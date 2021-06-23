Сервис для знакомств Bumble отправит всех сотрудников в недельный отпуск для борьбы с выгоранием Статьи редакции
Компания хочет бороться со стрессом из-за прошедшего IPO и роста числа пользователей.
- Bumble временно закрыла офисы по всему миру, пишет BBC. Всем 700 сотрудникам рекомендовали отдохнуть и сосредоточиться на себе.
- Основательница Bumble Уитни Вулф Хёрд приняла решение, «интуитивно почувствовав коллективное выгорание сотрудников». У Bumble был насыщенный год — он провёл IPO и увеличил количество пользователей.
- Останутся работать только несколько сотрудников службы поддержки — на случай, если у пользователей приложения возникнут проблемы. После им предоставят недельный отпуск.
- Число платных пользователей в Bumble и Badoo, которыми также владеет Bumble, за первый квартал 2021 года выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году.
- В феврале 2021 года сервис для знакомств Bumble вышел на биржу — он привлёк $2,2 млрд при оценке более $8 млрд. Это сделало Хёрд самой молодой self-made женщиной-миллиардером.
- В приложении Bumble общение могут начать только женщины. Сервис в 2014 году создала Уитни Вульф Хёрд, которая до этого занималась маркетингом в Tinder. В 2019 году предприниматель Андрей Андреев продал контроль в MagicLab, куда входит Bumble и Badoo, — всю компанию оценили в $3 млрд.
И выгорание за неделю такое "ВЖУХ" и выгорело
Потом сотрудники неделю поработают и такие - «Мы опять выгорели, надо отдохнуть еще неделю. Ты же понимаешь, Уитни, какая у нас тяжелая и напряженная работа. Ну и зарплату бы повысить, на износ работаем.»
Неделя — увы! — это ни о чём. Даже месяц несильно помогает. Месяца три уже ничего так. А в запущенных случаях не меньше года надо.
Интересно, а отпуск-то оплачиваемый? Судя по всему, да. Тогда вряд ли компания может себе позволить так всех на месяцок отпустить
Ну да, но надо понимать что больше начальник вряд ли готов дать своим сотрудником. И то неделя - это жест титанической щедрости. Я в принципе ни разу не видел чтоб начальник отправлял в отпуск, чтоб мол не выгорел.
Интересно, как это они "интуитивно" поняли про выгорание? То есть вообще без конкретных показателей просто решение от балды?
Почему от балды?
Все сотрудники интенсивно работали, готовились над тем, чтобы IPO состоялось — довольно справедливо, что руководитель на это отреагировал.
Ну и вообще опытный руководитель знает, что должен быть грамотный баланс между работой и отдыхом.
Вышли на биржу-молодцы!
А вот модераторов беречь надо!!! Пока всех принцесс/принцев просмотришь- неделю у офтальмолога сидеть будешь.
В приложении Bumble общение могут начать только женщины.
с одной стороны это хорошо, а с другой не очень %)
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