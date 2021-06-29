Bloomberg: Amazon начала полагаться на алгоритмы при увольнении подрядчиков — даже если они не совершали ошибок Статьи редакции
Алгоритм выстраивает рейтинг водителя, отслеживая его действия, но не учитывает внештатные ситуации — и блокирует доступ к программе.
Amazon всё чаще использует программы не только для управления рабочими на своих складах, но и для контроля за подрядчиками, независимыми компаниями по доставке и даже за работой своих сотрудников, пишет Bloomberg.
По словам источников издания, знакомых со стратегией компании, глава Amazon Джефф Безос считает, что машины принимают решения быстрее и точнее людей — это снижает затраты и дает компании конкурентное преимущество.
В 2015 году Amazon запустила программу Amazon Flex — по ней компания платит владельцам автомобилей по $25 в час за доставку товаров. Но когда они регистрируются, их действия начинают отслеживать алгоритмы.
Они следят, вовремя ли водители доставили посылку, передали её в руки или оставили у двери. На основе этого алгоритмы анализируют данные и решают, какие водители получат больше заказов, а каких нужно уволить.
Bloomberg опросил 15 водителей доставки Amazon Flex — из них четверо заявили, что их уволили по ошибке. Бывшие менеджеры Amazon также рассказали изданию, что система не сильно приспособлена к реальным условиям работы водителей.
По их словам, в компании знают, что алгоритмы ошибаются, но проще доверять им, чем платить за расследования ошибочных увольнений, к тому же водителей легко заменить.
Например, один водитель рассказал, что Amazon назначила ему несколько доставок в жилые комплексы, когда их ворота были заперты, — это распространенная жалоба среди водителей Flex.
В другой ситуации он не смог положить посылки в неисправный постамат и служба поддержки сказала вернуть их — но система сочла это нарушением и снизила рейтинг. Спустя несколько недель ему пришло письмо, что его рейтинг опустился ниже приемлемого, поэтому доступ к доставке закрыт.
По данным AppAnnie, на которые ссылается Bloomberg, во всем мире Amazon Flex скачали около 4 млн водителей, в том числе 2,9 млн в США. Пресс-секретарь Amazon назвала заявления о плохом обращении и несправедливом увольнении смехотворными и заявила, что они не отражают опыта большинства водителей Flex.
По словам опрошенных изданием работников Amazon, знакомых с программой, 95% водителей выполняют заказы вовремя, а с проблемами сталкиваются только 5%. Из ошибок программы они называют, например, то, что система рассчитывает время поездки с помощью GPS — но не учитывает погодные условия и другие факторы.
Два менеджера по персоналу, опытный и стажёр, сидят в офисе и обсуждают дела.
Молодой достает огромную пачку резюме, штук 300.
- Мы должны просмотреть их все, чтобы подобрать кандидатов на эту вакансию.
Опытный хладнокровно берет у него пачку, делит ее пополам, одну часть - на стол, вторую - в шреддер. У молодого глаза по пятаку.
- А как же претенденты?!
Опытный невозмутимо:
- А зачем нам неудачники?
Где же профсоюзы хваленые американские, почему не отстаивают права невинно уволенных водителей? А на самом деле ситуация конечно пугающая, какой-то алгоритм решает будут у тебя деньги на жизнь или нет. Ждём у яндекса того же.
Ах-ха-ха. Представляю, Яндекс ввёл эту чихню и Москва осталась без такси.
амриканцы: надо сделать профсоюзы чтобы не было такой хуйни
долбоёбы: леваки-коммуняки хотят отобрать честно заработанные деньги у миддиардеров
хуйня: /просиходит/
долбоёбы: где же ваши профсоюзы
Поинтересуйся на досуге историей профсоюзного движения в США - кто и как их изначально организовывал, как потом оттуда выпиливали леваков-коммуняк (зачастую, физически выпиливали), какую роль в этом сыграла итало-американская оргпреступность, как сейчас там у них дела и кто ими рулит. Откроются бездны.
Звучит как тотальный контроль
А к этому все и идёт...
Все эти Ии и Нейросети. Это все автоматизация. Ведёт к тому чтоб в заменить человека на рабочем месте.
Госам. Надо таких работадалей слишком ценники задирать на налоги, электроэнергию, ещё что-то. Ну или ща каждого автомата/робота/ии обеспечивать людей чтотмогли бы там работать
Ну то есть за то, что чел может потенциально совершить нарушение? Хэллоу, 1984))
Хэллоу, но вы произведение и автора перепутали.
Вам к Филипу Дику, а не Джорджу Оруэлу
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ну Оруэл писал про западное общество - он хорошо понимал как и куда оно движется. потом холодная война и отсутствие технологий немного оттянули внедрение механизмов. а сейчас - всё развернётся в полный рост. под рассказы об уберизации экономики
Дурдом.... он же за счёт чего поднял свой амазон. За не маловажный аспект управления, ведения бизнеса и кадров. А не только за счёт реализации кода как торгового сайта.
И теперь они говорят/пишут что техника лучше и без ошибок выполняет работу в отличии от Живых.
Т.е проще говоря этот алгоритм тупой отвод глаз от истины оптимизации кадров. Падает спрос - изьавляемс от кадров. Повышаются корреляции в целом по бизнесу - на нимаем кадры.
Проблема в финансовой воронке и один из аспектов, в виде расходов, что можно безболезненно сократить. Амозон по сути своей это Барыга.. и этим все сказано.
Вот и все. А не техника лучше...
P.s: Раз лучше купи и поставь загрузчик в машину, что будет развозить доставку как по адресу так и по постаматам без Живых.
Посмотрим какие понесёт Амазон убытки... включая ущерб здоровью и имуществу.
Чём богаче - тем сволочнее!
Вообще надо вот таких вот гигантов как-то сильно обязывать перед работниками. Возможность ведь есть.
Сейчас сильно обяжут и будет совсем без Живых.Подождите совсем чуть чуть;)
Добро пожаловать в будущее. Через сколько лет алгоритмы будут анализировать всех офисных сотрдуников (начнем с программистов например) и принимать решения об увольнении. Ну и к вопросу о "добрых миллиардерах"....
"пресс-секретарь Amazon назвала заявления о плохом обращении и несправедливом увольнении смехотворными"
- и была уволена алгоритмом.
Наделять компании социальной ответственностью и затруднять увольнения это стрелять в эффективность, т.е. себе в ногу.
Компания должна легко увольнять людей, а люди должны легко получать пособия по безработице, пока ищут новую работу.
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Алгоритм выстраивает рейтинг водителя, отслеживая его действия, но не учитывает внештатные ситуации — и блокирует доступ к программе.
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