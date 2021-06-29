{"id":4111,"title":"\u041a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0441: 1 \u043c\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u0430\u043c \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439","url":"\/redirect?component=advertising&id=4111&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/257455-konkurs-dlya-razrabotchikov-s-prizovym-fondom-v-1-mln-rubley&hash=09fdce1da8605e1f5eb2b2aacbabb68d2796e6e436b92ac6cf8255b39ccae26a","isPaidAndBannersEnabled":false}
Карьера
Евгения Евсеева

Bloomberg: Amazon начала полагаться на алгоритмы при увольнении подрядчиков — даже если они не совершали ошибок Статьи редакции

Алгоритм выстраивает рейтинг водителя, отслеживая его действия, но не учитывает внештатные ситуации — и блокирует доступ к программе.

25 25 комментариев
1375 просмотров

Amazon всё чаще использует программы не только для управления рабочими на своих складах, но и для контроля за подрядчиками, независимыми компаниями по доставке и даже за работой своих сотрудников, пишет Bloomberg.

По словам источников издания, знакомых со стратегией компании, глава Amazon Джефф Безос считает, что машины принимают решения быстрее и точнее людей — это снижает затраты и дает компании конкурентное преимущество.

В 2015 году Amazon запустила программу Amazon Flex — по ней компания платит владельцам автомобилей по $25 в час за доставку товаров. Но когда они регистрируются, их действия начинают отслеживать алгоритмы.

Они следят, вовремя ли водители доставили посылку, передали её в руки или оставили у двери. На основе этого алгоритмы анализируют данные и решают, какие водители получат больше заказов, а каких нужно уволить.

Bloomberg опросил 15 водителей доставки Amazon Flex — из них четверо заявили, что их уволили по ошибке. Бывшие менеджеры Amazon также рассказали изданию, что система не сильно приспособлена к реальным условиям работы водителей.

По их словам, в компании знают, что алгоритмы ошибаются, но проще доверять им, чем платить за расследования ошибочных увольнений, к тому же водителей легко заменить.

Например, один водитель рассказал, что Amazon назначила ему несколько доставок в жилые комплексы, когда их ворота были заперты, — это распространенная жалоба среди водителей Flex.

В другой ситуации он не смог положить посылки в неисправный постамат и служба поддержки сказала вернуть их — но система сочла это нарушением и снизила рейтинг. Спустя несколько недель ему пришло письмо, что его рейтинг опустился ниже приемлемого, поэтому доступ к доставке закрыт.

По данным AppAnnie, на которые ссылается Bloomberg, во всем мире Amazon Flex скачали около 4 млн водителей, в том числе 2,9 млн в США. Пресс-секретарь Amazon назвала заявления о плохом обращении и несправедливом увольнении смехотворными и заявила, что они не отражают опыта большинства водителей Flex.

По словам опрошенных изданием работников Amazon, знакомых с программой, 95% водителей выполняют заказы вовремя, а с проблемами сталкиваются только 5%. Из ошибок программы они называют, например, то, что система рассчитывает время поездки с помощью GPS — но не учитывает погодные условия и другие факторы.

#amazon #новость

25 25 комментариев
9
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","amazon"], "comments": 25, "likes": 9, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "hr", "id": 264119, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 29 Jun 2021 11:35:06 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Andrey Vladimirsky

22

Два менеджера по персоналу, опытный и стажёр, сидят в офисе и обсуждают дела.
Молодой достает огромную пачку резюме, штук 300.
- Мы должны просмотреть их все, чтобы подобрать кандидатов на эту вакансию. 
Опытный хладнокровно берет у него пачку, делит ее пополам, одну часть - на стол, вторую - в шреддер. У молодого глаза по пятаку.
- А как же претенденты?! 
Опытный невозмутимо:
- А зачем нам неудачники?

Ответить

Джон Картошкин

Andrey
0

Тонко 😂👍

Ответить

Канищев Максим

5

Где же профсоюзы хваленые американские, почему не отстаивают права невинно уволенных водителей? А на самом деле ситуация конечно пугающая, какой-то алгоритм решает будут у тебя деньги на жизнь или нет. Ждём у яндекса того же.

Ответить

Denis Sh

Канищев
2

Профсоюзы в США давно и прочно под организованной преступностью. Со времен Лаки Лучано. И выступают когда скажут.

Ответить

Владимир Жаров

Канищев
2

Ах-ха-ха. Представляю, Яндекс ввёл эту чихню и Москва осталась без такси.

Ответить

Cat Hello

Канищев
0

Их просто начнут ловить и убивать. Как минимум калечить. Яндекс.

Ответить

Igor Gorbenko

Канищев
–3

амриканцы: надо сделать профсоюзы чтобы не было такой хуйни
долбоёбы: леваки-коммуняки хотят отобрать честно заработанные деньги у миддиардеров
хуйня: /просиходит/
долбоёбы: где же ваши профсоюзы

Ответить

Denis Sh

Igor
0

Поинтересуйся на досуге историей профсоюзного движения в США - кто и как их изначально организовывал, как потом оттуда выпиливали леваков-коммуняк (зачастую, физически выпиливали), какую роль в этом сыграла итало-американская оргпреступность,  как сейчас там у них дела и кто ими рулит. Откроются бездны. 

Ответить

Артём Баранов

3

Звучит как тотальный контроль

Ответить

Cat Hello

Артём
0

А к этому все и идёт...
Все эти Ии и Нейросети. Это все автоматизация. Ведёт к тому чтоб в заменить человека на рабочем месте.
Госам. Надо таких работадалей слишком ценники задирать на налоги, электроэнергию, ещё что-то. Ну или ща каждого автомата/робота/ии обеспечивать людей чтотмогли бы там работать

Ответить

Никита Хисматов

3

Ну то есть за то, что чел может потенциально совершить нарушение? Хэллоу, 1984))

Ответить

Сергей Щукин

Никита
0

Хэллоу, но вы произведение и автора перепутали.

Вам к Филипу Дику, а не Джорджу Оруэлу

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Никита Хисматов

Сергей
0

Ок. Он тут недалеко

Ответить

Cat Hello

Никита
0

Ага обычный человеческий фактор не учитывают.
Это все идёт от -
- Нам Мало денег, Нам Мало той части рынка, что уже контроолируем

Ответить

Dmitry Ryzhov

Никита
0

ну Оруэл писал про западное общество - он хорошо понимал как и куда оно движется. потом холодная война и отсутствие технологий немного оттянули внедрение механизмов. а сейчас - всё развернётся в полный рост. под рассказы об уберизации экономики

Ответить

Сергей Щукин

3

А говорили, что это в Китае цифровая диктатура... 🤔

Ответить

Солидный Женя

1

Збсь! Машинное иго. 

Ответить

Cat Hello

1

Дурдом.... он же за счёт чего поднял свой амазон. За не маловажный аспект управления, ведения бизнеса и кадров. А не только за счёт реализации кода как торгового сайта.
И теперь они говорят/пишут что техника лучше и без ошибок выполняет работу в отличии от Живых.
Т.е проще говоря этот алгоритм тупой отвод глаз от истины оптимизации кадров. Падает спрос - изьавляемс от кадров. Повышаются корреляции в целом по бизнесу - на нимаем кадры.

Проблема в финансовой воронке и один из аспектов, в виде расходов, что можно безболезненно сократить. Амозон по сути своей это Барыга.. и этим все сказано.

Вот и все. А не техника лучше...

P.s: Раз лучше купи и поставь загрузчик в машину, что будет развозить доставку как по адресу так и по постаматам без Живых.
Посмотрим какие понесёт Амазон убытки... включая ущерб здоровью и имуществу.

Чём богаче - тем сволочнее!
Вообще надо вот таких вот гигантов как-то сильно обязывать перед работниками. Возможность ведь есть.

Ответить

Балабаев вячеслав

Cat
0

Сейчас сильно обяжут  и будет совсем без Живых.Подождите совсем чуть чуть;)

Ответить

Cat Hello

Балабаев
0

Так оно и будет лет через 100

Ответить

Alexey Ivanov

0

Добро пожаловать в будущее. Через сколько лет алгоритмы будут анализировать всех офисных сотрдуников (начнем с программистов например) и принимать решения об увольнении. Ну и к вопросу о "добрых миллиардерах"....

Ответить

Cat Hello

Alexey
0

Надо госам создать алгоритм. И лишать денег этих Миллиардеров. А лучше сразу бизнеса. Без права снова этот же бизнес запускать.

Ответить

Джон Картошкин

0

Рабство 2.0

Ответить

Амбиент Музыкантов

0

"пресс-секретарь Amazon назвала заявления о плохом обращении и несправедливом увольнении смехотворными"

- и была уволена алгоритмом.

Ответить

Денис Демидов

0

Наделять компании социальной ответственностью и затруднять увольнения это стрелять в эффективность, т.е. себе в ногу.
Компания должна легко увольнять людей, а люди должны легко получать пособия по безработице, пока ищут новую работу.
По сабжу:
Был у меня водитель для доставки заказов, как-то он подвез меня домой, я таких опасных ездоков еще ни разу не видел, потом он попался на воровстве, совпадение?
Алгоритм амазона уволил бы его давным давно.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 25 комментариев
Первая грузовая компания
Заявка на перевозку без слез: шесть советов, о которых забывают клиенты

Компании вкладывают огромные ресурсы в развитие своих онлайн сервисов. Сегодня клиенту достаточно несколько кликов, чтобы получить услугу. Но не всегда все проходит гладко, как и в работе с любой цифровой системой случаются форс-мажоры. А порой и сами заказчики забывают о простых правилах использования онлайн систем. Подготовили 6 советов,…

0 Обсудить
2
Маркетинг
Андрей Судник
Начать с одного подъезда — отличный способ вывести продукт на рынок и захватить весь мир

Рассказываю на примере Фейсбука и ещё шести стартапов, которые недавно получили крупные инвестиции.

2 2 комментария
11
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Карьера
Евгения Евсеева
Bloomberg: Amazon начала полагаться на алгоритмы при увольнении подрядчиков — даже если они не совершали ошибок Статьи редакции

Алгоритм выстраивает рейтинг водителя, отслеживая его действия, но не учитывает внештатные ситуации — и блокирует доступ к программе.

25 25 комментариев
9
Транспорт
Таня Боброва
Каршеринг «Делимобиль» запустил подписку на машины по цене 30 тысяч рублей в месяц Статьи редакции

Можно выбрать любую модель из парка и менять её по необходимости.

20 20 комментариев
Офис
igooods
С печенек на глазированные сырки: новые привычки корпоративных клиентов

Мы заметили, что за время пандемии у корпоративных клиентов изменились предпочтения в заказах: они больше делают акцент на экологические продукты и чаще заказывают офисную технику, которую раньше доставляли специализированные поставщики.

1 1 комментарий
ОТП Банк
Когда в России не останется пластиковых карт

И как наш банковский сектор стал одним из самых прогрессивных в мире. Рассказывает директор по развитию кредитных карт «ОТП Банка» Денис Луковский.

5 5 комментариев
0
hh.ru
hh.ru запустил чаты между работодателями и соискателями в формате мессенджера

На hh.ru появился новый функционал — чаты между соискателями и работодателями. Теперь кандидаты и рекрутеры могут общаться в привычном интерфейсе мессенджера, а диалоговое окно открывается сразу после отклика на вакансию с сопроводительным письмом. Новый функционал hh.ru доступен на мобильной и десктопной версии сайта и позволяет быть на связи,…

0 Обсудить
0
Офис
Таня Боброва
«Альфа-банк» открыл два коворкинга в Сочи для удалённых сотрудников, чтобы бороться с выгоранием Статьи редакции

Они будут работать до 30 сентября.

«Альфа-банк»
58 58 комментариев
14
МегаФон
7 советов для заказчика. Обращение разработчиков

Чек-лист для руководителей цифровых продуктов.

5 5 комментариев
4
Дизайн
Repina branding
Брендинг здорового человека: как мы сделали айдентику для клиники, избежав «больничных» клише

Мы в Repina Branding создали бренд инновационной клиники, формирующей культуру превентивной медицины. Рассказываем, как шел поиск концепции и что у нас получилось.

12 12 комментариев
11
Bercut
Цифровая трансформация. Управление клиентским опытом

Управление клиентским опытом (customer experience, СХ) ― ключевой элемент, влияющий сегодня на лояльность клиентов и выручку компаний. В общей сложности 32% респондентов исследования Gartner заявляют, что улучшение CX является основной целью цифровой трансформации.

0 Обсудить
0
Больше статей
Комментарии

ihovsky

Каршеринг «Делимобиль» запустил…

Andrey Osipov

Как открыть цифровой…

Vyacheslav Teplyakov

Сервис «доставки за час» Ozon…

Hoken PWNZ

«Открытые медиа» рассказали о…

tommyspb

Яндекс.Такси несправедливо снял…

N N

«Открытые медиа» рассказали о…

Alexey Ivanov

Каршеринг «Делимобиль» запустил…

Иосиф Тихоненков

Курс по разработке — заплатил…

Alexey Ivanov

Каршеринг «Делимобиль» запустил…

Jack Hammer

"Ростелеком", бывший "Онлайм…

Олег Михайлов

В кафе и рестораны Москвы…

Гриша Булыжников

Честный отзыв о курсе UX/UI в…

Григорий Соколов

«Альфа-банк» открыл два…

Сергеич Щ

Каршеринг «Делимобиль» запустил…

Иосиф Тихоненков

Курс по разработке — заплатил…

Демьян Федулов

Курс по разработке — заплатил…

Павел Бокарёв

Каршеринг «Делимобиль» запустил…

Канищев Максим

Курс по разработке — заплатил…

Игорь Протасов

Власти Москвы предложили…

Иосиф Тихоненков

Курс по разработке — заплатил…
null