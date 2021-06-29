Алгоритм выстраивает рейтинг водителя, отслеживая его действия, но не учитывает внештатные ситуации — и блокирует доступ к программе.

1375 просмотров

Amazon всё чаще использует программы не только для управления рабочими на своих складах, но и для контроля за подрядчиками, независимыми компаниями по доставке и даже за работой своих сотрудников, пишет Bloomberg.

По словам источников издания, знакомых со стратегией компании, глава Amazon Джефф Безос считает, что машины принимают решения быстрее и точнее людей — это снижает затраты и дает компании конкурентное преимущество.

В 2015 году Amazon запустила программу Amazon Flex — по ней компания платит владельцам автомобилей по $25 в час за доставку товаров. Но когда они регистрируются, их действия начинают отслеживать алгоритмы.

Они следят, вовремя ли водители доставили посылку, передали её в руки или оставили у двери. На основе этого алгоритмы анализируют данные и решают, какие водители получат больше заказов, а каких нужно уволить.

Bloomberg опросил 15 водителей доставки Amazon Flex — из них четверо заявили, что их уволили по ошибке. Бывшие менеджеры Amazon также рассказали изданию, что система не сильно приспособлена к реальным условиям работы водителей.

По их словам, в компании знают, что алгоритмы ошибаются, но проще доверять им, чем платить за расследования ошибочных увольнений, к тому же водителей легко заменить.

Например, один водитель рассказал, что Amazon назначила ему несколько доставок в жилые комплексы, когда их ворота были заперты, — это распространенная жалоба среди водителей Flex.

В другой ситуации он не смог положить посылки в неисправный постамат и служба поддержки сказала вернуть их — но система сочла это нарушением и снизила рейтинг. Спустя несколько недель ему пришло письмо, что его рейтинг опустился ниже приемлемого, поэтому доступ к доставке закрыт.

По данным AppAnnie, на которые ссылается Bloomberg, во всем мире Amazon Flex скачали около 4 млн водителей, в том числе 2,9 млн в США. Пресс-секретарь Amazon назвала заявления о плохом обращении и несправедливом увольнении смехотворными и заявила, что они не отражают опыта большинства водителей Flex.