Infinity Trap

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И выгорание за неделю такое "ВЖУХ" и выгорело

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Вася Пражкин

Infinity
3

Потом сотрудники неделю поработают и такие - «Мы опять выгорели, надо отдохнуть еще неделю. Ты же понимаешь, Уитни, какая у нас тяжелая и напряженная работа. Ну и зарплату бы повысить, на износ работаем.»

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Леонид Цветков

Infinity
0

Интересные у вас отсылочки, товарищ)

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Gre Li

5

Неделя — увы! — это ни о чём. Даже месяц несильно помогает. Месяца три уже ничего так. А в запущенных случаях не меньше года надо.

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Анна Фамилина

Gre
2

Интересно, а отпуск-то оплачиваемый? Судя по всему, да. Тогда вряд ли компания может себе позволить так всех на месяцок отпустить

Ответить

Леонид Цветков

Анна
0

Вот вот, я о том же. 

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Леонид Цветков

Gre
0

Ну да, но надо понимать что больше начальник вряд ли готов дать своим сотрудником. И то неделя - это жест титанической щедрости. Я в принципе ни разу не видел чтоб начальник отправлял в отпуск, чтоб мол не выгорел. 

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Антон Ларченко

1

Интересно, как это они "интуитивно" поняли про выгорание? То есть вообще без конкретных показателей просто решение от балды?

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 Anatoly Bereznyak

Антон
2

Почему от балды?
Все сотрудники интенсивно работали, готовились над тем, чтобы IPO состоялось — довольно справедливо, что руководитель на это отреагировал.

Ну и вообще опытный руководитель знает, что должен быть грамотный баланс между работой и отдыхом.

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Yury Kotov

0

Отпустили домой почпокаться

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Brittney Fisher

0

Вышли на биржу-молодцы!
А вот модераторов беречь надо!!! Пока всех принцесс/принцев просмотришь- неделю у офтальмолога сидеть будешь.

Ответить

Небольшой жёлтый робот

0

Шишка задымилась? 

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Voin Mraka

0

 В приложении Bumble общение могут начать только женщины.

с одной стороны это хорошо, а с другой не очень %)

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